Presidente del Atlético Bucaramanga aseguró que el Junior no ha honrado su palabra: “Me deben unos dólares”

Jaime Elias Quintero aseguró la continuidad de Rafael Dudamel en el proyecto que apunta a una destacada participación en la Copa Libertadores 2025 - crédito Atlético Bucaramanga

El presidente del Atlético Bucaramanga, Jaime Elías Quintero, emitió declaraciones acerca de una deuda pendiente por parte de Junior de Barranquilla, relacionada con el pase del delantero Gonzalo Lencina. Quintero declaró que Junior tenía como plazo para realizar el pago hasta el pasado 20 de enero, pero hasta la fecha no se ha hecho efectivo.

En una entrevista con El Alargue, de Caracol Radio, Quintero subrayó: “Junior no ha honrado la palabra, el plazo era el 20 de enero y estamos a 17 de junio y no ha pagado. Creo que el contrato establece el pago de intereses, pero lo importante es que cumplan y honren la palabra. Esperamos no llegar a instancias judiciales”.

Gonzalo Lencina es un delantero que ha militado tanto en Bucaramanga como en Junior. Durante su paso por Bucaramanga, disputó 19 partidos y anotó 9 goles. Posteriormente, se unió a Junior, donde participó en 17 encuentros y marcó un solo gol antes de rescindir su contrato.

Gonzalo Lencina, nuevo refuerzo del Junior fue objetivo de burlas tras decir que los barranquilleros son los más grandes del país. @JuniorClubSA/Twitter.

El jugador presentó su carta de renuncia el 30 de mayo de 2023 y hasta el 1 de junio de ese año siguió siendo parte del Bucaramanga.

Tras su salida de Junior, Lencina llegó a jugar para el Deportivo Pereira, aunque en febrero sufrió una lesión de ligamento que lo ha mantenido fuera de las canchas. El pase del delantero pertenecía originalmente a Belgrano de Córdoba, lo que añade otra capa de complejidad a la situación contractual entre los clubes colombianos. Quintero destacó que lo primordial es llegar a un acuerdo sin tener que recurrir a medidas legales.

Jaime Elias Quintero, presidente de Bucaramanga, lanzó pullas a Millonarios

El club santandereano logró ser campeón por primera vez en su historia - crédito Dimayor

El Atlético Bucaramanga consiguió su primer título en la historia del fútbol colombiano tras vencer al Independiente Santa Fe en la final de la Liga BetPlay I-2024. La victoria se definió en la tanda de penales, terminando con un marcador de 6-5, lo cual es un hito monumental para el equipo santandereano.

El presidente del club, Jaime Elías Quintero, destacó la importancia de este logro y recordó los desafíos que el equipo tuvo que superar para alcanzar este éxito. Quintero señaló que Atlético Bucaramanga finalizó primero en la clasificación y derrotó a Independiente Santa Fe en una dramática serie de penales.

Una de las declaraciones más destacadas del dirigente fue su opinión sobre los procesos de largo plazo en los equipos de fútbol colombiano. En declaraciones a Caracol Radio, Quintero desafió la idea de que los éxitos deben ser el resultado de procesos extensos, poniendo como ejemplo al Atlético Bucaramanga, que bajo la dirección de Rafael Dudamel en tan solo seis meses, logró conquistar el campeonato: “Nosotros trajimos 16 jugadores en enero para este torneo y salimos campeones, ¿Cuál proceso?” afirmó Quintero.

El dirigente también mencionó el caso del Deportivo Pereira, campeón del segundo semestre de 2022, para respaldar su punto de vista. Según Quintero, de los últimos ocho campeones en Colombia, solo Millonarios FC, bajo la dirección de Alberto Gamero, ha mantenido un proceso que supera el año y que ha producido un solo título de liga en cinco años.

“”Yo sí les recomiendo a los que hablan de proceso, que eso es lo que hace la Selección. Nosotros trajimos 16 jugadores en enero para este torneo y salimos campeones, ¿Cuál proceso? (...) Proceso es cuando uno viene con Sub-17, Sub-19, Sub-20, jugadores que van ascendiendo. En divisiones menores no estamos bien, y tengo que ser realista con eso. Hoy con el equipo profesional solo hay un jugador de la sub-20″, dijo Jaime Elías Quintero en entrevista con El alargue de Caracol Radio.