Laura Sarabia salió en defensa de su trabajo ante varios escándalos que la rodean: “Sé que soy un obstáculo”

Laura Sarabia señaló que se nota que la quieren sacar de su cargo y que no quieren que ella siga con su deber político, junto al presidente Petro - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

En medio de varias controversias en torno al trabajo de Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), ella se vio obligada a responder públicamente a acusaciones de corrupción que vinculan a su hermano, Andrés Sarabia, con presuntas redes ilegales de contratación con el Estado y a otras noticias. El escándalo, destapado por Alejandro Villanueva, director del medio digital Desiguales, generó críticas y especulaciones sobre la integridad de la alta funcionaria.

Según la denuncia presentada, Andrés Sarabia, junto con Jaime Augusto Ramírez, asesor legislativo de Laura Sarabia, y los empresarios David Cure y Carlos Niño, estarían involucrados en una trama de corrupción que implica el lavado de activos dentro del Congreso de la República y otras entidades gubernamentales. Villanueva enfatizó la gravedad del caso al describirlo como un entramado diseñado para desviar fondos públicos, lo cual ha provocado una reacción en cascada en los círculos políticos y la opinión pública.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De igual manera, se conoció que el 4 de junio Laura Sarabia emitió una circular interna dirigida a todos los funcionarios y colaboradores de la Presidencia, en el que se detallaban las medidas para fortalecer los controles y prevenir prácticas cuestionables como el cabildeo. El documento, basado en directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), buscaba reforzar la transparencia y la ética en las entidades bajo su responsabilidad.

En un intento por contrarrestar las críticas, Laura Sarabia utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para lanzar una defensa pública. En sus declaraciones, la alta funcionaria enfatizó su compromiso con un trabajo honesto dentro de la Presidencia, en la que caracterizaba las acusaciones en su contra como una campaña para socavar su labor y removerla de su cargo.

“Mi trabajo honesto es la respuesta a las canalladas que circulan en cadenas de WhatsApp. Empresarios y gremios saben que no tengo intermediarios y deben saber que no se pueden aceptar ofensas en público y disculpas en privado. Contra la mala fe de ciertos opinadores no hay defensa. Han agotado la infamia”, se lee en el post de Sarabia.

Laura Sarabia hizo unas declaraciones en torno a las varias noticias escandalosas que la rodean a ella y a su gestón en el Dapre - crédito @laurisarabia

Sarabia destacó su compromiso de asumir la responsabilidad por sus propios actos, sin involucrarse en los de otros, y mencionó que considera estas acusaciones como una indicación de que hay fuerzas que desean su salida.

“Nuevamente, no me dan la oportunidad de pronunciarme previamente, por ejemplo, les hubiera enviado mi renuncia a la sociedad mencionada desde antes de ingresar al gobierno el año pasado. Respondo por MIS actos y no duden que daré respuesta a preguntas auspiciadas, entre bambalinas, por quienes defienden oscuros y corruptos intereses. Sé que soy un obstáculo que necesitan remover”, puntualizó.

Directrices para dependencias de la Presidencia según la Ocde:

La Presidencia emitió un documento con cinco directrices que las dependencias adscritas deben seguir, al asegurar un esquema adecuado de “divulgación, pedagogía y aplicación”. Estas directrices están alineadas con los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

Nuevas directrices buscan mejorar la eficiencia administrativa y asegurar la coherencia en la comunicación de las dependencias de la Presidencia - crédito Andrea Puentes / Presidencia

Manual de comunicación interna y externa: Garantizar que los mensajes de todas las entidades sean claros, coherentes y reflejen los valores y objetivos de la entidad. Manual de integridad y buen Gobierno: Guiar a todos los empleados con principios que promuevan una toma de decisiones transparente y responsable. Plan anticorrupción y atención al ciudadano: Establecer políticas y estrategias para prevenir la corrupción, enfocándose en la rendición de cuentas y la atención al ciudadano. Registro de reuniones: Documentar todas las reuniones oficiales, incluyendo participantes, temas tratados y conclusiones tomadas. Lineamientos para el manejo de actas y listados de asistencia: Unificar el formato de actas y listados de asistencia.