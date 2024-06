Este fue el sabio consejo de finanzas personales que dio Juan Diego Alvira a sus seguidores que “están en los 20″

El consejo financiero que dio Juan Diego Alvira a sus seguidores - crédito @Juandiegoalvira/Instagram

Juan Diego Alvira ha utilizado las redes sociales para compartir sus vivencias, tanto buenas como malas. En ese sentido, recientemente, ofreció un consejo financiero a sus seguidores que aún se encuentran en los “20”.

En un video publicado en Instagram, el periodista, conocido por su carisma y profesionalismo, se dirigió especialmente a la juventud, instándolos a gastar con prudencia y ahorrar con visión para asegurar un futuro financiero más estable.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En su mensaje, Alvira expresó: “Gasta con inteligencia y ahorra con visión. Si yo pudiera devolver el tiempo a esa época… Yo he sido muy trabajador y ahorrador, pero sería mucho más sabio al momento de gastar y destinaría, por ejemplo, más plata no solo para tener en la cuenta bancaria o debajo del colchón, sino para invertir”. Con estas palabras, el periodista destacó la importancia de no solo ahorrar, sino también de invertir en acciones y otros medios que actualmente están más accesibles gracias a diversas aplicaciones y sistemas.

Alvira, que mantiene una presencia activa en televisión y plataformas digitales, también habló que parte del dinero debe ser utilizado para disfrutar de la vida. Reveló que él mismo dedica una parte de sus ingresos a viajes, los cuales considera que “le abren la mente”.

Juan Diego Alvira habló de sus finanzas personales - crédito @juandiego.alvira/Instagram

“También, destinaría un monto específico para darme ciertos gustillos, porque hay que gastar, pero con sabiduría. Digamos que cierta cuota para viajar, viajar, viajar, viajar, eso si es que le abre a uno la mente”, afirmó en el clip.

Cabe recordar que, todo tipo de inversiones deben realizarse con una investigación y asesoría previa, pues muchos son los casos en los que incautos resultan siendo estafados por delincuentes o compañías con fachada de legalidad.

Los usuarios y seguidores del ibaguereño no dudaron en opinar al respecto, destacando que uno de esos ahorros puede ser la pensión, sin embargo, algunos se muestran pesimistas y no creen que puedan llegar a las semanas o a la edad necesaria.

“Ahorren para la pensión ! Créanme … su pensión será otra cosa si lo hacen 😉”; “Así es sean sabios en su juventud para que no lloren en su vejez 👏”; “Ahorren e inviertan porque pensión nada de nada😢”; “Eso me encantó, y lo ultimo más ,Viajar, viajar, viajar”; “Asi es Juan Diego . Pero no solo a los 20 aun hay tiempo a cualquier edad se puede ser un buen administrador de las finanzas”; “Cuando uno está joven no piensa en el mañana, solo en el hoy y en la hora. De pronto lo está diciendo porque ahora tiene más responsabilidades (sic)”, fueron algunos comentarios.

La entrevista más polémica que ha tenido Juan Diego Alvira

Cabe recordar que, Alvira aprovecha esta plataforma para contar algunas anécdotas que le ha dejado su amplia trayectoria como periodista, una de ellas definitivamente partió en dos su carrera, y fue cuando confrontó a la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen, recordada por el escándalo de la pérdida de $70.000 millones que iban destinados para mejorar la cobertura de internet a escuelas de zonas rurales del país.

Alvira afirmó que su percepción de Abudinen, a quien entrevistó en dos ocasiones, era la de una mujer egocéntrica y poco formada para referirse a los temas que se suponía que lideraba. “Cuando entrevisté por primera vez no era todavía ministra, era consejera para las Regiones del gobierno de Duque. Cuando la entrevisté dejó mucho que desear. Me pareció una mujer egocéntrica, poco formada para hablar de los temas”.

Juan Diego Alvira reveló la entrevista más polémica que realizó - crédito @JuanDiegoAlvira/Instagram

Agregó que, “Me decepcioné mucho. Pero después, cuando ya era ministra TIC, habló del supermaravilloso programa de llevar internet a los pueblos más pobres y apartados, uno suele partir de la buena fe y le cree a los funcionarios”.

El ibaguereño recalcó que Abudinen se caracterizó por ser muy “deslenguada”, por lo que sus declaraciones en el afamado noticiero le salieron caras, pues incluso, algunos sectores comenzaron a relacionar su apellido con actos corruptos tras la relevancia nacional que tuvo el millonario hurto a la Nación.

El presentador de Sin Carreta aseguró que, luego de estallar el escándalo de corrupción, intentó buscar por cielo y tierra a la entonces ministra, pero, al parecer, ya sabía que había incumplido una promesa. Por ello, fue en un programa de Blu Radio donde “la pescó”.

Enfatizó en que lo sucedido en la entrevista con Abudinen le generó “problemas”; sin embargo, asumió las consecuencias: “Fue cuando me atreví a hacerlo a costa de lo que ocurriera, sí me generó problemas, pero creo que fue valiente (...) cuando Néstor Morales me la pone cara a cara y yo la verdad no me lo esperaba. Fue algo sorpresivo, me tocó maquinar para hacerla sentir realmente avergonzada porque terminó siendo, pues una funcionaria muy desacreditada y que no nunca tal vez mereció llegar a esas instancias”, puntualizó Alvira.