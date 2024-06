María Fernanda Yepes se secó las lágrimas tras ‘Masterchef Celebrity’ y se metió a clases de repostería: así le fue

La actriz se llevó un delantal negro en el primer capítulo de la competencia -crédito Canal RCN

Desde el martes 18 de junio se unieron un total de 22 celebridades para dar inicio a la sexta temporada de Masterchef Celebrity. De ellas saldrá el sucesor de Carolina Acevedo, la ganadora de la edición de 2023, en un programa que cuenta con novedades en el jurado, pues tras la salida de Christopher Carpentier, lamentada por buena parte de los seguidores del programa del Canal RCN, se integró al jurado la mexicana Adrià Marina.

Tras advertir desde el principio a los concursantes que serían más rigurosos que nunca en sus juicios sobre la calidad de los platos, se adelantó la primera prueba en la que los participantes afrontaron el reto de la caja misteriosa: que dejó los tres primeros delantales negros de la temporada.

Uno de ellos fue a parar a manos de María Fernanda Yepes. La actriz antioqueña se vio sobrepasada por el reto de la jornada, en el que los participantes tuvieron que preparar un brazo de reina con una fruta asignada para cada uno de ellos.

En su caso le correspondió la guayaba, pero al presentar su plato a los jueces como “omelette de guayaba para la reina”, se encontró con la reprobación del jurado. Y en especial de Nicolás de Zubiría, que no ocultó su desagrado por la preparación, al punto que ni siquiera la probó, lo que provocó que la paisa rompiera en llanto.

Duro arranque para María Fernanda Yepes

A raíz de este episodio, que la llevó a estar en riesgo de eliminación desde la primera semana, la intérprete –reconocida por sus papeles en Sin senos no hay paraíso o Rosario Tijeras– compartió en sus redes sociales una publicación en la que dejó claro que no se iba a dar por vencida y ya estaba tomando clases de repostería.

“¿Qué creían? ¿Qué me iba a quedar sin aprender repostería? Pues no. Me saqué la espinita y me fui a aprender con la mejor”, escribió la actriz en sus historias de Instagram, acompañando estas palabras de una fotografía de un postre que, comparado con el brazo de reina que realizó en su primera prueba en Masterchef Celebrity, es un gran avance.

Así le fue a ‘MasterChef Celebrity 2024′ en el rating de la televisión colombiana

Mientras los delantales negros del episodio del debut luchan por reponerse de ese duro golpe, el Canal RCN libra su lucha particular para apoderarse de lo más alto del rating de lo más visto por los colombianos. Con la determinación de que esta sea su apuesta rompedora para el segundo semestre, la presencia de las 22 celebridades y los cambios en el jurado fueron puestos a prueba.

Aunque tuvo que enfrentar a tres productos plenamente consolidados como el Desafío XX, Devuélveme la vida y la emisión de las 7:00 p. m. de Noticias Caracol, el estreno de la sexta temporada de Masterchef Celebrity alcanzó los 7,12 puntos, ubicándose en el cuarto lugar de lo más visto por los colombianos el martes 18 de junio.

Entre los hechos destacados del capítulo inicial estuvo la victoria de la actriz Paola Rey en la prueba de arranque, lo que le otorgó el pin de inmunidad. Por otra parte, se confirmaron los primeros delantales negros de la temporada, que incluso pudieron ser más. “Hubo tres platos que realmente hoy merecen un delantal negro … Podemos pedir un voluntario”, expresó el chef Jorge Rausch en su concepto.

Dichos delantales fueron a parar a manos de Franko Bonilla, Marcela Gallego y María Fernanda Yepes, que ahora afrontan el riesgo de eliminación. A ellos se sumaron en el segundo programa Nina Caicedo y Andrés Toro, que fallaron en la segunda prueba.