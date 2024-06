Gustavo Petro afirmó que los principales problemas que enfrenta Colombia son consecuencia de la desigualdad social

Petro ha insistido en la necesidad de abordar la situación de desigualdad en Colombia de manera integral para lograr un “verdadero cambio” - crédito Nadja Wohlleben/Reuters y Joaquín Sarmiento/AFP

En una serie de mensajes difundidos el sábado 22 de junio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, utilizó su cuenta personal de X para compartir una situación social preocupante.

Según indicó el mandatario, Colombia es el país más desigual socialmente del mundo, afirmación que respaldó con estadísticas del medio Informal Economy.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la publicación de Petro es que este responsabilizó la desigualdad de ser el origen de los principales problemas que enfrenta el país: “Colombia es el país más desigual socialmente del mundo. Esa desigualdad es el origen de los principales problemas del país”, escribió el presidente en su cuenta de X.

Y es que la desigualdad social en Colombia es un tema que ha persistido a lo largo de los años. La brecha entre ricos y pobres es notable, y se refleja en diferentes esferas de la vida diaria, desde el acceso a la educación y la salud, hasta las oportunidades económicas disponibles para distintos sectores de la población.

Es por eso que, desde su llegada a la presidencia, Petro ha insistido en la necesidad de abordar estas cuestiones de manera integral para lograr un “verdadero cambio”, argumentando que la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades son algunos de los problemas vinculados directamente con la desigual distribución de la riqueza y los recursos.

El mensaje de Petro en X se dio después de su participación en una agenda regional en Popayán (Cauca) el viernes 21 de junio. Durante su intervención en esta ciudad, el presidente sugirió la posibilidad de discutir la declaración de un estado de excepción en Colombia.

Según el jefe de Estado, esta medida podría facilitar la realización de obras públicas esenciales para la transformación del territorio nacional: “Entonces, tenemos que trabajar en la situación real. ¿Ameritaría un estado de excepción? Discútanlo. A mí ya me tumbaron uno cuando los niños de La Guajira no tenían agua, pero discútanlo. ¿O dentro de la arquitectura actual normativa ordinaria, podemos movernos sabiendo cómo on las condiciones? Yo tengo ahí una propuesta”, aseveró Gustavo Petro en su intervención.

La propuesta ha generado polémica y un amplio debate en la esfera pública, pues este tipo de medidas generalmente se emplea en situaciones de emergencia o crisis extrema, permitiendo al Gobierno implementar acciones rápidas y decisivas. No obstante, su declaratoria puede conllevar a restricciones de las libertades civiles y del orden constitucional.

Petro llamó a una cooperación conjunta entre las Fuerzas Militares y el Gobierno

El presidente Gustavo Petro enfatizó la importancia de que el Ejército Nacional y el Gobierno trabajen en conjunto para llevar a cabo la transformación de áreas en conflicto mediante el Departamento Social de las Fuerzas Militares. “Ya existe, pero ahora debe tener una especificidad mucho más compleja”, subrayó el mandatario.

En ese sentido, el objetivo es que el Departamento Social de las Fuerzas Militares adquiera una complejidad mayor y se ocupe de proyectos que mejoren las condiciones de vida en las regiones afectadas por violencia. Por ello, Petro ordenó que la ejecución de obras en las zonas afectadas por el conflicto sea responsabilidad directa del Estado. “Las Fuerzas Militares deben asumir esa tarea”, declaró el presidente.

Destacó, además, que el proceso de transformación es imperativo mientras persista el conflicto. “Es fundamental que el Estado intervenga directamente y que las Fuerzas Militares no solo estén enfocadas en la seguridad, sino también en el desarrollo social”, indicó.

El mandatario ponderó la importancia de enfrentar los desafíos sociales y económicos de estas áreas con un enfoque integrado. “Mientras persista el conflicto, no podemos descuidar la necesidad de desarrollo social que tanto urgen de estas comunidades”, enfatizó.