Karen Sevillano envió ‘pulla’ a RCN por no pagarle todavía el premio de ‘La casa de los famosos Colombia’

Karen Sevillano se convirtió en la ganadora de La casa de los famosos Colombia y se llevó consigo como premio, la suma de 400 millones de pesos. Después de las deducciones de ley por ganancia ocasional, a la influencer en total le corresponden 320 millones de pesos de premio, lo que alcanzaría para cumplir el sueño de comprarle una casa a sus padres.

La caleña se coronó como ganadora, contando con el apoyo de más del 50% de las votaciones entre sus tres compañeros en disputa: Julián Trujillo, Miguel Melfi y Sebastián González. Los seguidores de Sevillano han estado atentos a sus movimientos en redes sociales, donde contó recientemente que no pudo realizar un encuentro con sus fans, debido a los requerimientos de la alcaldía de Cali para organizar este tipo de eventos masivos.

Recientemente, la creadora de contenido realizó una dinámica de preguntas y respuestas, en la que resolvió una inquietud que tenían sus seguidores respecto al pago del millonario premio. Según contó Sevillano, la suma de dinero que le prometieron todavía no ha sido entregada por el Canal RCN, contando, además, que de los 400 millones solamente recibiría apenas 130 millones después de los cálculos que hizo un contador.

“A mí esa plata no me la han pagado. (...) Un contador que salga a dar las explicaciones me vienen quedando como $130 millones de pesos, porque yo me quedé debiendo unos quesos y unas panelas, y uno tiene que pagar”, expresó la influenciadora de 28 años.

Pero esto no fue lo único que dijo la vallecaucana, ya que aseguró que al salir de la casa estudio después de cuatro meses de encierro, tuvo un fuerte ataque de ansiedad y un accidente en su carro.

“Cuando yo salí de ‘La Casa’ yo tuve un ataque de ansiedad, tenía ‘tembleque’. El cuerpo me temblaba horrible, yo no sabía la razón. (...) No dormí, no comí, me sentía nerviosa. (...) La primera vez que maneje, en vez de hundir el freno, hundí el acelerador, me choqué con un muchacho, pero no fue nada grave, le dañe la pata del carro. (...) Volver a la realidad no es fácil, me siento agotada, mi cuerpo no ha recuperado el cansancio con el que yo venía de allá”, concluyó.

Entre los comentarios que recibió la publicación difundida por el portal Chismeando ando, algunos de sus seguidores expresaron preocupación por la confusión de la creadora de contenido. ¿Por qué? Algunos afirman que no es posible que reciba menos de 320 millones de pesos y estaría confundida con el dinero que recibiría semanal por su permanencia en el reality hasta la final.

Entre los más destacados están: “Esta mujer se merecía ganar el premio, dio más contenido que cualquiera, similar a Wendy Guevara en México”; “será que el canal le va a mamar gallo con el pago”; “estará confundida con el pago semanal que le daban a cada famoso con su participación”, entre otros.

Qué pasó con su evento en Cali

Sin embargo, la caleña no pudo llevar a cabo su reunión con sus fans por problemas legales y permisos que le exigieron a Sevillano para poder hacer un evento de esa magnitud en Cali.

“Resulta que yo quería hacer un evento en el que yo pudiera compartir con todos ustedes, pero me dijeron que tenía que sacar unos permisos en la alcaldía y la gobernación que yo no sabía”, explicó Karen desde sus redes.

La creadora de contenido aseguro que se confió por la cantidad de gente que se reunió a ver la final de La casa de los famosos en su ciudad natal. “Como yo vi que el lunes todo el mundo se reunió, pues no, mami, eso no es así de sencillo, yo no sabía que se necesitaba tanto papeleo para reunirnos en una cancha”.