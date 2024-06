Acoso laboral en los medios: una mujer cuenta como un hombre ‘intocable’ la llevó a meses de psicólogo por maltrato

Continúan los casos de acoso y abuso contra trabajadoras en los medios de comunicación, incluso denunciándolos - crédito Getty Images

“Lo más triste del asunto es haber ido a recursos humanos y que no me hubieran ofrecido protección laboral y que las personas de recursos humanos, siendo mujeres, hayan protegido realmente a este personaje que no solo me maltrataba a mí laboralmente, sino a un montón de personas más”, fueron las palabras con las que María –nombre que usaremos como seudónimo para proteger la seguridad de la mujer que dio el testimonio– empezó a contar el difícil episodio que vivió en uno de los canales de televisión más importantes del Colombia.

Cada vez son más las personas que logran saltarse el cumplimiento de la norma cuando de respeto por la mujer se trata y en los espacios de los medios de comunicación se ha convertido en un factor común.

Sin embargo, este tema no ha salido a luz pública y en ese sector se ha convertido en el accionar recurrente de empleadores. Especialmente en aquellos canales que son de los favoritos por la ciudadanía.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En Colombia hay personajes que se pasan por alto la norma y continúan acosando a mujeres en los medios de comunicación usando su posición - crédito Elsa/Andina

Es así como María hace muy poco tiempo se convirtió en parte del listado de mujeres que han sido víctimas de acoso laboral en los medios de comunicación de Colombia. Tuvo que enfrentarse a un jefe que logró hacerle daño, al punto de tener que acudir a un psicólogo y alejarse del medio.

Todo comenzó cuando hubo un cambio de líderes: “Fui víctima de quién está en el poder, de quién está al mando y que, además, es amigo del vicepresidente, el gerente que es amigo del presidente. [...] El tipo llegó nuevo. Yo era de un departamento de publicidad del canal y había una gerencia y esta gerencia sale en malos términos con el canal por acoso laboral”, recuerda María.

“Entonces llega y lo primero que hace es decir que todos los creativos somos unos simios y que él nos va a tener que amaestrar para que nos sepamos comportar y que va a contratar mujeres y que la selección se hace por foto”, contó María en diálogo con Infobae Colombia, respecto al primer encuentro que tuvo con el hombre. Además, aseguró que reunía a los hombres del equipo para que entre todos vieran las hojas de vida de las candidatas y así escoger quién merecía entrar a trabajar: “Como si fuera un catálogo”.

De acuerdo con las declaraciones de María, desde el primer momento no hubo una buena relación entre el jefe y los empleados; por ende, la comunicación y el manejo del trabajo se tornó tenso y difícil de llevar.

Creativa de importante canal en Colombia denuncia haber sido víctima de acoso laboral - crédito Abogados Empresariales

De hecho, la primera falta de respeto no tardó mucho tiempo en llegar y sucedió frente a varias personas cuando ella estaba a punto de exponer un trabajo.

“Yo tenía que hacer una campaña importante y como él tenía muchas cosas, pues yo no lo molestaba. Además, yo estaba muy acostumbrada a gestionar todos mis asuntos, no siempre pidiendo permiso”, explica María sobre su primer choque. En un proyecto, el jefe directo de la mujer decidió mostrar un avance que estaba en su celular al nuevo director –ella lo había mostrado con anterioridad a alguien de más alto nivel–: “En ese momento él coge mi celular en la mano y preciso entra un mensaje de esa persona a quien yo ya le había mostrado el producto primero, entonces claro lo lee y lo abre y empieza a insultarme y decirme que si es que yo soy bruta; que si yo no sé recibir órdenes [gritando]”.

María en ese momento se disculpó y buscó hacer entrar en calma y razón a su acosador laboral, pero el hombre no toleró la situación y más tarde la llamó a su oficina junto con otra persona para continuar con sus agresiones verbales.

“Nos encierra a los dos en la oficina y me empieza a señalar y a decir que, si yo no soy capaz de entender las órdenes, que esa actitud de mierda que yo tenía, que no me iba a llevar a ninguna parte mi actitud de mierda”, indicó María.

A partir de ese momento la creativa del canal en encontró en varias ocasiones llorando a causa de los tratos de su nuevo superior. Según explicó pocas veces tenía tiempo de comer y para ella misma, tuvo que acudir a profesionales de la salud mental para poder encontrar salida a los daños colaterales que le estaba dejando el trato y la falta de credibilidad en su profesionalismo.

“Actualmente, trato de borrar muchas cosas en mi memoria, porque estuve en el psiquiatra, por esto, realmente me costó muchas terapias poder salir de ese mierdero emocional en el que él me metió”, confesó María.

