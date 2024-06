Influencer estaría detrás de la captura de Carlos Maya por corrupción: “Ejercimos presión al alcalde de Pereira”

Elefante blanco estaría detrás de la captura del exalcalde de Pereira - crédito Cortesía Elefante blanco

Sorpresa generó la captura en Bogotá de Carlos Alberto Maya López, exalcalde de Pereira, por presunta corrupción en la construcción de una obra entre 2020 y 2023.

La diligencia judicial fue llevada a cabo por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en la tarde del viernes 21 de junio, en una reconocida universidad ubicada en el centro de la capital colombiana. Junto a Maya López, también se logró la captura del exsecretario de Infraestructura, Milton Hurtado, en Pereira.

Carlos Maya fue arrestado por hechos de corrupción - crédito Alcaldía de Pereira

La obra que provocó las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación es la ejecución de primera fase de la Avenida Los Colibríes, que quedó inconclusa y generó sobrecostos que superan los $20.000 millones.

Esta obra tuvo un especial seguimiento del influencer Elefante Blanco, reconocido por hacer denuncias públicas de obras que son o están a punto de convertirse en un elefante blanco.

En declaraciones entregadas a Infobae Colombia, Elefante aseguró que desde el proyecto ciudadano hubo presión hacia el actual alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, para que respondiera por los recursos invertidos en dicha obra y su pronta entrega.

En una publicación en Instagram, el 12 de marzo de 2024, el influencer informó sobre sus hallazgos tras su visita a esa obra: “La Avenida los Colibríes en Pereira se convertirá este 15 de marzo en un nuevo elefante blanco. Esta avenida, pactada inicialmente por 32 mil millones para supuestamente 6 carriles y 4km, subió súbitamente su precio a 52mil M, pero eso sí, bajando a 4 carriles y reduciendo su longitud a 3km solamente (sic)”, explicó en el post.

“(...) el contratista super tranquilo, exige ahora 13 mil millones más dizque pa’ evitar que la obra se convierta en un Elefante Blanco, pues este viernes, que se cumple la fecha de entrega, la obra no va a alcanzar a llegar a más de un 60%, como comprobé luego de mi inspección (sic)”, complementó.

Según Elefante, “esta obra muestra mucho el legado del hoy Senador Juan Pablo Gallo, y su Jefe César Gaviria” y las consecuencias de sus dos alcaldías, y agregó que, “Les cuento que hoy radiqué tutela, pues el nuevo Alcalde se le olvidó responder solicitud que hice hace un mes exigiendo terminar la vía (sic)”.

Elefante blanco le hizo seguimiento a la obra de Avenida Los Colibríes con derechos de petición y tutela - crédito @Eblancol/Instagram

Incluso, una vez se llevaron a cabo las diligencias de derecho de petición y tutela pidiendo explicaciones por la obra, Elefante habría sido invitado por el alcalde Salazar para “la inauguración” del elefante blanco.

“El alcalde de Pereira invitó al Elefante, dizque a una inauguración del elefante blanco y yo no le contesté, porque obviamente el personaje no es político. Inclusive, se le dijo que porque no había contestado una tutela por interno”, afirmó, y agregó que, “el personaje fue el que más presionó esa vaina, ¿por qué? Porque la Fiscalía no va a salir a decir que por las denuncias de Elefante, pero la presión al alcalde Pereira fue la que sirvió para el resultado que estamos viendo”.

Alcalde de Pereira comenzó el seguimiento a la obra inconclusa - crédito Cortesía Elefante Blanco

Por ello, el creador de contenido y veedor ciudadano, que se mantiene en el anonimato, enfatizó en la importancia de que realice el seguimiento a las obras y proyectos para que no terminen como un elefante blanco.

“Lo más importante es que cómo un ciudadano presiona a un alcalde para que el alcalde sea quien interponga la gestión penal, porque el municipio es la víctima. Estamos acostumbrados a ver las instituciones como cosas aisladas, desarticuladas, y no es así, es la representación de un pueblo, de un municipio, una ciudad y entonces el municipio de Pereira hace las presiones penales del caso”, expuso a este medio.

Por último, recalcó que, aunque es difícil recuperar la “plata” que no se invirtió de manera eficiente en la obra de la Avenida Los Colibríes, si refleja la importancia de la presión ciudadana en los mandatarios que son elegidos por elección popular.

“Es difícil recuperar la plata perdida, porque en esa obra le han metido más de $60.000 millones, de los cuales ya se habla de un detrimento de $20.000 millones. El mensaje es que si hubiéramos hecho una veeduría correcta esto no pasaría. Supuestamente, para eso sirve la Contraloría y la Procuraduría, pero no sirven para un carajo, entonces si estas entidades hicieron una labor de manera preventiva y no correctiva sería otra la historia”, concluyó a este medio.