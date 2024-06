Entre lágrimas, Adriana Lucía habló del infierno que vivió tras opinar de política: “Me niego a irme”

Adriana Lucía rompió en llanto al recordar amenazas que recibió por opinar de política - crédito @tropicanacolombia y @adrianalucia/Instagram

Adriana Lucía rompió en llanto al revivir el infierno que padeció por cuenta de las amenazas que recibió tras expresar su postura política en redes sociales: “Fueron años difíciles de encierro con mi familia”.

Además, reveló que amigos como Santiago Cruz le pidieron que se fuera de Colombia y no arriesgara su vida, sin embargo, se aferró a su palabra y se quedó defendiendo su coherencia. “Yo no maté a nadie ni cometí ningún delito”.

Como una mujer sincera, honrada, honesta y trabajadora, así se definió Adriana Lucía. “Soy una ciudadana común y corriente que elevó su voz”, mencionó la artista cordobesa sobre las razones que la hicieron descartar la idea de abandonar su país, pues no sintió que hubiera hecho nada malo como para ser señalada y poder salir a la calle.

Adriana Lucía relató el infierno que vivió por las amenazas que le hicieron tras opinar de Petro en las redes - crédito @tropicanacolombia/Instagram

La cantante de 41 años, nacida en (Lorica, Córdoba) relató que uno de sus colegas y mejores amigos le suplicó que se fuera. “Yo no sé si lo estoy ‘boleteando’, pero recuerdo cuando Santi Cruz me llamó y me dijo: yo no te quiero llorar Adri, por favor vete de aquí”.

No obstante, pese a que consideró la petición de irse de Colombia, Adriana recapituló los motivos por los que estaba siendo juzgada y decidió no huir. “No tengo nada que esconder, desde que tengo 14 años la gente conoce mi vida, todo lo mío es público. “Acá hay que pasan años robando, generación tras generación y, salen a la calle y los llaman doctores”, compartió Adriana Lucía en su paso por la estación radial Tropicana.

“No me arrepiento de prestar mis redes sociales para unos jóvenes marchantes, lo hice como madre. Solo fui una mamá solidaria. No en vano Dios me premió y quedé embarazada. Mis gemelas fueron la respuesta de que no obré mal”, afirmó sobre las razones por las que no se quiso irse de Colombia a pesar del duro momento que estaba pasando.

“Me devolvió la esperanza”

La cantante Adriana Lucía aprovechó su paso por los medios para agradecer el apoyo que Carlos Vives le brindó en tiempos difíciles. “A él no le gusta que le digan cosas bonitas, pero solo él creyó en mí cuando nadie más lo hizo y me devolvió las ganas de hacer música, siempre ha sido mi motor, inspiración y quien me ha dado esa voz de aliento”, mencionó.

Adriana Lucía contó que Carlos Vives le devolvió la esperanza de hacer música - crédito @tropicanacolombia/Instagram

Para la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2020, volver a la normalidad no fue fácil, pues le costó recuperar la confianza. “Viví un infierno. Tuve que aislarme y tomar medidas, pasé navidad y año nuevo encerrada en un hotel con mi familia. Del 2019 al 2021 fue un infierno. Si de algo me arrepiento es de haber expuesto a mi hijo Salomón, hoy no lo haría con Carlota ni con Simona porque mi familia no merecía sufrir todo esto”, añadió con respecto al hecho que sus detractores no le perdonaron, haber hecho público su voto por Gustavo Petro en las pasadas elecciones presidenciales.

“¿Que si me arrepiento de no haber votado por Rodolfo Hernández? ¡Jamás en la vida lo haría!”, aseguró sobre la pregunta que le hacen con mayor frecuencia sobre si se arrepiente o no de su voto.

Pasó a mayores

Los ataques pasaron de las redes sociales a afectar incluso su relación con Dios, pues Adriana Lucía que llevaba casi una década siendo vocera de la iglesia El lugar de su presencia, que tiene varias sedes en Bogotá debió dejar de asistir a ella, puesto que allí también sintió el rechazo.

Adriana Lucía no volverá a revelar su intención de voto para proteger a su familia - crédito @adrianalucia/Instagram

“Dentro de las tusas que tocó hacer. Me dieron mucho palo en las iglesias. (…) Es muy complicado, la gente empieza a opinar, tristemente a veces están mezcladas con políticas y con votos. No fue nadie puntualmente, decidí dar un paso al costado porque me sentí enjuiciada”, contó.

También dijo que algunos pastores se despacharon contra ella en varias ocasiones. Para ella es difícil entender por qué algunas iglesias hablan de redención a personas que han cometido crímenes serios y para ella no hay esa posibilidad, “¿Yo soy peor que todo eso?”.

Adriana Lucía no se arrepiente de elevar su voz en redes, pero sí de haber hecho sufrir a su familia- crédito @adrianalucia/Instagram