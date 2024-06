Verifico: así funciona la plataforma que combate la desinformación y estigmatización a líderes sociales

Verifico fue lanzado en junio de 2023 como una plataforma para investigar mensajes estigmatizantes o desinformación contra líderes sociales o defensores de derechos humanos - crédito Jesús Avilés/Infobae

De acuerdo con el programa Somos Defensores, un líder social es “cualquier persona que se dedica a la defensa, promoción, respeto y protección de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional, que además trabaja por la eliminación efectiva de las violaciones a los derechos humanos en el plano nacional y/o regional”, pero muchas veces, dichas personas son atacadas, bien sea por su labor, o por el simple hecho de que su trabajo o postura le incomoda alguien con más influencia.

Esto, lleva a que líderes sociales o defensores de derechos humanos sean señalados, ya sea con mensajes estigmatizantes o con información falsa, de hechos o posturas que puede poner en riesgo su vida. Por tal motivo, el portal web Verdadabierta.com lanzó su programa Verifico, con el que se busca ayudar a desmentir mensajes en contra de este tipo de poblaciones, dado que, en muchos casos, provienen de personas que cuentan con miles de seguidores o grandes plataformas que amplifican su mensaje.

Para conocer más sobre Verifico, Infobae Colombia conversó con Andrés García, del portal Verdad Abierta con el fin de entender de dónde provienen este tipo de ataques, las razones por las que se producen y la importancia de llevar a cabo este tipo de investigaciones.

Infobae Colombia: ¿cómo se puede explicar un mensaje estigmatizante?

Andrés García: un mensaje estigmatizante es un mensaje en el que se señala de manera negativa a una persona por su condición o por sus acciones, en este caso hablamos de estigmatización y desinformación porque vemos que van ligadas en un tipo de agresión verbal, como bien lo ha identificado la Defensoría del Pueblo y otros observatorios de la sociedad civil que hacen informes de análisis de violencia contra personas defensoras de derechos humanos como Indepaz, Somos Defensores, la Comisión Colombiana de Juristas, entre otros.

Infobae Colombia: ¿cómo funciona Verifico?

Andrés García: Verifico tiene dos modalidades, la principal es que nosotros estamos leyendo constantemente redes sociales, viendo medios de comunicación, pues somos periodistas y uno de nuestros principales insumos, tanto para Verifico, como para nuestro día a día es estar informados, entonces la principal fuente de información es la lectura que hacemos nosotros en nuestra cotidianidad y en nuestra labor periodística diaria.

La segunda que promovemos abiertamente que si alguien conoce algún caso de estigmatización o desinformación no lo envié al correo electrónico.

Infobae Colombia: ¿cómo se verifica un mensaje?

Andrés García: a nivel de metodología tenemos tres reglas muy claras, la principal es que el señalamiento provenga de una persona o de un sector con impacto en la opinión pública. No hacemos verificación o chequeo a mensajes de cuentas troll de cuentas bots o de personas reales que tengan poco alcance o seguidores porque terminaríamos amplificando y dándole más difusión a esos mensajes, por lo que seguimos cuentas de políticos, empresarios, líderes de opinión y medios de comunicación que tienen cierto alcance.

Lo segundo es que los mensajes vayan contra personas defensoras de derechos humanos, activistas sociales o líderes sociales y comunidades étnicas para tener claridad que abarcamos todo este espectro de gente que defiende derechos humanos.

La tercera es que haya un registro de ese mensaje porque la verificación parte de que alguien diga o escriba algo en contra de estas personas, ya sea para desinformar o para estigmatizar sobre la labor que realizan, por eso empleamos capturas de pantalla, clips de audio o de videos, si el mensaje se emitió en radio, televisión o en alguna locución o evento público.

Esa es la metodología que tiene el proyecto, nosotros partimos de la base que no vamos a hacer un chequeo de si algo es verdadero o falso, porque ya damos por sentado que se está estigmatizando y se está desinformando, pues esos mensajes son falsos, entonces lo que procedemos a hacer es a contrastar y aplicarle un análisis al discurso.

