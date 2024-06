Yina Calderón se prepara con “el más top” de los preparadores de reinas del país para cumplir su sueño

La DJ sigue entregada a su lucha por ser reina de belleza y confirmó que se puso en manos de uno de los expertos en la materia a nivel nacional - crédito @yinalcaderonoficial/Instagram

Junio ha resultado ser un mes agitado para Yina Calderón, pues entre la reedición de su rivalidad con Aida Victoria Merlano, sus reacciones a la victoria de Karen Sevillano en La casa de los famosos Colombia y lo que han dejado los primeros episodios de Masterchef Celebrity se ha mantenido en boca de las redes sociales.

Hace varios días, la creadora de contenido sorprendió anunciando lo que denominó como el reality de su vida, al que bautizó “Camino a ser reina”. De este modo, la huilense confirmó que se está preparando para ser reina de belleza y representar al departamento del Huila en el Concurso Nacional de Belleza el próximo mes de noviembre.

Aunque el anuncio realizado en su cuenta de Instagram no fue tomado en serio por parte de los usuarios en redes sociales, la DJ que por estos días se encuentra de vacaciones en Perú junto a su familia, reafirmó su intención de incursionar en los reinados de belleza y dejó fuera de toda duda de que se trate de una broma. En sus historias instantáneas confirmó que comenzará a trabajar de la mano con un preparador de reinas.

“Para los que pensaban que era una broma al principio, me llegó la propuesta. Dije sí, pero tengo tatuajes, tengo cirugía, nunca he sido reina, y soy una bruta caminando en tacones. Me va a preparar ‘el más top de los top’, preparador de reinas a nivel mundial, César Prado. [César] quiero agradecerte por medirte a esto”, expresó.

La DJ manifestó en las últimas semanas que buscará ser reina de belleza - crédito @yinacalderonoficial / Instagram

Yina confirmó que a partir de la próxima semana se reunirá con el preparador de reinas para hacer ajustes significativos a su imagen, con tal de conseguir hacer realidad su sueño. “El lunes tengo mi primera cita con él y les voy a mostrar absolutamente todo mi cambio, todo mi juicio, toda mi dedicación y les prometo que me hago reina porque me hago reina, porque me llamo Yina Calderón”, declaró.

“Sé que tengo que adelgazar mucho más, pero de la mano de César lo voy a lograr. Búrlense que cuando me llamen a la tarima y me vean, les voy a demostrar que sí se pudo. Si me toca cambiar todo eso, lo voy a hacer porque quiero, chicas, ser ejemplo para todas ustedes”, expresó en la grabación.

La influenciadora reconoció que el proceso será complicado y exigirá mucho de su parte, pues tendrá que dejar de lado las malas palabras, quitarse los tatuajes, aprender toda la técnica detrás de la pasarela, y alcanzar un amplio dominio del idioma inglés. Además, el coach – huilense como Yina – es reconocido en el medio por su exigencia. “Sé que no sé caminar en tacones, sé que para mí va a ser duro porque soy una niña campesina, que la vida la trajo acá y que me la he luchado. Les voy a mostrar que los sueños nunca son imposibles”, recalcó.

En los últimos meses, Yina Calderón compartió el progreso de su transformación física después de ir tres meses al gimnasio, lo que indicaría el nivel de compromiso con ser reina de belleza - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Anticipándose a las reacciones hostiles por enrolarse en la aventura de ser reina de belleza, Calderón aseguró que dejará todo para cumplir el objetivo. “Sé que muchos no estarán de acuerdo con mi decisión ya que tienen un prototipo de reina que yo no soy, pero lo daré todo para alcanzar mi sueño, pese a las críticas”, concluyó.

Cabe recordar que actualmente el Concurso Nacional de Belleza no tiene los derechos para enviar a su candidata a Miss Universo – tras la creación de Miss Universe Colombia en 2020 –. En su lugar, puede enviar una candidata para representar al país en Miss Supranational, certamen en el que Colombia alcanzó su mejor figuración en 2017 con la segunda posición de Tica Martinez, que asistió al certamen tras alcanzar las semifinales del Concurso Nacional de Belleza ese mismo año.