Karol G salió empapada en redes sociales para presentar su sencillo ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’

Karol G continúa su gira mundial por Europa presentando Mañana será bonito en las que serán sus últimas fechas, antes de lanzar un nuevo álbum de estudio en el que viene trabajando durante los últimos meses.

Estas fechas por el Viejo Continente fueron las elegidas por la colombiana para estrenar en vivo Si Antes Te Hubiera Conocido, canción con la cual incursiona con fuerza en el merengue y evidencia su curiosidad por probar más allá del género urbano que la puso en el mapa. El tema fue interpretado por primera vez durante una de sus fechas en el O2 Arena de Londres (Reino Unido) y es la gran apuesta de la Bichota para sonar durante las vacaciones en todas partes.

Como parte del apoyo para que sus fans se vuelquen a escuchar el nuevo sencillo, la paisa subió un singular video en sus redes sociales en el que primero se muestra un coco siendo partido con un cuchillo. De repente la escena cambia a la cantante vistiendo una camiseta de su merchandising del Mañana será bonito con un girasol en el cabello, para ser recibida con baldados de agua. Ante las risas de la propia cantante, se reincorporó y explicó el por qué del video. “Es para decirles que, ¡la canción del verano ya salió!”, mientras sonaba de fondo Si Antes Te Hubiera Conocido.

Las reacciones a la publicación no faltaron. “ese coco si tenía mucha agua”, “aquí todos los que necesitamos el detrás de cámaras de este vídeo”, “karol g hizo al final como yo cuando ya no me da risa la cosa”, “no sé cómo logró hablar”, “Karol G: renuncio”, “Con esa agua le limpiaron hasta la conciencia”, fueron algunas de las respuestas de sus seguidores a la peculiar forma de promocionar su nuevo sencillo.

Karol G reafirmó su amor por Feid con cariñoso mensaje

Mientras continúa presentándose en el verano europeo, la cantante no se olvida de su pareja, el también reguetonero Feid que igualmente se encuentra de gira presentando su álbum Ferxxocalipsis, tal y como sucedió en la inauguración de la Copa América, pese a que no fue una presentación especialmente bien recibida por su corta duración y los problemas técnicos en la señal de origen.

El paso por el continente europeo no ha estado exento de alguna polémica, como lo que sucedió en Amsterdam cuando saludó una bandera israelí que vio entre el público, algo que le ganó abucheos de los presentes que interpretaron que estaba apoyando a dicho país en el conflicto armado que mantienen actualmente con Palestina.

De igual modo, la colombiana concedió una entrevista a la revista Vogue España, en la que habló de distintos aspectos de su vida personal y profesional, pero también participó de una dinámica habitual de la publicación: mencionar los objetos que no pueden faltar en su cartera.

Cuando le preguntaron qué persona llevaría siempre en su cartera, la Bichota no dudó en mencionar al Ferxxo. “Si pudiera llevar a una persona en mi bolso, creo que tendría a mi novio, lo llevaría en mi bolso a todas partes”, respondió. En cuanto a objetos propiamente dichos, la cantante reveló que no podía faltar una botella de salsa Tabasco entre sus pertenencias, debido a su gusto por la comida picante. “Yo le hecho Tabasco a casi todo, me encanta que siempre la comida tenga un poquito de picante”.

Además del maquillaje – que se reduce a un bloqueador con color y una tinta para los labios y las mejillas –, la intérprete de TQG y Provenza afirmó que es infaltable el vestido de baño, la cámara de mano en su cartera, así como un perfume de una marca muy específica que no reveló a la cámara porque lo tapó con cinta negra, hecho que generó algunas críticas en redes sociales, pero que igualmente se pudo determinar que se trataba de una fragancia Bond No.9 Bleecker Street Unisex.