Infobae Colombia: ¿cómo verifican que es estigmatizante o se está desinformando?

Andrés García: nosotros creamos seis categorías en las que clasificamos esos mensajes, pues para Verifico no hay contenidos que se clasifiquen como cierto o falso, ambiguo y rastreable, como suelen hacer otros medios que hacen un trabajo muy bueno, nosotros decimos miren en este mensaje se está descontextualizando, es un ataque político, es discriminación es desinformación, es engaño o es ironía, esas son las modalidades o tipos de discursos que se utilizan para señalar a estas personas.

Ya posteriormente, lo que se hace es una vez identificado ese mensaje, es contactar a la contraparte, si es un líder puntual o un sector puntual, contactarlos para hacer esa revisión y tener otra versión, por lo que es un ejercicio puro de reportería e investigación periodística y no nos quedamos solo con ello, sino que vamos más allá, pues buscamos fuentes documentales, fuentes terciarias, ya sean testimoniales o analistas académicos que nos puedan dar más luces de lo que allí se dice.

Infobae Colombia: ¿cuáles actores son los más atacados?

Andrés García: este año de monitoreo nos ha dejado ver ciertos patrones y un resultado concreto y es que el sector más señalado es el indígena, porque de 55 verificados que llevamos a la fecha, 22 son contra ese sector y siete contra ambientalistas.

Por ejemplo, en Antioquia, en medio de un análisis, encontramos cuatro verificados de gente que se estaban oponiendo a la explotación minera, en otros casos se trataron de opositores a la instalación de una base militar y a la construcción de un radar en la Isla Gorgona, esto porque no se ha cumplido con una serie de requisitos mínimos y también porque puede tener unos impactos medioambientales grandes, entonces eso provocó que esos dos eventos o esos dos temas que manejan estas personas generaran mensajes estigmatizantes.

Infobae Colombia: ¿desde qué sectores se estigmatiza más?

Andrés García: la estigmatización proviene de cualquier sector y algo que nos decía la Defensoría del Pueblo cuando estábamos construyendo para lanzar este proyecto, era que la estigmatización es algo que se ha naturalizado y que es muy sutil, porque puede que alguien diga algo que esté estigmatizando y haciendo un señalamiento, pero que pasa desapercibido, porque ya es como muy natural.

En muchos casos dicen que están siendo instrumentalizados por X o por Y cuando lo que están haciendo es promover algo que les nace por su visión, por su compromiso con ciertas causas, entonces eso pasa muchas veces desapercibido.

Infobae Colombia: entonces, ¿quiénes son los que más estigmatizan?

Andrés García: lo que nos muestra la medición durante este año es que de 55 casos que verificamos, 26 provinieron del sector político en el que agrupamos congresistas, funcionarios de gobierno, alcaldes o cualquier funcionario que esté en ejercicio de funciones, ya sea elegido por votación popular o haya sido designado en algún cargo como ministro.

En segundo lugar, con 13 verificaciones está el sector de prensa, en el que agrupamos medios que emiten una noticia tal cual o periodistas que lo hagan por medio de sus redes sociales o en alguna columna o en algún escrito que hayan firmado ellos.

Después vienen usuarios de redes sociales con ocho casos. Nosotros no le hacemos verificado a cualquier usuario, sino a personas que tienen cierto impacto alrededor de 20.000 o 30.000 seguidores o que estén inscritos en alguna red de difusión.

En cuarto lugar, tenemos a grupos armados al margen de la ley en el que tenemos dos verificados de los Gaitanistas, dos del Estado Mayor Central de las FARC y uno de un grupo que se autoidentificó como Autodefensas Unidas de Colombia, como las AUC que se desmovilizaron entre 2003 y 2006, esos con cinco, también tenemos dos de la fuerza pública y uno del sector económico.

Infobae Colombia: ¿a cuáles políticos verificaron?

