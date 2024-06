Norma Nivia expuso problemática que enfrentan los actores en Colombia desde la pandemia: “Es muy complicado”

Norma Nivia desveló drama que viven los actores colombianos - crédito @normaniviag/Instagram

Norma Nivia destapó una dura realidad a la que se enfrentan los actores luego de la pandemia por covid-19, pues lo que en un principio fue una opción para ellos, luego pasó a convertirse en un drama. “Presentar casting ahora es muy complicado”, reveló.

Según relató la actriz y modelo nacida en el (Líbano, Tolima), su profesión se vio afectada por la implementación de las audiciones virtuales, herramientas que les exige grabar a ellos mismos su prueba, pero en la que no tienen los recursos audiovisuales ni un director que los guíe: “Nos tenemos que llenar de mucha paciencia e inventarnos toda la historia”.

“Gracias por escuchar”, con esta frase inició el relato con el que la actriz tolimense de 44 años de edad se desahogó de la situación a la que se ha visto condicionada por cuenta de las nuevas implementaciones que han hecho las productoras en las que ya no los citan a los castings, sino que cada uno de los actores debe enviar su prueba. El problema es que es responsabilidad de cada quien grabar y dirigirse.

Norma Nivia habló de los retos que enfrentan los actores actualmente para presentar sus pruebas - crédito @normaniviag/Instagram

Este sistema de audiciones a distancia permitió que los actores pudieran conseguir trabajo durante el tiempo de pandemia, asimismo amplió la posibilidad de darse a conocer internacionalmente sin necesidad de viajar. De hecho, fue así como la actriz Natalia Reyes logró estar como una de las protagonistas en la película Terminator: destino oculto con la que debutó en Hollywood actuando junto a Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger.

Si bien esta alternativa se presentó en pandemia durante los años 2020 y 2021 en los que el confinamiento obligó a permanecer en casa y algunas producciones se valieron de esta medida para hacer sus audiciones virtuales e, incluso, grabar a distancia, como fue el caso de la cinta colombiana El baño, de Harold Trompetero, historia en la justamente actúa Norma Nivia y la cual revolucionó la forma de hacer cine en el país.

El drama

El problema empezó a surgir para Norma Nivia cuando se dio cuenta de que no la volvieron a llamar para presentar audiciones presenciales, razón por la que debió adecuar un espacio en su casa dedicado a estudio de grabación.

Norma Nivia actuó en la película 'El baño', la cual se realizó a distancia en pandemia bajo de la dirección de Harold Trompetero - crédito Trompetero Producciones/Youtube

“Me tocó cambiar las ventanas por unas aisladoras de sonido, aun así, cuando pasa la moto, el camión, el vendedor o llegan a timbrar se escucha, no me imagino si tuviera las ventanas normales”, contó.

Al tema técnico, se le suma el hecho de no contar con una guía. “Nos piden inventarnos todo, debemos recrear al personaje, pero también su pasado, sus características, no sabemos nada de la historia, no estamos contexto, no estamos con los compañeros, debemos actuar solo sin interacción”, agregó.

Por otro lado señaló, que se debe grabar sola, iluminar y editar la prueba. “No tenemos idea de si estamos quedando bien o mal, de si vamos por el camino correcto. Sí reconozco que esto nos ha abierto otras puertas, pero es realmente difícil no contar con ayuda, el director de casting es necesario”, expresó Norma.

Diego Camargo y Norma Nivia en Las Gestas del Tiempo de RTVC. (Colprensa).

Por último aceptó que esta nueva manera de casting a distancia que también implementaron las plataformas digitales, le abrió otras oportunidades, sin embargo, insistió en los limitantes que le presumen un reto mayor en especial por los ruidos que la desconcentran.

“Algo a favor es que los nervios se van porque acá puedo parar y retomar las veces que sea necesario, pero me hace falta contar con la asistencia. Quería quejarme con alguien porque cuando uno siente que ya está en la zona y logró la mejor toma, pasa el bus o el sonido ambiente nos desconcentra”, expresó la actriz al momento de finalizar una de sus pruebas que iba a enviar precisamente a otro país.