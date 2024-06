Impunidad en crimen de joven en embarazo asesinada en Atlántico: el sospechoso está libre, “haciendo de las suyas”

Margarita Gómez fue hallada con dos impactos de bala en su cuerpo - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y redes sociales

El 18 de diciembre de 2021 desapareció en Barranquilla (Atlántico) Margarita Gómez Márquez, una joven de 25 años que tenía seis meses de embarazo; el 19 de diciembre, encontraron su cuerpo en la trocha Sinaí, ubicada en el municipio de Galapa. Dos años y medio después de lo sucedido, la familia de la víctima de lo que sería un presunto feminicidio sigue sin acceder a la justicia. Pues, el principal sospechoso del asesinato de la joven, identificado como Beto Sánchez, no ha sido encontrado por las autoridades.

Janeth Márquez, madre de Margarita Gómez, aseguró, en conversación con Noticias Caracol, que la investigación en torno al asesinato de su hija no se ha movido, a pesar de ya ha pasado más de dos años desde entonces, y que, mientras tanto, el hombre señalado de haber cometido el crimen sigue gozando de plena libertad, sin responder por sus actos.

“La justicia no ha hecho nada. Hasta ahora, yo pienso, para mí, que es falta de voluntad. Él está libre, haciendo de las suyas, no sé dónde está, porque nosotros hemos perdido todo rastro de ese individuo. Pero, sé que de la justicia divina no se escapa”, aseguró la madre de la víctima para el medio, en una entrevista otorgada el 20 de junio de 2024. Se encontraba portando una camiseta con una foto de su hija y con un letrero en el que se exige justicia por el “feminicidio atroz” de Margarita Gómez y de su bebé Sara.

Para el periodo 2022-2023, las investigaciones sobre presuntos feminicidios en Colombia iban a paso lento, propiciando la impunidad - crédito Camila Díaz/Colprensa

La problemática de impunidad con respecto a los casos de feminicidio en Colombia persiste. De acuerdo con datos suministrados en el informe de violencias basadas en género Vivir sin miedo de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), para el periodo 2022-2023, las investigaciones sobre presuntos feminicidios son lentas. Para entonces, más del 50% de los casos estaban en fase de indagación y el 8,6% en etapa de investigación. Por su parte, otro 47,3% se encontraba en etapa de juicio y apenas el 7,3% ya estaba en ejecución de penas.

El asesinato de Margarita Gómez

En 2021, Janeth Márquez contó al medio local Tu Barco lo último que supo de su hija antes de que desapareciera. El 18 de diciembre, salió de su casa pasadas las 6:00 p. m., afuera la esperaba un conductor de InDrive para llevarla, supuestamente, a la vivienda de un amigo.

El cuerpo de Margarita Gómez fue hallado en la trocha Sinaí, ubicada en el municipio de Galapa (Antioquia) - crédito Colprensa

“Ella se embarca en el carro y se va, y nosotros inocentes de todo. Ella me había dicho que se iba a quedar donde un amigo que se llama Neider (sic). Saliendo ella de la casa, a las 7:00 p. m., ese teléfono estaba totalmente apagado. Entonces, en vista de que ella no me contesta, yo toda la noche me despertaba, le marcaba, no contestaba”, relató la madre de la víctima al medio de comunicación citado.

Al día siguiente, se comunicó con Neider con el fin de saber sobre el paradero de su hija, pero el joven aseguró que no sabía nada sobre ella. Por su parte, el yerno de Janeth Márquez habló con Beto Sánchez, el sospechoso, que le confirmó que tenía una cita con la joven, pero que ella nunca llegó.

Beto Sánchez, principal sospechoso del presunto feminicidio, sería el padre de Sara, la bebé que la joven estaba esperando - crédito Pixabay

Entonces, empezó a difundirse un cartel con su foto y sus características para que aquellos que pudieran haberla visto, informaran sobre su paradero. Sin embargo, eso no pasó. En la mañana del 19 de diciembre, encontraron su cuerpo en Galapa; tenía un golpe en el rostro y dos impactos de bala, uno de ellos en la cabeza.

El sospechoso del crimen sería el padre de la bebé que Margarita Gómez estaba esperando. “Ella estaba embarazada de un tal Beto Sánchez, ese hombre, desde que se enteró de que mi hija estaba embarazada le dijo que abortara, que no quería que ese hijo naciera y la presionaba por teléfono y siempre estaba con lo mismo”, aseguró en su momento Janeth Márquez.