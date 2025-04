Comandante del Ejército Nacional expuso detalles de la “guerra tecnológica” que se registra en el país

El comandante del Ejército Nacional se pronunció en un tono reflexivo - crédito Ejército Nacional

Debido a la oleada de violencia que se registra en varias regiones de Colombia, el comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, indicó en el Congreso de la República que los ataques con drones por parte de los grupos armados se han intensificado.

Cabe mencionar que, esta es una nueva modalidad de ataque que han implementado las estructuras criminales, que han detonado explosiones con este tipo de artefactos contra la población civil y la fuerza pública en varias zonas.

Desde la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, Cardozo indicó que los ataques con drones son “una amenaza multidominio que llegó para quedarse” y que en la actualidad no pueden afirmar que hay una institución que este por completo protegida de este tipo de atentados.

“Ninguna institución está exenta de este tipo de ataque, que se transforma constantemente gracias a la innovación tecnológica”, indicó el general Cardozo Santamaría en su intervención.

Se han registrado más de 60 ataques con drones durante 2025 - crédito Reuters

Al hablar de los métodos utilizados por los grupos armados en la actualidad, el comandante del Ejército Nacional indicó que la mayoría de casos de ataques con drones se han registrado en el Cauca, Nariño y en Norte de Santander, más específicamente la región del Catatumbo.

“Ya nos asesinaron dos soldados con lanzamiento de artefactos explosivos a través de drones”, expuso el general al hablar de la violencia que se registra en el Catatumbo.

Debido a que se ha cuestionado la forma de combatir este tipo de ataques, el comandante indicó que hasta el momento no hay una forma concreta de prever las detonaciones, puesto que “cuando usted ya tiene el antidrones en esa frecuencia, la cambian y entonces el antidrones ya no sirve”.

Cardozo indicó que están buscando las formas de combatir la modalidad de ataque de los grupos armados - crédito Ejército Nacional de Colombia

El comandante del Ejército Nacional terminó su intervención revelando que el Ministerio de Defensa ha contratado un equipo fijo de móviles que serán utilizados para proteger unidades estratégicas; además de que se ha comenzado a analizar la posibilidad de construir antidrones de la institución.

“Son los que van a proteger la infraestructura y algunas unidades estratégicas que tenemos en el territorio, porque esta es la guerra que nos están planteando cada vez, con mayor énfasis, las organizaciones criminales”, puntualizó el general Luis Emilio Cardozo.

Sobre los ataques con drones registrados en 2025, la institución informó que van más de 60 casos en lo corrido del año, lo que para el Ejército Nacional es la prueba de que los grupos armados están alejados de buscar la paz.

“Por nuestra parte, estamos trabajando con nuestra industria militar para desarrollar capacidades propias que nos permitan fabricar drones y antidrones. Esta guerra tecnológica está siendo impulsada por organizaciones criminales, especialmente en Cauca, Nariño y ahora en Catatumbo”.

El comandante de las Fuerzas Militares reafirmó el compromiso de las instituciones - crédito Colprensa

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, indicó que en las últimas semanas se ha demostrado que las instituciones están comprometidas en proteger a los colombianos, resaltando algunos de los operativos exitosos que han sido notificados.

“Los resultados operacionales están a la vista, y cada día somos más contundentes frente a los factores de inestabilidad y los grupos armados ilegales, manteniendo la ofensiva permanente a nivel nacional con todas las capacidades de las Fuerzas Militares”.

Debido a las críticas que ha recibido, Cubides indicó que tiene claro que el reto de combatir a los grupos armados no es fácil, pero reafirmó que el objetivo de todas las unidades no cambiará hasta no cumplir con la misión.

“El desafío es grande, pero seguimos firmes y comprometidos con la fuerza de nuestras fuerzas para neutralizar el accionar criminal de los grupos que delinquen en esta estratégica región de Colombia”, puntualizó Cubides.