Andrés García: entre los que más aparecen, la primera es la senadora María Fernanda Cabal, de ella hemos hecho siete verificados y lo que hemos visto es que tiene un tema muy marcado hacia comunidades indígenas y tiene una línea narrativa sobre que ellos son los grandes terratenientes del país. De los siete verificados, cuatro son sobre ese tema de que los indígenas tienen un montón de tierra y no la producen y quieren más tierras y piden más tierras.

Después está el expresidente del Congreso Roy Barreras con dos verificados, uno fue en febrero de 2023 contra un sindicato de profesores del Cauca que estaban reclamando porque no tenían buenas condiciones de salud en la EPS del magisterio y en medio de sus reclamos se fueron a Bogotá, se instalaron como una semana a las afueras del Congreso.

El problema era que ellos tenían la particularidad de que sus prendas eran de color rojo y negro y tenían la cara del Che Guevara y el senador en un trino, que borró posteriormente cuando la gente le reclamó, los estigmatizó porque, palabras más palabras menos, insinuó que esa movilización era promovida por el ELN y los señaló de ser personas afines o instrumentalizadas por el ELN, y el segundo fue hacia gente de Gorgona que se estaba oponiendo a la instalación de la base militar en la isla.

Infobae Colombia: ¿cómo fue el proceso con la Unión Europea para abrir Verifico?

Andrés García: hace dos años abrieron una convocatoria para trabajar temas sobre desinformación, estigmatización y violencia o mejores condiciones para las personas defensoras de derechos humanos, por lo que nosotros, para participar, nos ayudamos con Protección Internacional, que es una organización no gubernamental que tiene sede en Bruselas, pero abrió hace unos años oficina en Bogotá, y ellos trabajan temas más de prevención, de autoprotección, de capacitación a las comunidades para que tengan seguridad virtual.

Entonces, desde hace más de 10 años hemos venido trabajando temas de personas defensoras de derechos humanos y decidimos alinearnos y aplicamos a la convocatoria y pasamos el primer filtro, pasamos el segundo filtro, se aprobó el proyecto y empezamos a desarrollarlo en enero de 2023, el 15 de enero, pero la construcción de Verifico se tomó seis meses y por eso lo lanzamos en junio.

Infobae Colombia: ¿Por qué es importante verificar este tipo de mensajes?

Andrés García: yo creo que la cotidianidad lo demuestra, vemos que ya se ha diagnosticado el tema de defensores derechos humanos una otra y otra vez y no pasa nada. La Defensoría del Pueblo emite mensualmente alertas tempranas, las organizaciones derechos humanos están haciendo monitoreo de cuántas personas y en dónde las están asesinando, están haciendo análisis del contexto y demás y la situación no cambia, entonces desde el periodismo buscamos aportar y dejar que el tema no caiga en el olvido.

La coyuntura nos muestra que no podemos olvidar que es un tema que no se puede dejar de lado y que hay que buscar cómo transformar esa realidad y hay gente que está haciendo un trabajo muy valioso y que gracias a ese trabajo el tema se denuncia y hay tanta información y hay tantas fuentes como Somos Defensores, pero lamentablemente las condiciones no cambian y desde el periodismo y concretamente con Verifico decidimos apostar al tema de la desinformación y la estigmatización.

Infobae Colombia: ¿cómo se puede acceder a las verificaciones que han hecho ustedes?

Andrés García: en la página web https://verifico.verdadabierta.com/ se puede acceder a las diferentes secciones y categorías en donde la información está clasificada y organizada y también se puede acceder a ella por medio de las cuentas en Facebook, Instagram y X de Verdad Abierta en donde hacemos publicaciones de las verificaciones.

Pero, aunque somos un equipo que está monitoreando y revisando redes sociales y leyendo y escuchando, hay cosas que se nos pueden pasar, entonces la invitación es a que nos escriban al correo contacto@verdadabierta.com si conocen casos y a que nos manden una captura de pantalla o un clip de audio o algo que dé cuenta que ese mensaje efectivamente se emitió, porque para no caer o alimentar ciclos de desinformación, siempre partimos de una prueba documental.