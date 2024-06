Polo Polo cuestionó que hubiera pasado si otro Gobierno declaraba patrimonio cultural sombrero de Carlos Castaño

El congresista Miguel Abraham Polo Polo critica al presidente por declarar patrimonio cultural el sombrero de Carlos Pizarro y se pregunta qué habría sucedido si un gobierno anterior hubiera hecho lo mismo con el sombrero de Carlos Castaño - crédito - Álvaro Tavera/Colprensa.

El 18 de junio, el presidente Gustavo Petro Urrego nombró al sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural de la Nación. Pizarro, que fuera líder guerrillero y se desmovilizó para competir en la contienda presidencial antes de ser asesinado, ha sido el centro de un intenso debate en Colombia a raíz de esta determinación. Aunque dicha información fue desmentida posteriormente por el Ministerio de Cultura.

En Suecia, un grupo de exiliados del Movimiento 19 de Abril entregó al mandatario el sombrero que Pizarro Leongómez portaba al rubricar el Acuerdo de Paz en aquellos años. Al retornar a Colombia, el presidente Petro declaró ese sombrero como Patrimonio Cultural de la Nación.

Con respecto a esto el representante a la Cámara, Miguel Abraham Polo Polo, ha hecho varias publicaciones cuestionando dicho anunció por parte del jefe de Estado. En una de las más recientes, el congresista publicó una imagen del que sería el sombrero del antiguo jefe paramilitar Carlos Castaño, poniendo sobre la mesa la pregunta de qué hubiera pasado si otro Gobierno hubiera tomado una decisión similar con el de Castaño Gil.

“¿Y qué hubiera pasado si otro gobierno hubiera elevado este sombrero a patrimonio cultural de la nación?”, comentó el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Y es que, Carlos Castaño Gil fue un conocido líder paramilitar colombiano, cofundador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Nacido en 1965, Castaño jugó un papel crucial en la organización y expansión de los grupos paramilitares que operaron en el país durante los años 90 y principios de los 2000. Estos grupos, formados inicialmente para combatir a las guerrillas, se vieron involucrados en actividades delictivas como el narcotráfico y la violación de derechos humanos.

Sin embargo, esta no es la única declaración que ha hecho el congresista contrario al Gobierno nacional, pues, realizó otra publicación en donde afirmó: “Como vamos no me sorprendería si Petro termina convirtiendo el Perico en patrimonio del país”.

En ese sentido, de igual manera, publicó una imagen en la que se observa al presidente acompañado de Carlos Pizarro. “¿Quién tendrá más muertos encima? Cuánta sangre hay en esta foto”, dijo Miguel Polo Polo por medio de su cuenta de X.

Tras la polémica generada por estos acontecimientos, el Ministerio de Cultura detalló el proceso mediante el cual el presidente Gustavo Petro declaró Patrimonio Cultural de la Nación el sombrero de Carlos Pizarro, último comandante del M-19. Se subrayó que esta decisión se tomó de manera unánime, con el objetivo de asegurar la conservación de dicho objeto.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, esta resolución fue una facultad del Gobierno con el propósito de otorgar un reconocimiento significativo. Sin embargo, aclararon que tal decisión no conlleva una declaratoria de bien de interés cultural de la Nación.

“Una declaratoria de este tipo es un acto administrativo en el cual la autoridad competente determina que un bien queda protegido por el Régimen Especial de Protección, conforme a lo establecido en la Ley 1185 de 2008 y los decretos reglamentarios 1080 de 2015 y 2358 de 2019″, puntualizó el ministerio.

Es decir, el sombrero estaría protegido según las regulaciones actuales, pero no sería incluido en la lista de bienes de interés cultural que poseen una relevancia particular para la sociedad en el país. Para alcanzar tal designación, se requiere un examen y la aprobación del Consejo Nacional de Patrimonio.

“En este caso, el reconocimiento del sombrero de Carlos Pizarro se basa en su valor simbólico como representación de la paz y objeto de memoria, y no en su inclusión en el mencionado régimen de protección cultural. Por tanto, es importante diferenciar entre ambas figuras y comprender la naturaleza específica de cada una”, explicó la cartera de Cultura.