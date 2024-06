Carolina Ramírez confirmó que ya tiene nueva pareja tras su separación: “Es un argentino y estoy feliz”

Carolina Ramirez habló por primera vez del final de su matrimonio con Mariano Bacaleinik - crédito @carocali/Instagram

A principios de mayo pasado comenzaron a circular informaciones que señalaban el final de la relación entre Carolina Ramírez, actriz reconocida por sus papeles en La reina del flow o La hija del mariachi, y el productor argentino Mariano Bacaleinik, luego de 16 años de matrimonio.

Una vez comenzó a circular esta información en redes sociales y medios de comunicación, la pareja optó por mostrarse reservada frente a la noticia, especialmente la caleña que se caracteriza por mantener un control estricto de su vida privada. Con todo, la intérprete rompió finalmente su silencio y se refirió finalmente a la separación de Bacaleinik.

Carolina habló con Lo sé todo, del Canal 1, y manifestó que pese al inevitable dolor que produjo la separación, actualmente se siente feliz y sin resentimientos ni con su exesposo ni con lo que vivieron juntos. “Estábamos esperando a dar la noticia con esta tranquilidad, con esta paz y sin tanto dolor. Las cosas también tienen una fecha y duran lo que tienen que durar. Tengo la tranquilidad de todo esto porque hubo mucho amor”, manifestó.

La actriz también se refirió a la separación en términos muy positivos, particularmente por la manera en que ambos la abordaron. “Nosotros teníamos una relación cordial y respetuosa. Somos dignos de la relación que tuvimos porque pudimos darle fin de alguna manera muy amorosa a este proceso”, dijo.

Carolina aseguró sentirse “muy orgullosa” del hombre que eligió para unirse en matrimonio, y aseguró que las causas de la separación no tuvieron que ver con infidelidades o peleas. “Ahora que no estamos juntos, no hay golpes bajos, mezquindades, no fue una separación por una deslealtad de alguno de los dos. Tenía que durar lo que tenía que durar”, contó.

Pese a que la artista reconoció que no faltó el dolor durante el proceso de separación, al final encontró la solución a esos predicamentos con otro hombre con el que ya inició una relación sentimental. “No hay cosa más hermosa que el amor, hay que estar abierto y por el amor hay que jugársela. Ahora tengo novio, de hecho. Me divierto, estoy feliz, es un bello argentino, me encanta y lo mejor es que no me detengo en dramas con él”, afirmó.

No obstante, no reveló al medio más detalles de su identidad, excepto que actualmente se encuentra viajando con este por Argentina, país en el que se encuentra radicada. Justamente durante el primer semestre tuvo una destacada presencia en el ambiente teatral de Buenos Aires, gracias al éxito de convocatoria de la obra Cuando duerme conmigo, en la que compartió protagonismo con el actor Marcelo Mazzarello.

El exesposo de Carolina Ramírez habló de su futuro en Colombia

A los pocos días de que se supo de la separación de la pareja, la revista Vea contactó a Mariano Bacaleinik, que desde hace años vive en Colombia y donde fundó su productora de teatro Casanovas Producciones. Cuando se le preguntó por los rumores de su separación de la actriz, este optó por mostrarse prudente sobre el tema,

“Entenderás que hoy solo puedo responder en mi nombre y ya no por Carolina (...) No tengo ningún problema, no considero que sea oportuno, razonable y de buen gusto, hablar en nombre de Carolina en este momento”, indicó Bacaleinik al medio.

Lo que sí anticipó en ese momento es que no tenía intenciones de abandonar Colombia por cuenta de esta ruptura. “La productora sigue a todo vapor y mi colombianidad intacta”, afirmó en esa oportunidad.