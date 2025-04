Gustavo Bolívar advierte: la derecha podría “dar papaya” y con el 35% de aprobación de Petro, la izquierda iría a segunda vuelta en 2026

Gustavo Bolívar analiza cómo la popularidad de Petro impactará las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia - crédito Vannessa Jimenez/Reuters y @GustavoBolívar/X

El panorama político en Colombia comienza a configurarse de cara a las elecciones presidenciales de 2026, y dentro del sector progresista ya se analizan las opciones para mantenerse en el juego electoral. Uno de los nombres que toma protagonismo es el de Gustavo Bolívar, actual director del Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS), que, aunque tiene restricciones para participar activamente en política mientras siga en el Gobierno, no duda en referirse a las encuestas y a la posible estrategia de la izquierda para la próxima contienda electoral.

En una visita a Neiva, Huila, Bolívar concedió una entrevista al diario La Nación, en la que analizó la aceptación del presidente Gustavo Petro y las implicaciones que esto podría tener en las aspiraciones del progresismo en 2026. Según el funcionario, las cifras de popularidad del mandatario, actualmente en un 35%, podrían ser suficientes para que un candidato de la izquierda logre pasar a segunda vuelta.

“Lo que está claro es que en las marchas y en esa misma encuesta de Invamer, Gustavo Petro mantiene un 35% de popularidad o de aceptación. Ese 35% es muy importante porque le alcanzaría al progresismo para llegar a segunda vuelta”, afirmó Bolívar.

El director del DPS explicó que el resultado dependerá en gran medida de la estrategia de los sectores de derecha y centro. “Porque a la primera vuelta van a llegar candidatos de la derecha, del centro y de la izquierda, pero la izquierda unificada, porque se va a hacer una consulta previa. Si ellos no llegan unificados (centro y derecha), seguramente se van a quedar por el camino”, aseguró, dejando entrever que el fraccionamiento de sus adversarios podría jugar a favor del progresismo.

“Si llegan unificados, el 35% nos alcanza para pasar a segunda vuelta. O sea que depende mucho de cómo van a jugar ellos en las consultas internas, si van a dar papaya de llegar divididos y, obviamente, quedarse fuera del juego”, afirmó el director del DPS.

Bolívar también se refirió a la forma en que la popularidad del presidente incide en el respaldo de figuras políticas que en su momento fueron cercanas al Gobierno. Según su análisis, si Petro estuviera marcando un 60% o 70% de favorabilidad, “pues aquí estaría Claudia López y estarían todos diciendo viva Petro. Pero como está en 35%, ahora es fuera Petro”.

Otro tema central de la conversación con el medio anteriormente mencionado fue la consulta popular que se impulsa en el Congreso, y la viabilidad de alcanzar el umbral de cerca de 13 millones de votos necesarios para que prospere, un reto significativo en el actual panorama político y social del país, marcado por divisiones y debates intensos. Bolívar reconoció las dificultades de este proceso, pero no lo ve como algo imposible. “Es difícil porque sabemos que algunas no han alcanzado el umbral que, para este caso, va a ser de cerca de 13 millones de votos, pero no es imposible porque estamos hablando de un proyecto que toca 26 millones de trabajadores”, afirmó.

Según explicó, el debate girará principalmente en torno a dos temas clave: la reforma a la salud y la reforma laboral. “Aparte de las personas que consideran que en este país no hay, como lo dicen en la prensa o la oposición, un sistema de salud de cobertura total y que cubra a las personas menos favorecidas de este país, quienes también buscan cambios urgentes en sus condiciones laborales y sociales. Entonces, si sobre esos dos ejes van a girar las preguntas que se están elaborando, pues yo creo que vamos a poder llegar a esos 13 millones de votantes”.