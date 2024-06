Nanis Ochoa y Martha Isabel Bolaños quedaron en la mira por insultos racistas contra Karen Sevillano

El momento se difundió en redes sociales y le ganó a las dos celebridades acusaciones de racismo - crédito @seviguras/Instagram

Karen Sevillano se quedó con la victoria en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, luego de sobrevivir los 127 días de encierro y superar en las votaciones a Julián Trujillo. De este modo, la creadora de contenido se impuso por segunda vez en un reality show, pues en 2023 hizo lo propio en LOL Colombia, producción de Prime Video.

La celebración de la influenciadora a su regreso a Cali fue por todo lo alto y Karen no pudo ocultar su sorpresa y emoción ante el cálido recibimiento que tuvo cuando su avión aterrizó en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, con decenas de fans esperando para recibirla con los brazos abiertos.

Tras concluir la producción del Canal RCN y ViX, los dos equipos tuvieron algunas reuniones espontáneas para recordar momentos de su participación en el reality show con el fin de pasar un buen rato. Tanto Papillentes como Galácticos organizaron reuniones en Bogotá con tal fin, pero una de ellas se salió de las manos y parece ser la evidencia de que la rivalidad entre ambos equipos sigue en pie incluso tras el final del programa.

Durante la reunión de los Galácticos en las que estuvieron Martha Isabel Bolaños, Nanis Ochoa, Sebastián González y Mafe Walker, se produjo un momento que causó rápidamente controversia en redes sociales por la manera en que se refirieron despectivamente a Karen.

El hecho tuvo lugar durante un directo que estaba grabando Marge en su cuenta de Instagram, algo de lo que no se percató el resto de Galácticos. En redes sociales se difundió un fragmento de la grabación, en la que se escucha a Martha decir “Ay no, es que yo me la imagino”, en referencia a Karen. Luego Nanis replicó diciendo “ya que fueran a atacarla y yo me voy ‘quiubo pues negr* hijuep*t*”.

El comentario desató las risas de los presentes, incluida la propia Nanis, que intentó alejar la cámara y advertirles que estaban en una transmisión en vivo. Mientras Sebastián afirmó “Claro, ustedes lo vieron”, Mafe les alertó diciendo “Los códigos, los códigos”, lo que provocó la sorpresa del resto al percatarse de que todo fue grabado.

El hecho no tardó en difundirse en plataformas digitales, desatando toda clase de reacciones, tanto en defensa de Karen como apoyando las palabras de los Galácticos, tomando en cuenta la división de criterios que dejó la participación de la influenciadora en el reality show. Una de las reacciones más sonadas fue la de Diana Ángel, que respondió a una de las cuentas que difundió el momento.

La actriz escribió en los comentarios en contra de los Galácticos y mostró su reafirmación de elegir a los Papillentes durante su participación en el reality. “Esa es la decencia, la caballerosidad, la educación, la gente de bien, los empáticos, los buenos. Esos mismos son. Por eso y por mucho más de lo que no vieron es que me alegra y me honra mucho ser del equipo que elegí”, comentó.

Se confirmó segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Durante la gala en la que se confirmó la victoria de Karen Sevillano, la presentadora Carla Giraldo confirmó a los televidentes que habría segunda temporada del formato. “Les tengo una noticia, el jefe nos manda a decir algo, Cristina. Se confirma la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Así que nos vemos pronto”, dijo al aire.

De este modo, y pese a que las cifras de rating dejaron dudas sobre la capacidad de enganchar a los televidentes (especialmente durante las primeras semanas), ya comienzan a barajarse los posibles participantes de la próxima edición.