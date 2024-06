Shakira pasó incómodo momento por cuenta de un vigilante en la clínica donde su padre está hospitalizado

Shakira vivió incómodo momento en la clínica en la que está hospitalizado su padre en Barranquilla - crédito @sientesequienpueda y @shakira/Instagram

Pese a que Wiliam Mebarak, padre de la artista salió de la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), continúa bajo observación médica por su delicado estado de salud. En una de las visitas que realizó la cantante fue abordada por uno de los vigilantes del hospital que se consideró por los internautas como: “Una falta de respeto”.

El video que circula en las redes sociales causó indignación entre los seguidores de Shakira, pues se observa cómo es grabada y abordada por el personal de la Clínica Iberoamérica de Barranquilla cuando la artista ingresa a visitar a su padre, acompañada por sus hermanos ‘Tonino’ y Roberto.

Si bien la cantante barranquillera demostró su amabilidad y accedió a tomarse la foto, el acto fue descalificado tanto por los presentes como por algunos cibernautas, pues la artista no estaba en condiciones de atender fanáticos en medio de una situación personal. “Dale, pero déjame ponerme las gafas”, mencionó la artista ante la petición del celador que le cortó el paso en uno de los pasillos del hospital al que llegó a estar pendiente de la evolución de don Wiliam Mebarak.

El inoportuno incidente dejó ver la vulnerabilidad a la que se exponen los artistas en situaciones en la que su privacidad es violentada, pues, además, el fan que le pidió la fotografía era un funcionario del lugar y estaba en plena función de su servicio, razón por la que fue duramente criticado en redes sociales.

En las imágenes se puede ver cuando la cantante se refugia detrás de uno de sus acompañantes y ante la insistencia del personaje que los aborda, Shakira le pide un espacio para arreglarse un poco antes de posar a su lado.

“Muy amable Shakira, pero ese señor no tiene nada de ética y sensibilidad. Por Dios fue a ver a su papá al hospital, no es un lugar para fotos y videos”; “no saben respetar un espacio y privacidad”, “hay personas que no tienen un poco de consideración en esos momentos”, “qué desubicado”, “linda Shakira, le dio la foto”, comentaron algunos cibernautas.

¿Qué le pasó al papá de Shakira?

William Mebarak Chadid, padre de la cantante barranquillera, fue hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Iberoamericana debido a una severa neumonía a inicios del mes de junio cuando presentó complicaciones de salud.

De acuerdo con declaraciones compartidas por la emisora Blu Radio, a través de una fuente cercana a la familia de Shakira, ante las leves mejoras que estaría presentando el padre de la cantante desde este viernes empezarían a bajar la sedación del paciente.

Los médicos estarían tomando esta decisión luego de que William Mebarak dejara de presentar fiebre. Además, la fuente informó que, desde el 7 de junio, aparentemente, el hombre de 92 años ya no requiere de soporte para estabilizar su presión arterial.

Después de permanecer 14 días en esta unidad su salida se produjo tras presentar una evolución favorable, luego de que le hicieran diversos exámenes, los cuales permitieron a los especialistas trasladarlo a una habitación. Gracias al tratamiento médico que ha recibido en la clínica desde hace una semana, Mebarak ha evidenciado una mejoría progresiva.

Shakira cerrará la Copa América 2024

Si bien la artista preocupó a sus fanáticos con su repentina visita a Colombia en donde estaría al tanto de la salud de su papá y no asistió a la inauguración del encuentro deportivo cuya canción oficial es uno de sus temas, Shakira confirmó que será parte de la clausura del evento.

Luego de que Feid tuviera el protagonismo en la apertura de la Copa América, el turno es para la barranquillera que se llevará todas las miradas con su show en el que interpretará la canción Puntería, su último éxito junto a la rapera estadounidense Cardi B, que es el himno oficial de la actual edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo.