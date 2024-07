Critican a congresista por minimizar el ataque a Donald Trump: “¿Es un montaje publicitario?”

Alejandro Ocampo realizó un comentario desafortunado tras atentado contra Trump - crédito Reuters

El 14 de julio de 2024 el expresidente de Estados Unidos y candidato para las elecciones, Donald Trump sufrió un atentado mientras estaba dando un discurso en Butler, Pensilvania. Según las declaraciones del fiscal de distrito local Richard Goldinger a los medios locales, el ataque dejó dos muertos, incluido el atacante y un herido.

De inmediato, el candidato por el partido Republicano fue trasladado a un centro médico de Pittsburgh para recibir atención médica. Según la valoración de los galenos, el expresidente tuvo una perforación por impacto de bala en la oreja derecha. Asimismo, informaron que Trump se encuentra fuera de peligro y fue dado de alta.

“El Servicio Secreto implementó medidas de protección y el expresidente está a salvo. Ahora se trata de una investigación activa y se publicará más información cuando esté disponible”, aseguró el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, en X.

El candidato presidencial sufrió una herida en su oreja derecha - crédito Brendan McDermid/Reuters

Tras el atentado contra el expresidente Donald Trump en Pensilvania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció en Delaware y rechazó el hecho, asegurando que no puede existir esa clase de violencia en el país norteamericano.

El Estado colombiano, publicó en un breve comunicado emitido por la Cancillería su postura en contra de lo sucedido. “El Gobierno de Colombia condena enérgicamente el ataque del que fue víctima el candidato republicano a la Presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, mientras pronunciaba un discurso en Butler, Pensilvania”.

La entidad gubernamental también declaró la necesidad de realizar las elecciones en el país norteamericano dentro de los cánones de paz y respeto. Igualmente, expresó su solidaridad con el ataque y aseguró que representa un atentado a la democracia.

El Gobierno nacional no fue el único que se pronunció, varias figuras del sector político nacional expresaron su pensar ante el ataque. Sin embargo, sorprendió la postura del congresista del Pacto Histórico, que cuestionó la veracidad del atentado a Donald Trump.

El congresista considera que el incidente fue un montaje - crédito @alejoocampog/X

Alejandro Ocampo, representante a la Cámara de Representantes, escribió en su cuenta de X: “¿Fue un atentado contra Trump? ¿Es un montaje publicitario, para favorecerlo en campaña?”. El mensaje iba acompañado de un video en el que se ve de forma clara el momento en el que el exmandatario fue atacado.

Sus palabras generaron la indignación de los internautas, que cuestionaron la publicación. “El que las hace, se las imagina. Los miserables Petristas, no dan para más”, se lee en los comentarios.

En respuesta a la publicación, los usuarios de la red lo acusaron de conocer cuándo se realiza un atentado contra la vida de otra persona por su ideología política. “Claro, porque ustedes son expertos en auto atentados....Payaso”. Los internautas también criticaron su actitud ante la gravedad de los hechos y su tono de burla.

¡Un tipejo como éste causa una profunda tristeza... Mucho HDP burlarse de un intento de asesinato, por eso es que Colombia los odia. HDP!, escribió un usuario. Igualmente, aseguraron que “Trump no tiene necesidad de montajes, tiene los votos suficientes para ganar, además, él no es de izquierda, mucho menos petrista, de esos que dicen que se rasparon las rodillas para no ir a trabajar y era porque estaba dando… Así que cállese malparido, vaya y ejercítese”.

Mientras que otros internautas salieron a defender al representante y validaron su ‘teoría’ de que todo fue un montaje. “Creo que fue una puesta en escena! En primer lugar, detrás de Trump está repleto de gente, la bala que le rozó la oreja continuó y no alcanzó a nadie detrás de él, cómo es posible? Se escucharon múltiples disparos y nadie resultó herido! Increíble”.