Daniel Quintero la emprendió contra Jota Pe Hernández por atacar a Francia Márquez: “Poco hombre”

Daniel Quintero estalló en contra de Jota Pe Hernández por decir que no tenía pruebas en contra de Francia Márquez

La reunión de conciliación entre la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y el senador Jota Pe Hernández, programada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, no alcanzó un acuerdo.

El proceso penal por calumnia en contra del congresista sigue adelante, según informó Carlos Hernán Escobar, abogado de la vicepresidenta.

No obstante, el lunes 24 de junio el congresista precisó que no acusó a la vicepresidenta de nada, limitándose únicamente a preguntar a quién se refería Olmedo López en sus diversas declaraciones. Además comentó que no tenía pruebas en contra de Márquez.

Hernández insinuó una posible relación de la funcionaria con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Frente a esto, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero publicó en su cuenta de X su desacuerdo con las declaraciones del senador del partido Alianza Verde luego de la audiencia de conciliación; incluso, calificó al congresista como “poco hombre”.

Las palabras del senador después de la audiencia fueron las siguientes: “Yo no tengo ninguna prueba con la que pueda señalar a la vicepresidenta Francia Márquez. Le he pasado unos derechos de petición para que desde el Ministerio de la Igualdad me respondan varias preguntas e investigaciones que estamos haciendo”.

Por ese motivo, Daniel Quintero arremetió en contra del legislador perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República, llamándolo “chismoso” y “acomodado”.

“Lo único probado aquí es quién es usted @JotaPeHernandez: un chismoso y acomodado. Una lengua viperina capaz de irrespetar a dos mujeres sin una sola prueba. ¡Poco hombre!”, dijo el exmandatario de la capital de Antioquia en su cuenta de X.

Daniel Quintero calificó a Jota Pe Hernández como un "chismoso" - crédito @QuinteroCalle

Y es que, la controversia inició tras señalar a Francia Márquez de estar involucrada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El senador afirmó que la figura del gobierno mencionada por Olmedo López, exdirector de la entidad, era la vicepresidenta. Con el fin de disipar las posibles sospechas, Hernández declaró: “Solamente hay dos opciones que se me vienen a la cabeza y que, como senador, tengo todo el derecho a preguntar: “Es Verónica Alcocer o es Francia Márquez”.

En la sesión de conciliación, los abogados de ambas partes buscaron un entendimiento para eludir un prolongado litigio; no obstante, las discrepancias entre Márquez y Hernández resultaron irreconciliables.

Con respecto a esta situación la vicepresidenta comentó que: “Informo que no se llegó a ningún acuerdo conciliatorio con el Senador Jonathan Pulido Hernández. Sus declaraciones donde manifiesta no tener pruebas en mi contra no son el resultado de ningún acuerdo conmigo. No tiene pruebas porque es falso que yo tenga algo que ver en hechos de corrupción. El proceso contra el senador continúa”.

Otras recciones a las palabras de Jota Pe Hernández

Aparte de Daniel Quintero, la senadora María José Pizarro, quien ya ha tenido varias discusiones con Hernández en el pasado, reaccionó a las declaraciones del también congresista en las que decía que no tenía pruebas en contra de la segunda mandataria del país. “El país avanzará cuando la justicia se imponga sobre el odio y las mentiras. Toda mi solidaridad y apoyo a la Vicepresidenta @FranciaMarquezM”, comentó Pizarro en su cuenta de X.

María José Pizarro opina de las palabras de Jota Pe Hernández sobre Francia Márquez - crédito @PizarroMariaJo

Asimismo La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal criticó al senador Jota Pe Hernández, afirmando que su reciente visita al presidente salvadoreño Nayib Bukele tuvo más elementos de fantasía y adulación que aspectos reales y concretos. Además, Carrascal señala que Hernández deberá admitir la falta de pruebas en contra de la vicepresidenta Francia Márquez.

“Cero y van dos. El senador JP Hernández no le teme al ridículo: hace unos días nos enteramos de que su visita a Bukele tuvo más de fantasía y de lambonería que de realidad, ahora le toca admitir que no tienen ninguna prueba en contra de la vice @FranciaMarquezM. ¡Qué papelón! Es lo que pasa cuando el trabajo político se reduce al matoneo y las calumnias constantes”, dijo la congresista del Pacto Histórico.

María Fernanda Carrascal dijo que Jota Pe Hernández "no le teme al ridículo" - crédito @MafeCarrascal