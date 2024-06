Banda de motoladrones tiene azotada a la comunidad en Bucaramanga: una de sus víctimas está grave en la UCI

Delincuentes persiguen a sus víctimas hasta la glorieta en la que termina el viaducto de la novena, en Bucaramanga - crédito redes sociales

Un grupo de delincuentes a bordo de motocicletas tiene desesperada a la comunidad del sector del viaducto Provincial, también conocido como viaducto de la novena, y sus barrios aledaños, en Bucaramanga.

De acuerdo con el reporte de la comunidad, los malhechores aprovechan cualquier hora del día para interceptar a sus víctimas, principalmente motociclistas, a quienes tumban de la moto en medio del raponeo de diferentes objetos de valor que poseen sus víctimas.

Uno de los casos más graves que dejó este actuar delictivo es el de Angie Marcela Amado Cárdenas, una psicóloga de 28 años que el domingo 16 de junio, hacia las 8:34 p. m., se dirigía hacia su casa en su moto por dicho sector. Según versiones de un familiar, Amado Cárdenas era seguida por cuatro delincuentes en dos motocicletas. Los sujetos, que se movilizaban a gran velocidad, alcanzaron a la joven para arrebatarle el bolso y, debido a esto, la mujer se cayó y golpeó fuertemente la cabeza.

Afortunadamente, los habitantes del barrio Balconcitos se acercaron a auxiliarla, ya que por la contusión perdió de inmediato el conocimiento. “A mi hermana la venían siguiendo en dos motos, eran cuatro tipos. Cuando la cerraron, ella salió volando de la moto y recibió todo el golpe en la cabeza. Tuvieron que llevarla de urgencias y someterla a una operación compleja debido a los coágulos. Tiene puntos en la parte izquierda y derecha de la cabeza; fue una cirugía de vida o muerte”, indicó Juliana Amado López, hermana de la víctima, a Vanguardia.

La víctima resultó con inflamación cerebral y coágulos de sangre, según indicaron los médicos. Debido a esto, fue sometida a una intervención quirúrgica el miércoles 19 de junio y actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica La Merced.

Según el testimonio de la hermana, su situación es grave porque no recuerda lo que le sucedió ni por qué está en el centro médico. “Sigue en la UCI, tiene pérdida de memoria, no sabe qué le pasó y todos los días pregunta qué día es, está muy confundida. No recuerda quién la visita ni tiene noción del espacio”, señaló a dicho medio.

La delincuencia se asentó en el viaducto Provincial

El barrio Balconcitos, próximo al viaducto Provincial, se ha convertido en el escenario de un notable incremento en los delitos, según denuncias de la Junta de Acción Comunal (JAC). Esta situación ha generado alarma en la comunidad, que ha hecho múltiples llamados a la Administración Municipal.

Julio César Ortega Herrera, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), señaló que desde hace meses vienen advirtiendo sobre la problemática que implica tanto el consumo como la venta de droga en la zona. Ortega Herrera afirma que “algunos individuos, cuando terminan de consumir drogas, atracan a quienes pasen por ahí”. Este líder comunal ha sido amenazado debido a sus denuncias y actualmente cuenta con protección del Estado, según contó a Q’ Hubo Bucaramanga.

Los hurtos por parte de motoladrones son otra preocupación constante para los habitantes del sector. Ortega Herrera considera que el problema ha escalado de microtráfico a narcotráfico y enfatizó en la grave situación en el viaducto durante la noche, donde, según él, se observan mujeres ejerciendo la prostitución.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó el inicio de labores de seguimiento a través de cámaras para localizar a los delincuentes, según lo reportado por Q’hubo. Inicialmente, el caso de Amado Cárdenas fue manejado como un accidente de tránsito, pero posteriormente se determinó que se originó en un hurto.

En ese sentido y para incentivar la pronta captura del grupo de delincuentes, el alcalde de la ciudad, Jaime Andrés Beltrán, ofreció una recompensa de $10.000.000 a quien brinde información para este fin. “Se ha ampliado el rango de búsqueda a los municipios del área metropolitana desde la Mebuc, sea donde sea los vamos a encontrar, con ayuda de la ciudadanía”, escribió el mandatario de los bumangueses, vía X.

