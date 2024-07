Daniel Quintero criticó a ‘Fico’ Gutiérrez por desacatar Día cívico en Medellín

Daniel Quintero le reclamó a 'Fico' Gutiérrez por la no implementación del Día cívico en la ciudad de Medellín - créditos Colprensa

El presidente Gustavo Petro anunció Día cívico para el lunes 15 de julio, motivado por la celebración del partido final entre Colombia y Argentina en la Copa América. La medida, dirigida a la unión y el festejo nacional, fue aceptada por varias ciudades capitales y departamentos. Sin embargo, Medellín y Antioquia optaron por no acatar la directiva del Gobierno nacional.

La decisión de la Alcaldía de Medellín, guiada por el alcalde Federico Gutiérrez, y de la Gobernación de Antioquia, liderada por Julián Andrés Rendón, provocó reacciones en diversos sectores. Daniel Quintero, exalcalde de la ciudad, criticó fuertemente a los mandatarios locales a través de la red social X, sugiriendo que su negativa era un acto de oposición a Petro.

En unas de sus publicaciones, Quintero menciona que, tras la intervención del presidente en los asuntos de los alcaldes de Medellín y Cartagena, es momento de pedir a la empresa privada que se sume al Día cívico. Según el exalcalde, el próximo lunes, independientemente del resultado, se debe recibir a la selección nacional de fútbol con felicidad como símbolo de unidad nacional.

"Somos un solo país, una sola bandera, una sola Colombia", afirmó el exalcalde de Medellín en su cuenta de X - crédito @QuinteroCalle/X

En otro mensaje, Quintero cuestiona la eficiencia laboral de manera sarcástica, señalando “trabaja más una pala empeñada y salen con estas”. Esta expresión dirige críticas a la gestión actual, como lo ha hecho hasta ahora con la venta de acciones de la empresa paisa de telecomunicaciones Tigo-Une.

Además, el exalcalde propone una iniciativa para el lunes, día en que espera que los ciudadanos celebren el triunfo de la selección Colombia. Quintero sugiere que, mientras se celebra, los ciudadanos envíen fotos de los huecos y la basura que inundan la ciudad, problemas que asegura no han sido atendidos. “Propongo que el lunes mientras celebramos el triunfo de nuestra selección Colombia le mandemos al alcalde, para que aproveche el día, fotos de los huecos y basuras que inundan la ciudad y que lleva 7 meses sin recoger”, afirmó Quintero.

Daniel Quintero no ha escondido su descontento con la gestión de 'Fico' Gutiérrez en los primeros siete meses de su gobierno - crédito @QuinteroCalle/X

Las publicaciones de Daniel Quintero en X han generado diversas reacciones, reflejando tanto el apoyo como la crítica de la ciudadanía ante sus comentarios y propuestas.

El presidente Petro, en sus redes sociales, calificó la decisión de la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia como peculiar y animó al pueblo antioqueño a considerar el lunes como un Día cívico para celebrar. En una conferencia de prensa previa, Petro había subrayado la importancia del apoyo nacional y la alegría colectiva que podría despertar el triunfo del equipo colombiano.

Quiénes acatarán el Día cívico en Colombia

El mandatario afirmó que “la selección Colombia es un símbolo de unidad, no de violencia, no de polarización”. Esta medida se implementa en la misma semana en que el país celebra el Día de la Independencia, el 20 de julio. El Día cívico se aplicará a nivel nacional, aunque será obligatorio solo para los funcionarios públicos. En el sector privado, los empleadores tendrán la discreción de conceder el día libre o no a sus empleados. Varios gobernadores y alcaldes ya manifestaron su apoyo a esta iniciativa.

"La alegría no se prohíbe", señala Petro en redes sociales sobre el día cívico - crédito Presidencia de la República

Los departamentos de Bolívar, Córdoba, Valle del Cauca, Caquetá, Santander, Norte de Santander, La Guajira, Huila, Tolima y Sucre ya confirmaron su adhesión al Día cívico, mientras que otros como Boyacá solo lo decretarán si la selección Colombia gana la final de la Copa América. Por ahora, Medellín y Cartagena son las únicas ciudades que no se alinearán con el decreto promulgado por el presidente Petro.

Las entidades y funcionarios encargados de la prestación de servicios públicos esenciales continuarán sus labores sin interrupciones. La Policía Nacional de Colombia, el sector de salud pública, emergencias, movilidad, seguridad y orden público, y la atención y prevención de desastres no tendrán descanso.

La Rama Judicial mantendrá su jornada laboral habitual, según confirmó la entidad. Asimismo, los sectores comerciales y de servicios como transporte, alimentos y hospitales seguirán operando normalmente. Las instituciones educativas públicas no tendrán clases, mientras que las privadas tienen la opción de sumarse al Día cívico de manera voluntaria.

El mandatario exhortó a las empresas e instituciones públicas y privadas a unirse a esta celebración para permitir que sus empleados participen y consideren la posibilidad de fomentar una mayor cohesión social. La decisión ha generado un debate político sobre la cooperación y el consenso entre los diferentes niveles de gobierno en Colombia.