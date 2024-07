Jota Pe Hernández hizo llamativa denuncia en la instalación del Congreso: “Quién y con qué fin lo hicieron”

Jota Pe Hernández hizo una fuerte exigencia al presidente del Congreso, el saliente Iván Name - crédito Jesús Avilés/Infobae

La jornada del 20 de julio de 2024, en la instalación del tercer periodo del Congreso de la República, será recordada por una serie de sucesos que marcaron el desarrollo de esta, no solo por el contenido de las intervenciones de cada uno de los protagonistas, incluyendo el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, también por acontecimientos que fueron motivo de denuncia en la plenaria.

Así lo dejó en claro el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, que, ante el saliente presidente del legislativo, Iván Name Vásquez, y también en redes sociales, puso de manifiesto una particular acusación; la cual tomó por sorpresa al titular de la corporación y a algunos de sus compañeros del órgano legislativo, que no daban crédito a lo dicho por el parlamentario.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El hecho que llamó la atención del senador de uno de los partidos que, si bien hace parte de la coalición de Gobierno, tiene a varios de sus miembros declarados en oposición, fue la aparición de unas medallas de San Benito en cada una de las curules de los senadores, que causaron controversia. Y todo porque no se entendió, según el congresista, la intención de este acto, que causó alarma.

El senador Jota Pe Hernández denunció que fueron instaladas unas medallas en cada uno de los puestos de los senadores que generaron sospecha - crédito @JotaPeHernandez/X

¿Por qué Jota Pe Hernández pidió una investigación al presidente del Congreso?

En su intervención, el congresista de los Verdes se refirió a este objeto presente en cada uno de los escaños, cuando en el Senado y en las demás corporaciones y entidades rige el principio de un Estado Laico, que no está atado a una religión o creencia en particular, sino que hay libertad de cultos. Por lo que trasladó su inquietud al presidente Name, en relación con la instalación de esta especie de accesorio. Así como lo hicieron otros miembros de la cámara alta, que no ocultaron su asombro y también indicaron su inquietud al respecto.

“Quiero que nos aclare una duda: veo que los senadores, algunos, se están agachando, revisando debajo de sus atriles, por qué a todos los congresistas, a todos, sin excepción, le dejaron una medalla religiosa debajo de sus puestos. Esto lo estoy pidiendo con respeto, por las religiones y las creencias. Pero si queremos todos, preguntándose quién puso esto y con qué fin lo hicieron”, indicó Hernández.

Según explicó en sus redes sociales, la medalla que fue puesta en el puesto de Hernández y sus compañeros fue una que busca “proteger de la muerte” al que la tenga. Es más: compartió la oración que tendría este santo para librar de todo mal y peligro a quienes pidan con devoción para obtener su salvaguardia en momentos de dificultad, lo que provocó aún más redacciones.

El senador del partido Alianza Verde, Jota Pe Hernández, reclamó que estuvieran presentes en las curules medallas con una imagen religiosa - crédito @JotaPeHernandez/X

La respuesta de Iván Name a Jota Pe Hernández

Sobre esta solicitud, el titular de la corporación anunció que acogerá la solicitud del congresista Hernández y pedirá a la Dirección Administrativa que se investigue este suceso, “y posteriormente nos informe”. Aunque advirtió que hacer esta labor, para conocer cómo fueron instaladas las medallas en mención, “será difícil”. De esta forma le salió al paso a lo dicho por su colega en el legislativo.

Cabe destacar que antes de llegar al Senado, Jota Pe Hernández también fue cantante de música cristiana, además de ser predicador, por lo que su reclamo no pasó desapercibido entre quienes lo vieron como una violación a su espacio en el legislativo y, sobre todo, a su derecho a manifestar de forma libre y espontánea su fe. De hecho, compartía reflexiones en su canal de YouTube, que lo catapultó a la política.