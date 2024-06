Hassam contó por qué estuvo ocho días hospitalizado y habló del poder de su fe: “Dios tuvo misericordia”

Hassam reveló finalmente la razón por la que estuvo ocho días hospitalizado - crédito @oficialhassam/Instagram

Luego de recuperarse por completo, el comediante Hassam relató el viacrucis que vivió en la clínica, pues tuvo que asistir de urgencias y no sabían qué era lo que tenía. “Pensé que era una gastritis, entonces como que me tomé una cosita y no pasó, así que en la noche debí irme de urgencias”, contó.

La sorpresiva cancelación de un concierto que tenía programado en Cúcuta alarmó a sus seguidores y aunque les fue narrando su evolución médica, apenas confirmó la razón de su operación. “Luego de varios exámenes y ecografías determinaron que tenía barro biliar”.

“No sabía que era, me fui de urgencias. Me dijeron que podían ser cálculos, puede ser el apéndice, una cantidad de cosas, el caso es que estuve a punto de que me diera una pancreatitis y ahí ya sí es un tema delicado”, continúo detallando sobre los síntomas que presentó, advirtiendo que pudo pasar a mayores.

Hassam reveló de qué fue operado y por qué duró varios días hospitalizado: 'Pensé que era gastritis' - crédito @bravissimocity/Instagram