María aseguró que se lo pasaba llorando y entró en un cuadro de depresión que la llevó al médico por el acoso laboral - crédito cortesía

Los episodios de irrespetos siguieron pasando y cada vez hubo menos tolerancia por parte del gran jefe hacia María. Es por esto por lo que, en medio de una presentación en la que debía hablar frente a celebridades importantes, nuevamente volvió a ser ultrajada, a tal punto de que la cantante Greeicy Rendón intervino para que el ambiente se alivianara.

“Me saca del codo del camerino de ella [Greeicy Rendón] y cuando salimos se encuentra con mi jefe y le dice: ‘Esta vieja se tiró todo, esta vieja no sabe hacer nada’, gritando y con todo el talento alrededor, yo empiezo a temblar y me pongo a llorar y dije: «Me voy a ir a recursos humanos y voy a renunciar ya mismo y voy a denunciar a este tipo, pero en ese momento mi jefe inmediato me dice que no renuncie y que si me quiero ir lo haga por la puerta grande y no así»”, explicó.

María terminó quedándose por varios meses más en ese trabajo con la esperanza de que algún día todo cambiaría, incluso en su momento se acercó a bienestar para exponer su situación y que hubiera un llamado de alerta, pero en ningún momento recibió la ayuda que estaba esperando, pues se trataba de un personaje “intocable” para el canal.

De hecho, la situación empeoró cuando llegó la temporada de la pandemia, en este canal le dieron la posibilidad a gran parte del personal para que hicieran sus labores desde la casa, por temas de cuidado y bioseguridad, así que María se regresó a su tierra natal Popayán.

“Empecé a trabajar desde acá y ahí sí me la empezaron a montar, pero mal. Tenía horario de siete de la mañana a dos o tres de la mañana porque tenía mucha cantidad de trabajo que me ponían”, recuerda María.

Además, asegura que fuera del aumento de la carga laboral, se incrementó el maltrato y acoso por parte de esta persona: “El tipo me llamaba y me decía usted se va a caer de este barco y me empezaba amenazar. En su momento se metió con temas muy personales, pues decía que si era que yo tenía muchos problemas psicológicos porque mi hermano era médico [y él estaba atendiendo temas del Covid-19]. Empezó a meterse en mi estado emocional y a hacerme creer que yo estaba loca por esa situación”.

Los hechos de violencia contra la mujer ejercidos por el funcionario del Ministerio del trabajo fueron calificados provisionalmente como gravísimos a título de dolo - crédito Procuraduría General de la Nación

Después de esto, María quería tomar acciones, pero más que renunciar o tener un problema legal con su jefe y la compañía, lo que quería era ponerle un alto a la situación y que la dejaran realizar sus actividades en completa tranquilidad.

Por eso, llegó hasta recursos humanos y allí le ofrecieron protección laboral y le insinuaron poner una denuncia formal, pero ella no quiso usar esa posibilidad porque “no quería cargar con la culpa de dejar sin empleo a una persona que es cabeza de hogar y menos en plena pandemia”.

Una persona cercana del director que la acosaba le aviso sobre las conversaciones que ella había tenido con recursos humanos. Desde ese momento empezó a notar un cambio drástico en la actitud del hombre hacia ella, “demasiado amable y sin razón”.

Hasta que lo que ella sospechaba sucedió. En efecto, el hombre que tendría tanto poder y respaldo en el canal por su cercanía con personas de altos rangos pidió el puesto de María.

“Un viernes a las 4 de la tarde me llamó la abogada del canal. Entonces me dijo: ‘Mira, qué pena llamarte por este motivo, pero el canal ha decidido prescindir de tus servicios por una reestructuración interna’. Y yo le dije: ‘¿Reestructuración interna? Y ¿tú sabes que yo tengo una denuncia oficial, pues que la puse en recursos humanos contra el gerente de mi departamento por acoso laboral? ¿Eso no lo sabes, verdad?’”, dijo María.

Sus palabras, la denuncia, la prueba con la que demostró que estaba yendo al psicólogo y tenía “un caso médico en desarrollo con diagnóstico originado por acoso laboral” y los años de trabajo que le dedico a esta empresa, no le sirvieron de nada frente al personaje que se codea con los altos mandos, pues finalmente quedó por fuera del medio.

María tenía un caso médico en desarrollo con diagnóstico originado por acoso laboral - crédito cortesía

Sin embargo, según le confirmó a Infobae, terminó agradeciendo la decisión que tomaron por ella, pues desde ese día pudo volver a dormir y descansó de la carga que venían poniéndole diariamente con la excusa de que debía soportar y demostrar de qué estaba hecha.

Aunque quedó con las ganas de que su caso se conociera y no quedara impune hasta el día en que se comunicó con Infobae Colombia y pudo exponer la situación que espera que haga un presente.