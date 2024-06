‘Glock’, participante del ‘Desafío XX’, reveló cómo perdió todo a sus 23 años: “Una quiebra me dejó sin dinero”

'Glock', participante del 'Desafío XX' reveló si ser 'gamer' en Colombia genera dinero - crédito Caracol Televisión/Youtube

Glock compartió detalles de su vida y reveló cómo se quedó sin dinero cuando apenas tenía 23 años de edad. “Quise ser independiente, monté un local, saqué varios préstamos para invertir y quebré”, relató.

La gamer barranquillera también contó cómo empezó en el mundo de los videos juegos y destapó si en Colombia se obtienen buenas ganancias con esta alternativa de negocio online, su otra pasión.

Gloria Katherin Peña Manrique, como es el nombre real de ingeniera ambiental en formación compartió las adversidades que ha superado a sus 25 años de vida y los hechos que la llevaron a ser una mujer independiente. “Mi papá fue por leche y no regresó, tengo pocos recuerdos con él, pero son de momentos muy esporádicos”, comentó sobre la razón por la que su mamá la sacó adelante sola.

La integrante del equipo Beta pasó por el programa de entretenimiento de Caracol Televisión, La Red para hablar sobre un capítulo oscuro de juventud que le desencadenó inconvenientes de salud: “Pasé por crisis de ansiedad y depresión porque de un momento a otro me vi sin nada”, añadió.

A pesar de su excelente relación con su madre a quien llenó de elogios y resaltó los valores que le inculcó, “ella me crio de la manera que le hubiera gustado poder ser y se esforzó al máximo”, sin embargo, su mamá se dio una nueva oportunidad en el amor. “Mi mamá se fue a vivir a Bogotá con su esposo y yo me quedé en Barranquilla estudiando”.

Esa decisión desencadenó en problemas económicos que la dejaron sin dinero, puesto que lo perdió todo cuando abrió una peluquería. Su falta de experiencia y desconocimiento del tema le hicieron cerrar las puertas de local y quedarse sin nada.

La joven barranquillera de 25 años de edad reveló que entró al mundo de los video juegos por la pasión que le despertaron su amigos, no obstante, fue pandemia cuando decidió cerrar contenido en torno a esta disciplina con la que genera ingresos en la actualidad.

“Si se hace de manera profesional y en las plataformas certificadas, es una buena alternativa de la que se puede vivir tranquilamente, pero dedicándole el tiempo necesario”, aseguró.

Desde los 11 años, la desafiante ha sido una mujer independiente, influenciada en gran medida por su madre. La ausencia de su padre, quien desapareció cuando ella era apenas una bebé, ha dejado una huella en sus relaciones amorosas, atribuyendo muchas de sus experiencias negativas al vacío dejado por la figura paterna.

La desafiante barranquillera es una persona alegre, extrovertida y soñadora. Se distingue por su lealtad y su habilidad para brindar diversión, aunque también posee un toque de sarcasmo. Firme defensora de la justicia, está preparada para disfrutar al máximo la experiencia del Desafío, sin descartar la posibilidad de encontrar al hombre de sus sueños dentro de la competencia.

La joven deportista se convirtió en una de las concursante que ha generado controversia, recientemente protagonizó una de las peleas de mayor tensión junto a Karoline con quien aparentemente firmó una tregua.

Fue durante el capítulo 52 del Desafío XX se vivieron momentos intensos cuando se inició el penúltimo ciclo de tres equipos que llevará a la eliminación de un hombre en la Ciudad de Las Cajas. Este desafío no solo tenía en juego dinero y fuerza, sino también los puestos para permanecer una semana más en la competencia.

Glock tomó la iniciativa y propuso a Karoline hablar de manera sincera para resolver sus conflictos: “Karoline, quiero hablar contigo. Yo quiero en serio que ya las diferencias o ese temita tan tedioso que hay entre nosotras merme un poco. Más que ofrecer unas disculpas, yo no te digo que seamos mejores amigas, porque no, porque simplemente tenemos temperamentos y quizá, al menos aquí en la competencia, no vamos a llegar a un acuerdo”, expresó Glock, buscando un entendimiento.

Por su parte, Karoline respondió con una disposición similar, reconociendo la necesidad de comportamiento adecuado dentro del equipo: “Hay momentos en los que uno debe ser directo en público y hay otros en privado. Yo debería ser más tranquila, igual que tú. Entonces si el algún momento llega a pasar algo, tú te acercas a mí y me dices con mucho amor, pasa esto. Estamos en un punto de la competencia en el que yo quiero y sé que tú también, que la gocemos, que la disfrutemos”, comentó Karoline, estableciendo así una tregua.