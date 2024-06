Natalia Sanint habló sobre su trastorno alimenticio y cómo lo enfrentó después MasterChef Celebrity

La comediante reveló los pormenores de su proceso contra el sobrepeso luego de su participación MasterChef Celebrity 2023 - crédito Canal RCN/ oficial

La locutora y humorista Natalia Sanint habló del trastorno alimenticio compulsivo y de su lucha contra el sobrepeso que libra desde que es una niña.

La bogotana criada en Santander contó cómo se sobrepuso a este desorden después de salir de Masterchef Celebrity.

“Yo siempre he sufrido de sobrepeso desde niña, y yo tengo un trastorno alimenticio compulsivo, que todavía tengo, situación que me empezó a afectar tanto emocionalmente como físicamente”, confesó Sanint.

La comediante señaló que luchar contra su problema no fue fácil. “Al principo no luchaba, pero cuando me empecé a sentir mal física y emocionalmente empecé a opacarme, a estar de mal genio, entonces tomamos la decisión con mi esposos de hacerme una manga gástrica, fue un proceso que me estresó muchísimo, nueve meses después, ya he bajado 32 kilos y mis hábitos han mejorado”.