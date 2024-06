Latam y Avianca alertaron de estafas con ofertas falsas en tiquetes y propuestas de empleos

Las aerolíneas denunciaron mensajes y ofertas falsas en las que delincuentes estarían suplantando su imagen - crédito José Cabezas/Reuters

En la última semana, Latam Airlines Colombia y Avianca han emitido mensajes de advertencia a sus pasajeros y seguidores sobre un incremento en los intentos de fraude, en medio del despliegue de ofertas de viajes de la temporada de vacaciones de mitad de año.

En el caso de Latam, la aerolínea ha señalado que se han detectado sitios web falsos y mensajes de texto que ofrecen descuentos y rutas que no corresponden a su operación. Esta situación ha generado preocupación debido a la vulnerabilidad de los usuarios durante este periodo de alta demanda.

Érika Zarante, gerente legal de Latam Airlines Colombia, citada por Semana, subrayó la importancia de que los viajantes permanezcan atentos y no se dejen engañar por este tipo de mensajes fraudulentos.

“Es fundamental que nuestros pasajeros estén alertas y tomen precauciones adicionales para evitar ser víctimas de estafas. Latam nunca enviará mensajes de texto dando a conocer promociones y nuevos destinos. Los únicos canales habilitados para ello son nuestra página web, las redes sociales oficiales o agencias de viaje certificadas”, apuntó la directiva.

De hecho, la promoción vigente para la temporada es el Travel Sale, organizado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Copn esta oferta, Latam ha lanzado promociones especiales en tiquetes aéreos. Desde el 14 hasta el 21 de junio de 2024, los pasajeros pueden encontrar boletos para vuelos domésticos desde $105.400 y para vuelos internacionales desde 126 dólares (aproximadamente 525.000 pesos colombianos) por trayecto.

La aerolínea recomendó a sus viajeros consultar siempre canales de difusión verificados - crédito Nacho Doce/Reuters

Las rutas nacionales con mayores descuentos incluyen destinos como Riohacha, Ibagué, San Andrés y Bucaramanga, mientras que las rutas internacionales abarcan destinos como Caracas y Miami.

Por eso, para evitar caer en estos fraudes, la aerolínea ha proporcionado una serie de recomendaciones. Primero, verificar la autenticidad del sitio web, con la seguridad de que el usuario esté en la página oficial de la aerolínea, que debe contar con un certificado de seguridad (https://) y la URL correcta.

También es crucial no compartir información personal a través de correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas no solicitadas. Latam enfatizaóque nunca pedirá datos personales de manera no segura.

Otra recomendación importante es evitar enlaces sospechosos. Si se recibe una oferta que parece demasiado buena para ser verdad, es probable que sea un intento de fraude. En caso de cualquier sospecha, la aerolínea insta a los pasajeros a informar de inmediato a través de los canales oficiales de atención al cliente, como publicó el medio.

Las aerolíneas deben confirmar sus canales oficiales para evitar que los usuarios se desvíen con mensajes de fraude - crédito @avianca/X

Avianca alertó sobre ofertas de trabajo falsas

A su vez, la aerolínea Avianca, el martes 18 de junio del año en curso, también extendió un mensaje en sus canales de información sobre una supuesta actividad fraudulenta que estaría buscando robar datos personales a través de un número telefónico falso con el que se estaría intentado hacer creer que la empresa busca nuevos perfiles profesionales.

Esta es la advertencia que emitió Avianca - crédito @avianca/X

“¡Alerta! Están ofreciendo vacantes de empleo falsas a nuestro nombre para robar datos personales. Verifica siempre esta información a un clic”, se escribió en la página oficial de Avianca en la red social X (anteriormente Twitter).

De hecho, en las primeras semanas de julio, el canal de redes sociales conocido como PriceIt, denunció una modalidad de fraude online que ha aumentado en Colombia, con ofertas falsas de vuelos nacionales a $49.000 pesos para engañar a los usuarios. La plataforma digital dedicada al análisis de precios y ahorro, alertó que los anuncios estarían usando páginas web falsas para suplantar a la aerolínea Avianca.

El modus operandi de estos delincuentes se basa en el envío de mensajes de texto y anuncios en Facebook y el buscador Google, con el contenido publicitario falso que contiene las ofertas de boletos a todos los destinos nacionales a precios extremadamente bajos. Otro rasgo distintivo de estas páginas es que permiten continuar el proceso de compra incluso si se ingresan datos personales falsos, como un número telefónico de ‘0000000000′. Finalmente, estas páginas fraudulentas solicitan información bancaria adicional y no ofrecen la opción de pago a través de PSE, obligando a los usuarios a ingresar sus datos bancarios, lo cual no es habitual en los procedimientos de compras seguras