Sara Corrales habló de su actual relación y dejó una emotiva reflexión: “Decidí empezar mi proceso de sanación”

La actriz dejó claro que fue después de haber superado todo lo que ocurrió con su anterior relación, estuvo lista para darse una oportunidad en el amor - crédito @rastreandofamosos/Instagram

En agosto de 2022, Sara Corrales confirmó la noticia de que no llegaría al altar con su entonces pareja, el actor Rafael Gutiérrez. De acuerdo con lo expresado en una ronda de preguntas y respuestas en sus redes sociales, la actriz aseguró que todo se debió a una decisión de carácter personal, pero que estaba feliz con esta medida.

De acuerdo con la actriz, no era su responsabilidad intentar salvar a nadie y estuvo esperando durante dos años un cambio que nunca llegó y promesas que nunca se cumplieron. “Por eso decidí tomar esa difícil decisión y devolverle su anillo, pero regresarme mi paz”, añadió Corrales, recordada por su participación en novelas como Todos quieren con Marilyn y Vecinos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El nuevo novio de Sara Corrales es el empresario mexicano Damian Pasquini - crédito @saracorrales/Instagram

Año y medio más tarde, en febrero de 2024, la exparticipante de Protagonistas de novela confirmó que había decidido darse una nueva oportunidad en el amor. En esta oportunidad, Corrales mostró el rostro del empresario mexicano que se robó su corazón: Damian Pasquini, por el que recibió cientos de comentarios positivos de sus seguidores.

De este modo, recientemente, en una publicación que circula en redes sociales, la actriz publicó un emotivo mensaje con una reflexión sobre este nuevo proceso que lleva con su pareja. Señaló que en las fotografías que compartió junto a él, recibe comentarios positivos en los que sus fans expresan su admiración por lo feliz que se ve junto al empresario y lo sano de la relación.

“Para lograr eso, no llega por arte y gracia del espíritu santo. Para lograr esto tuve que haber pasado por una etapa de diferentes relaciones”, mientras recordaba lo que ocurrió cuando tomó la decisión de cancelar su matrimonio. Y agregó: “Tuve la valentía en su momento; de agarrar ese anillo, devolverlo y decir ‘no me caso, muchas gracias’, porque no era la relación que yo soñaba y no me sentía completamente segura”.

Sara Corrales presumió su nueva conquista y es motivo de admiración de sus seguidores - crédito @saracorrales/Instagram

De otro lado, la actriz colombiana aseguró que el actor mexicano con el que estaba en ese momento tampoco lo veía como el gran amor de su vida o el padre de sus hijos. Asimismo, indicó que después de todo esto empezó un proceso de sanación, de madurez, de calma y preparación para la persona que llegaría a acompañarla por el resto de su vida.

“Somos lo que atraemos, atraemos lo que somos … Los seres humanos tenemos una antenita porque somos energía y eso que proyectamos es lo que atraemos, hasta el momento en el que estuve preparada realmente, emocionalmente, espiritualmente en todos los planos de mi vida, en ese momento llegó a mi vida la persona que había soñado, esa que si me daba paz, amor, respeto, amor maduro, en equipo”, recalcó la actriz.

Damian Pasquini forma parte de la industria del marketing en México - crédito @saracorrales/Instagram

Finalmente, indicó que se siente agradecida con ella misma y con la vida, por poder estar en un momento tan bonito y, así, disfrutar de la manera en que lo está haciendo su relación. Enfatizó que solamente ese tipo de situaciones depende de lo que quiera cada uno.

“No pierdas la fe de encontrar el verdadero amor, te pido que no te conformes con menos, es importante reconocer quién eres para merecer lo que tú brindas, no menos. Ya no más de ser la salvadora, la que cuida, la que protege, ya llegó el tiempo de ser amada, cuidada, protegida y respaldada para que te puedas dedicar a sacar tu luz más genuina”, concluyó.

Los seguidores de Corrales dejaron mensajes en los que expresaron estar de acuerdo con las palabras de la actriz, ya que se deben superar y evaluar los errores que se cometieron en el pasado para no volverlos a cometer en el futuro.