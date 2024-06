Adriana Lucía arremetió contra quienes le dan palo por apoyar a Petro: “Solo son valientes de teclado”

Adriana Lucía habló sin pelos en la lengua del poder que tienen las redes sociales - crédito @adrianalucia/Instagram

Adriana Lucía regresó al ruedo con un nuevo álbum musical inspirado en la cumbia y, tras superar oscuro capítulo de su vida en el que tuvo que aislarse junto a su familia, la artista reaccionó a la situación de la que fue víctima en las redes sociales donde sufrió acoso. “Gracias a Dios en la calle nadie me ha parado a decirme nada”, aseguró.

Según expresó la cantante cordobesa, a ella le gustaría ver cómo la gente le exige a los políticos de la misma manera que los hacen con los artistas: “Ojalá en Colombia le reclamarán a los gobernantes que sí se roban la plata como lo hacen con los cantantes, los actores y los deportistas que trabajamos honradamente”.

La cantante Adriana Lucía presentó Te lo digo en cumbia, su más reciente trabajo discográfico con el que rinde homenaje a sus orígenes y en el que imprimió todo su ADN como artista colombiana. A propósito de su gira de prensa, la intérprete de Quiero que te quedes aprovechó los micrófonos de los medios que visitó para referirse tanto a lo positivo como lo negativo de las redes sociales en donde su opinión genera controversia.

Adriana Lucía habló del poder que tienen las redes sociales - crédito tropicanacolombia/TikTok

“Yo creo que las redes sociales son fabulosas en el sentido en el que permiten las personas descargar sus pensamientos y expresar sus sentimientos, emociones y decir cosas. Muchos de esos valientes del teclado en vivo y en directo no lo hacen, entonces he entendido que este es un muro en el que la gente desata su furia o lo que esté queriendo soltar”, mencionó Adriana Lucía en conversación con la emisora Tropicana.

A su vez, la artista entendió que el mundo digital no trasciende a la realidad, pues para su fortuna en la calle nunca nadie le ha dicho algo malo, asimismo como también se dio cuenta de que muchos de sus seguidores y quienes la aman no tienen redes sociales.

“No todo el mundo está en redes o simplemente no escriben, no se dejan llevar por las polémicas ni tendencias”, añadió.

Reclamó respeto

En medio de la conversación, a Adriana Lucía le preguntaron si se arrepentía o no de su voto por Gustavo Petro a lo que contestó que, sin embargo, la artista elevó su voz nuevamente para dejar claro que haber expresado su intención de voto no la hace responsable de la gestión ni de los resultados que esté ejecutando este Gobierno. “Lo primero que debemos asumir es que Gustavo Petro es el presidente de todos, tanto de los que votamos por él como de los que no. Por otra parte, no tienen nada que reclamarme porque no soy la dueña ni del dólar ni del PBI”.

Adriana Lucía relató el infierno que vivió por las amenazas que le hicieron tras opinar de Petro en las redes - crédito @tropicanacolombia/Instagram

Adicionalmente, la artista comparó un reciente hecho en el que Kylian Mbappé, futbolista francés manifestó su apoyo a Emmanuel Macron. “Lo dejó superclaro, y es un migrante. Yo no veo a nadie pidiéndole que abandone su país o la selección. Entonces, yo quisiera que en este país si se confrontara a los delincuentes y corruptos. Aun así yo estoy dispuesta y doy la cara, pero debería haber límites y respeto por su familia”, expresó.

Finalmente la cantante bromeó sobre el uso de las redes: “Eso mueve el algoritmo y ayuda a crecer en seguidores, te hacen viral, risas”.

Adriana Lucía contó que Carlos Vives le devolvió la esperanza de hacer música - crédito @tropicanacolombia/Instagram

“Nosotros también lloramos cuando ella promovía el estallido social”, “Todos estábamos encerrados por pandemia! Y ahora no presta su voz y sus redes por los secuestros, masacres, atentados….. Ahora sí no se expresa ! Se victimiza!”, “ya han matado muchos líderes sociales y porque ahora no dices nada”, “Lagrimas de cocodrilo 🐊 ahora es vístima 😂”, “en este desgobierno se le olvidó contar las masacres”, estos fueron parte de los comentarios y reacciones que generó la entrevista de Adriana Lucía en la que también afirmó que no se arrepiente de su voto, pero si de haberlo hecho público por todo lo que tuvo que sufrir su familia.

La cantante colombiana señaló que fue blanco de amenazas en redes sociales - crédito @losetodocol/Instagram