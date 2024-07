Actores de ‘Betty, la fea’ vivieron experiencia paranormal durante el rodaje de la nueva serie: “Lo invocamos”

Natalia Ramírez y Julián Arango confirmaron la presencia de Fernando Gaitán en el set de grabación de 'Betty, la fea' - crédito cortesía Prime video

Puertas que se abrían solas y luces que caían de repente son algunos de los momentos en los que el elenco de la nueva producción Betty, la fea: la historia continúa confirmaron la presencia del fallecido libretista Fernando Gaitán en el set de grabaciones.

Durante entrevista con Infobae Colombia, los actores Natalia Ramírez y Julián Arango narraron el encuentro paranormal que tuvieron con el guionista, además de la visita de las actrices Celmira Luzardo y Dora Cadavid, quienes también murieron. “Todos nos acompañan con su energía para que nos vaya bien en este nuevo reto”, mencionaron.

Son diez capítulos los que componen la nueva entrega de Betty, la fea que estará disponible al público y, en simultanea para más de 240 países desde 19 de julio a través de la plataforma de streaming Prime video. La serie muestra a los icónicos personajes 20 años después narrando todo lo que pasó con sus vidas durante este largo tiempo, además, de mostrar una nueva generación que traerá conflicto.

Natalia Ramírez y Julián Arango confirmaron la presencia de Fernando Gaitán en el rodaje de 'Betty, la fea: la historia continúa' - crédito Infobae Colombia

La gerente ejecutiva de Ecomoda Marcela Valencia y su exitoso diseñador Hugo Lombardi seguirán haciendo parte del contrapeso en la nueva trama, pues ninguno quiere que Beatriz Pinzón Solano vuelva a la presidencia de la compañía que gracias al descuido de Armando Mendoza entró en crisis.

Los actores Natalia Ramírez y Julián Arango hablaron con Infobae Colombia sobre el regreso de sus personajes, pero también entregaron detalles de lo que pasó tras escena durante el reencuentro que se dio 25 años después.

“Mira yo soy la más feliz, me invade la alegría no solo por todo lo que significa esto, sino por Fernando Gaitán. Yo creo que él está muy contento y hablo en presente porque él está aquí en este momento. Lo sentimos todo el tiempo tanto en grabaciones como durante la promoción. Nos han pasado cosas muy lindas con él”, relató la actriz bogotana de 56 años de edad que ha luchado por mantener el legado de Yo soy Betty, la fea vigente en honor a su amistad con el creador de la idea original que falleció en 2019.

Fernando Gaitán vive a través de ‘Betty, la fea’

Según contaron los actores que hacen parte del elenco que regresa, pues no todos los personajes de la anterior versión estarán en la nueva historia, tuvieron un encuentro con el escritor quien se manifestó en las locaciones en las que grabaron la continuación de Yo soy Betty, la fea.

Natalia Ramírez y Julián Arango revelaron lo que más les gustó de volver a sus personajes de Hugo Lombardi y Marcela Valencia en 'Betty, la fea: la historia continúa' - crédito Infobae Colombia

“Esto era una cosa estruendosa. De la nada se abrían puertas de par en par, pero de un solo sopetón. Del techo se caían las luces y hacían vibrar el set, estuvo presente cada minuto y nos lo hizo saber”, contó Julián Arango sobre las manifestaciones paranormales en las grabaciones de Betty, la fea a las que Natalia agregó: “Pero no fue solo eso, las velas se encendían y apagaban solas. Lo invocamos y fue maravilloso saber que está feliz con lo que estamos haciendo”.

Ese acercamiento entre el talento y la presencia de quien fue la mente detrás del universo de Betty, dio tranquilidad a los actores para seguir con su trabajo, pues sintieron que tenía no solo el aval sino el ánimo de su creador, pues de entonces dejaron las preocupaciones a un lado, ya que el peso de lo hecho anteriormente los mantenía temerosos. “Sabemos que dejamos la vara muy alta y que tenemos una responsabilidad con el fenómeno que causó, pero igual nos permitimos ser y nos divertimos haciendo lo que mejor sabemos hacer”, agregó Ramírez.

Las actrices Celmira Luzardo que interpretó a la doctora Catalina, la encargada del cambio de imagen de Beatriz Pinzón y Dora Cadavid que le dio vida a ‘Inesita’, la integrante mayor del cuartel de las feas también pasaron por las instalaciones en las que se grabó la serie. “Es que todos nuestros muertos siguen con nosotros cobijándonos con su luz y nos están ayudando para que nos vaya divino”, añadió Natalia.

Julián Arango definió a su personaje de Hugo Lombardi en 'Betty, la fea' como su 'closet', pues a través de él libera si timidez - crédito @actorjulian/Instagram

En cuanto a sus personajes, Julián Arango mencionó que Hugo Lombardi se enfrenta a las nuevas tendencias, formas y creatividad a la que no está acostumbrado, razón por la que su rigidez se verá afectada: “Es un Hugo que se ve obligado a estar muy alerta a cada situación de ataque. Se verá envuelto en cosas que él jamás haría, pero que le toca. Hay un tema con su situación económica que también lo sumergirá en un mundo que no es de su agrado. Sin embargo, lo interesante de él es que todo lo hará a su estilo, nada será a media, porque para Hugo no existen los claroscuros”.

Por su parte, Marcela Valencia mantiene su clase y compostura, no obstante, continúa llena de rabia y trae sed de venganza. “Marce se volvió adicta al trabajo. Se enfoca en salvar la compañía, pero con un ardor muy grande y profundo en su corazón. Su consuelo y alivio es estar al lado de Armando Mendoza sin tener vinculo sentimental, pero el solo hecho tenerlo al lado le permite respirar”, expresó Natalia Ramírez.