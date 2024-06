Ingrid Betancourt se refirió a remezón en el gabinete de Petro: “Tendría que sacar a todos sus ministros”

La colombo-francesa se mostró crítica al afirmar que “tendría que sacar a todos sus ministros, pero la pregunta más interesante es a quiénes pondría en el Gobierno, porque el tema es cómo salvar a Colombia - crédito Jesús Aviles/Infobae

Ingrid Betancourt, excandidata presidencial y directora del Partido Verde Oxígeno, dio declaraciones respecto al próximo cambio de gabinete que realizará el presidente Gustavo Petro. En una reciente entrevista concedida a Semana, Betancourt alertó sobre la corrupción y la falta de credibilidad en la actual administración, indicando que “el problema no es cuáles ministros sacará el primer mandatario, sino quiénes los reemplazarán”.

La colombo-francesa se mostró crítica al afirmar lo siguiente: “Tendría que sacar a todos sus ministros, pero la pregunta más interesante es quiénes pondría en el Gobierno, porque el tema es cómo salvar a Colombia. El problema es que la gente buena que podría ayudar a sacar a Colombia adelante no quiere meterse en un gobierno tan enredado en corrupción.”

Según Betancourt, todos los ministros han fallado en sus funciones y ejecuciones en los dos primeros años del mandato de Petro: “No hay uno solo que se salve" - crédito Luisa González/Colprensa y Juan Diego Cano y Mauricio Vélez - Presidencia

Según Betancourt, todos los ministros han fallado en sus funciones y ejecuciones en los dos primeros años del mandato de Petro. “No hay uno solo que se salve. El problema es quién llega para hacer algo mejor que peor. Los cambios que hemos visto con Petro no han sido los mejores. Hemos ido como el cangrejo,” señaló.

A su juicio, los ministros iniciales del Gobierno de Petro fueron mejores que los actuales, aseverando que “hemos ido de mal en peor”. La situación actual es grave, según Betancourt, quien declaró que “estamos muy mal. Hay funcionarios cuestionados, corruptos, sin credibilidad, sin estatura, no tienen horizonte, no tienen una visión de país, no tienen un proyecto para su cartera. Gravísimo. El país está a la deriva”.

Además, Betancourt consideró que Petro se ha forjado numerosos enemigos durante su tiempo en la Casa de Nariño, lo que complicaría la entrada de nuevas figuras al gabinete. “Cualquier persona que se oponga a sus decisiones, el presidente la saca a las patadas del Gobierno,” sostuvo, agregando que “quien ingrese a trabajar con Gustavo Petro queda automáticamente marcado con un inri.”

Se rumorea insistentemente, aunque sin confirmación oficial, la salida de varios ministros claves del gabinete presidencial. Entre los posibles nombres se encuentran el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; el del Interior, Luis Fernando Velasco, y la ministra de Educación, Aurora Vergara. Esta última había contado con el apoyo del presidente hasta que la reforma estatutaria a la educación se hundió en el Senado.

Vergara había contado con el apoyo del presidente hasta que la reforma estatutaria a la educación se hundió en el Senado - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Por otro lado, Catalina Velasco, ministra de Vivienda, podría ser sustituida por su esposo, Eduardo Noriega, cercano al partido político del presidente, Colombia Humana. Si Petro realmente evaluara a sus funcionarios por sus cifras de ejecución, como mencionó en los consejos extraordinarios de ministros los lunes en la Casa de Nariño, varios otros ministros podrían ser desplazados.

Entre ellos se encuentran la ministra de la Igualdad, Francia Márquez; la ministra del Deporte, Luz Cristina López Trejos, y la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, cuyos ministerios registran una ejecución que no supera el 10 % de sus recursos.

Hasta la mañana del martes 25 de junio, el presidente Petro no había anunciado oficialmente estos cambios, lo que deja en el aire la incertidumbre sobre la reestructuración del gabinete y su impacto en la administración del país.

¿Qué traería en la política el remezón ministerial de Petro?

La renovación del gabinete ministerial tiene profundas implicaciones en el ámbito político, más allá de los reemplazos individuales. Este tipo de cambios refuerzan o debilitan la percepción pública del liderazgo y la capacidad gubernamental, lo que influye directamente en la estabilidad política y en la relación del Ejecutivo con otras ramas del poder y con la ciudadanía.

Hasta la mañana del martes 25 de junio, el presidente no había anunciado oficialmente estos cambios - crédito Jesús Avilés/Infobae

Primero, una renovación de gabinete puede ser vista como un reconocimiento de fallos en la gestión gubernamental. Admitir la necesidad de cambios significa, de alguna manera, aceptar que las políticas vigentes no han alcanzado los resultados esperados. Esto puede erosionar la credibilidad del Gobierno, especialmente si los ministros salientes han sido objeto de críticas por corrupción, ineficiencia o falta de resultados.

Además, la entrada de nuevos ministros puede traer un impacto en las alianzas políticas. La selección de nuevos ministros, a menudo, busca fortalecer coaliciones y asegurar apoyos tanto en el Congreso como en otros niveles de la administración pública.

Los nuevos nombramientos pueden ser utilizados como moneda de cambio para obtener respaldo legislativo, lo que tiene consecuencias tanto para la aprobación de leyes como para la ejecución de programas gubernamentales.