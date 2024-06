Mujer que asesinó a su esposo en Bogotá pidió perdón a la familia de la víctima por WhatsApp

Vidal Reinel Rodríguez Aguiar, de 23 años, fue herido con un arma cortopunzante - crédito iStock

Hay indignación en la familia del joven Vidal Reinel Rodríguez Aguiar, de 23 años, que fue asesinado por su esposa, identificada como Jessica Paola Vergara, de 21 años, en Bogotá. Los hechos se registraron el 16 de junio de 2024, cuando la mujer atacó a la víctima con un arma cortopunzante. El joven fue atendido en el Hospital de Meissen, pero falleció pocos días después.

A pesar de que la señalada agresora fue capturada por las autoridades en flagrancia y de que confesó la autoría del crimen a uniformados de la Policía de Ciudad Bolívar, en el proceso de judicialización fue puesta en libertad. Eso quiere decir, que no llevará el proceso penal en su contra desde la cárcel.

La familia del joven asesinado rechazó la decisión del juez de dejar en libertad a la mujer y señaló a la Fiscalía General de la Nación de ser responsable de dicha determinación. Pues, de acuerdo con Marleny Aguiar, madre de Vidal Reinel, el ente acusador no actuó como debía, aunque tenía la manera de sustentar y exigir una medida de aseguramiento en centro carcelario. Esto, teniendo en cuenta que la señalada asesina confesó el crimen a las autoridades.

La mujer se puso en contacto con los familiares de la víctima a través de WhatsApp para pedir disculpas por su conducta. “Se comunica con toda mi familia pidiendo perdón, pidiendo perdón a mí, a las tías, a la familia más allegada”, precisó la mamá del joven en conversación con Noticias Caracol.

De acuerdo con una captura de pantalla del chat de WhatsApp conocida por el informativo, la mujer en cuestión escribió lo siguiente: “Perdóneme de todo corazón. Sé que él no se merece nada de esto”. Asimismo, preguntó por el estado de salud de la víctima que permanecía hospitalizada. “Marleny, qué pasó con Reinel. Yo nunca lo quise aser (sic). Perdón, perdón, perdón”, indicó la procesada.

Marleny Aguiar llegó a confrontar la mujer que atacó a su hijo, preguntándole las razones por las cuales actuó de esa manera: “le digo que por qué lo hizo, que por qué me quitó a alguien tan preciado para mí, para mi familia. No solamente le hizo daño a mi familia, a su hijo, que era su adoración”, relató la mujer al medio citado.

Con respecto al proceso penal que se adelanta en contra de la joven, aseguró que este no debería seguir su curso sin que cambie el delito por el cual está siendo investigada, que es lesiones personales. Esto, debido a que Vidal Reinel Rodríguez falleció, por lo que, desde su perspectiva, la mujer debería afrontar un proceso por homicidio. “Hay una realidad, mi hijo está muerto”, aseveró.

Asimismo, criticó a las autoridades encargadas de la judicialización por no asumir el caso con responsabilidad porque la víctima es un hombre y no una mujer. Insistió entonces en que el caso tendría que abordarse como si fuera un feminicidio. “La sociedad condena mucho los actos irresponsables que cometen los hombres, pero, como en este caso es una mujer, creo que la Fiscalía y la sociedad no miran eso, que es un hombre el que fue agredido, que fue mi hijo al que le quitaron la vida”, señaló.

Casos como el de Vidal Reinel no son nuevos en Colombia. Una situación similar se registró en Ibagué (Tolima) el domingo 19 de mayo de 2024. Andrés Mauricio Sánchez Capera, de 29 años, fue asesinado por Thalía Quintero, que le propinó varias heridas con un arma blanca. La presunta agresora también fue puesta en libertad y aseguró que su conducta fue una reacción en defensa propia.