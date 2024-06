Sandra Muñoz se destapó: por esta razón no asistió a la fiesta de ‘La casa de los famosos Colombia’

La actriz se despachó en contra de algunos de sus compañeros por el comportamiento que tuvieron - crédito @notifamosoos/Instagram

Uno de los formatos más comentados en redes sociales fue La casa de los famosos Colombia, que vio finalizada su primera temporada el 17 de junio de 2024. Los resultados dejaron a más de uno con la boca abierta, pues algunos daban por ganador al actor Julián Trujillo, pero los números hablaron por sí solos y la ganadora fue Karen Sevillano a pesar de sus polémicas.

Después de haber apagado las luces de la casa estudio, los seguidores del formato de convivencia esperaron las reacciones de varios exparticipantes, entre los que se encontraba Sandra Muñoz. La actriz y empresaria, que resultó eliminada tras dos meses de competencia, se refirió a su ausencia en la fiesta de los papilla.

Sandra Muñoz sostuvo un ligero romance con Juan David Zapata en su paso por 'La casa de los famosos Colombia' - crédito prensa del Canal RCN

Y es que durante la transmisión del último capítulo del programa, se vieron algunas reacciones de los familiares y las divisiones existentes entre los dos equipos: papilla y galácticos. Muñoz recordó con sus seguidores cómo vivió ella desde su perspectiva la noche final, afirmando que hubo actitudes obvias entre los famosos que hicieron presencia, pero también aprovechó el momento para contar detalles de su ausencia en la fiesta de celebración de Sevillano.

Muñoz aseguró que si bien en la gala final interactuó con varios de los integrantes de los galácticos, en su corazón siempre apoyó a Karen Sevillano y sentía que ella sería la ganadora. Pero también criticó la actitud de otros de sus compañeros, ya que ella siente que “no necesito estar echando vainas, ni hablando de Karen para demostrarle el afecto que siento por ella desde el día uno”.

La actriz aseguró que tiene una buena relación con sus compañeros y que siempre podrán contar con ella, pero la competencia ya terminó - crédito prensa del Canal RCN

Asimismo, agregó que no fue a la fiesta con sus compañeros porque se sentía agotada y porque no es fanática de estar de fiesta en fiesta. Sin embargo, hubo un punto que llamó la atención y tiene que ver con la vida después de la convivencia: “Ya se terminó el reality, yo ya no quiero más show… soy una señora ya hecha y derecha, con hijos, con negocios. No quiero ni pienso quedarme en (el tema) del team papilla, en el reality, en el programa. No, para mí eso ya se terminó”.

Aseguró que su vida continuó tal y como la llevaba antes del programa del Canal RCN, pero también aseguró que la realidad está afuera de la casa estudio, por lo que continuará con su trabajo, con sus proyectos y demás actividades a las que se dedica. Previo a terminar sus declaraciones, la actriz aseguró que siente un gran aprecio por todos sus compañeros y que en cualquier momento podrán contar con ella; sin embargo, dejó claro que no pertenece a ningún equipo, porque todo quedó ahí, en un concurso.

Así fue la emotiva visita de Sandra Muñoz en ‘La casa de los famosos Colombia’ -crédito Canal RCN

Y concluyó: “No vivo de redes, ni de la televisión, ni de estar diciendo a quiénes apoyo o a quienes no. Quiero a todos los muchachos, vivimos dos meses maravillosos, con unos tuve más afinidad que con otros. Entiendo todo el tema de la fama, pero Sandra ya quiere terminar con guerras, con comentarios. Para mí, ya terminó el reality”.

Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer con opiniones divididas, debido a que algunos recordaron que durante su visita a la casa estudio, después de ser eliminada, tuvo ciertas actitudes con sus compañeros, mientras que otros estuvieron de acuerdo con sus declaraciones en las cuales pidió a los participantes evitar peleas y ataques personales (refiriéndose al tema papilla). Entre las más destacadas están las siguientes: “Completamente de acuerdo con Sandra, la competencia ya terminó, pasó la página”; “está dolida porque sabe que no la invitaron por portarse mal con sus compañeros”; “que bien siempre estuvo de ambos lados sin generar controversia”, entre otros.