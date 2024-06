Glock y Karoline, del ‘Desafío’, habrían hecho una tregua: los memes en redes sociales no se hicieron esperar

Karoline y Glock pactan tregua para mejorar convivencia en el Desafío XX -crédito @glockgamer_ - @karoline_artunduaga/Instagram

Durante el capítulo 52 del Desafío XX se vivieron momentos intensos cuando se inició el penúltimo ciclo de tres equipos que llevará a la eliminación de un hombre en la Ciudad de Las Cajas.

Este desafío no solo tenía en juego dinero y fuerza, sino también los puestos para permanecer una semana más en la competencia.

Después de la salida de Valentina se retomaron las tensiones dentro del equipo debido a que todas las mujeres compitieron en el box negro, por sentencia de los equipos Alpha y Omega.

Después del reto, Darlyn, Karoline y Glock quedaron como las competidoras en pie, enfrentándose a sus diferencias y buscando una tregua que mejorara la convivencia.

Glock tomó la iniciativa y propuso a Karoline hablar de manera sincera para resolver sus conflictos: “Karoline, quiero hablar contigo. Yo quiero en serio que ya las diferencias o ese temita tan tedioso que hay entre nosotras merme un poco. Más que ofrecer unas disculpas, yo no te digo que seamos mejores amigas, porque no, porque simplemente tenemos temperamentos y quizá, al menos aquí en la competencia, no vamos a llegar a un acuerdo”, expresó Glock, buscando un entendimiento.

Por su parte, Karoline respondió con una disposición similar, reconociendo la necesidad de comportamiento adecuado dentro del equipo: “Hay momentos en los que uno debe ser directo en público y hay otros en privado. Yo debería ser más tranquila, igual que tú. Entonces si el algún momento llega a pasar algo, tú te acercas a mí y me dices con mucho amor, pasa esto. Estamos en un punto de la competencia en el que yo quiero y sé que tú también, que la gocemos, que la disfrutemos”, comentó Karoline, estableciendo así una tregua.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, los televidentes del programa quedaron sorprendidos con la acción de las participantes: “Está muy bien que Glock se diera cuenta de su mal proceder y que Karoline le dijera que debe respetar. Bravo por el equipo”; “Que buen acto de madurez de parte de Glock, no soy su fan pero se le reconoce lo bueno”; “Glock me parece que está muy humana que bella ❤️😩”; “Que linda iniciativa de Glock, todos hemos cometido errores y tratar de llevarse bien con quien nos cuesta es muy bonito. Dios las bendiga 🤗”; “Todos criticaban a Glock pero la verdad ella ha intentado cambiar, sea por quedar bien o por lo que sea pero lo ha intentado. La amo y soporten”; “Reconocer nuestros errores es de valientes 👏”; son algunas reacciones en las plataformas digitales.

Valentina, la última eliminada, aprovechó su participación en el programa Día a día para hablar sobre su experiencia. La exparticipante discutió sobre su tiempo en Beta, mencionando a sus excompañeras Karoline y Glock y las tensiones que vivieron.

Durante la charla con los presentadores del programa matutino, Valentina narró cómo preguntó a Glock sobre su verdadera personalidad en el entorno de competencia, una oportunidad para cambiar la percepción de los televidentes. Además, reveló detalles personales sobre Karoline, como su trabajo en un restaurante fuera de la producción, hecho que generó oportunidades de convivencia, pero también conflictos.

Valentina recordó: “Un día nos sirve la comida y Glock dice: ‘¿quién hizo esto?, yo no voy a comer’”, lo que mostraba la tensión acumulada en el equipo. A pesar de esto, ambas mujeres lograron mejorar su actitud y rendimiento a lo largo de la competencia. Otro episodio que destacó fue una pelea no televisada en Playa Baja, donde un roce accidental de pies creció hasta convertirse en un conflicto incómodo.

