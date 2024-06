Esta es la primera participante que lloró en ‘Masterchef Celebrity 2024′: aseguró haberse sentido maltratada

El primer episodio de 'Masterchef Celebrity 2024' puso a llorar a una actriz - crédito Canal RCN

Inició la nueva temporada del programa Masterchef Celebrity 2024, uno de los concursos más conocido en el mundo, y uno de los más querido por el público colombiano.

El martes 18 de junio se estrenó Masterchef Cerebrity por el Canal RCN y tal como lo han dicho, sus jurados en repetidas oportunidades llegaron más exigentes y esperan que los participantes que llegaron a competir lo hagan a la altura.

Aunque muchos de los famosos aseguran no tener conocimiento alguno de cocina, tanto los fanáticos como los chefs que prueban los platos quieren ver lo mejor de sus dotes en culinaria.

En esta edición compiten 22 personalidades colombianas, entre las cuales hay actrices, actores, comediantes y deportistas. Estos se van a enfrentar a la dura y contundente opinión del jurado compuesto por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina.

Es con esa misma rudeza con la que califican las preparaciones, que en la primera noche del programa se vio afectada una de las participantes.

Se trata de la actriz María Fernanda Yepes, la cual soltó el llanto en el primer episodio de esta temporada, después de enfrentarse a una dura prueba de repostería, que consistía en la preparación de un brazo de reina.

Aunque muchos lograron resolver y salir adelante con la prueba, para otros resultó ser bastante difícil lograr el objetivo, especialmente porque la estructura de este postre no es muy sencilla de hacer. Esto quiere decir que a varios famosos se les dificultó armar el bizcocho y la primera actividad culminó siendo una tarea imposible de realizar, como fue el caso de María Fernanda Yepes.

Al momento de pasar al podio para presentar al “Omelette de guayaba para la reina”, que fue el nombre que le puso, con lo primero que se encontró fue con la reacción del chef Nicolás de Zubiría, el cual con desagrado aseguró que no iba a probar su platillo.

Seguido revisó la preparación la jurado Adria Marina, quien aprovechó el momento para aconsejarla y decirle que al estar en una competencia como lo es Masterchef Celebrity debía estar abierta a todo, así que no había excusa en el hecho de que no le gustaran los postres.

De acuerdo con lo que se pudo ver al aire, al jurado no le gustó para nada la preparación que la mujer presentó en el atril porque la consistencia de la masa estaba cruda, al igual que la crema pastelera. Además, el relleno no le quedó como debía, pues su fruta asignada y que tenía que ser la protagonista en el plato fue la guayaba y Yepes no le hizo el tratamiento correspondiente.

Al parecer, a la actriz se le olvidó quitarle las semillas que trae la fruta por dentro, así que, según explicó la chef mexicana, al probarlo se sentía molestó en el paladar.

“Si el día de hoy estás aquí en esta cocina, te tiene que gustar o interesar. Es muy incómodo comer un postre que tiene las semillas de guayaba, creo que hasta la crema pastelera te quedó cruda, porque tiene ese sabor a crudo”, fueron las palabras que usó la chef Adria Marina.

En ese momento, cuando María Fernanda se enfrentó a las fuertes críticas de Jorge, Nicolás y Adria Marina fue cuando comenzó a llorar y demostrar lo mal que se sintió.

Por su parte, María Fernanda no dejó pasar el momento en blanco y en la entrevista que les hacen luego de las pruebas expresó que el enfrentarse a las críticas del jurado, así fueran constructivas, se había sentido afectada y llegó a preguntarse en su momento la razón por la que había decidido entrar a la competencia culinaria.

“Jamás me interesó la repostería y nunca había hecho una torta en mi vida. Sentí como un maltrato, como wow. Hoy como que me acabo de replantear como: ‘¿qué hago aquí?’ Me frustré”.