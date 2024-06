Paul Van Dyk y ZHU confirman shows en Colombia para el segundo semestre: conozca fechas y precios de boletería

Paul Van Dyk y ZHU, dos de las figuras más reconocidas de la música electrónica, pasarán por Colombia en el segundo semestre de 2024 - crédito cortesía Breakfast Live y @zhu/Instagram

El panorama de los conciertos en Colombia para el segundo semestre sigue calentando motores con confirmaciones de artistas de todos los géneros musicales, pero todo indica que la música electrónica en particular es una de las más consentidas por parte de las empresas organizadoras de eventos.

Prueba de ello es que al anuncio del debut de Eric Prydz en el país, se sumaron otros dos actos destacados de la escena internacional en las últimas horas: Paul Van Dyk y ZHU, que animarán a su fanaticada en Colombia a ritmo de deep house, con el paso de sus respectivas giras internacionales en la segunda mitad de 2024.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El primero será Van Dyk, que confirmó dos fechas en el país como parte de su más reciente espectáculo VENTURE X, con el que se viene presentando desde 2023 y del que aseguró, en declaraciones para DJ Mag Latinoamérica que, “me permite explorar la amplitud de lo que significa la música electrónica para mí, no solo lo que la gente espera que toque”.

El DJ célebre por éxitos de fines de los años 90 e inicios de los 2000 como For An Angel o Nothing But You, se presentará el 20 de septiembre en el Lourdes Music Hall de Bogotá, y el 21 de septiembre en el Rodeo City Hall de Medellín.

Tras una preventa exclusiva para fans que inició este martes 18 de junio y se extenderá hasta el miércoles 19, se habilitará en Tu Boleta la venta de entradas para el público general, que se dividirá en dos etapas. En la primera, el precio oscilará entre los $75.000 hasta los $290.000 dependiendo de la localidad, mientras que la segunda estará entre los $95.000 hasta los $330.000. Estos precios no incluyen el valor de servicio que se cobra por cada entrada.

Paul Van Dyk se presentará el 20 de septiembre en Bogotá y el 21 de septiembre en Medellín - crédito cortesía Breakfast Live

En lo que se refiere a ZHU, el productor chino-estadounidense que ya pasó por Colombia en marzo pasado como parte del cartel del Festival Estéreo Picnic, regresará para un show en solitario que tendrá lugar el 2 de noviembre en el Teatro Royal Center de Bogotá.

Reconocido por su estilo que combina la técnica de DJ como la instrumentación en vivo tanto en sus discos como en sus presentaciones, el productor que ha trabajado a lo largo de su carrera con figuras como Skrillex, Tame Impala o DJ Snake, presentará su más reciente álbum Grace, publicado en plataformas digitales en marzo. En él se evidencia un viraje hacia un estilo que, si bien no lo compromete del todo, es más directo y agresivo que nunca.

ZHU regresará a Colombia tras su presentación en el Festival Estéreo Picnic 2024, el próximo 2 de de noviembre. Como artista invitada estará el proyecto chileno Rubio - crédito Páramo Presenta

Las entradas para ZHU saldrán a la venta en la plataforma eTicket a partir del viernes 21 de junio. Además, ya se conocen los precios para ver al responsable de éxitos como Faded, My Life, Working For It o Dreams, que constarán de tres etapas con localidad única. La primera etapa tendrá un costo de $164.000 pesos, la segunda $199.000, y la tercera y última $223.000 pesos.

La tiquetera advirtió en su página oficial que “el precio de las boletas puede fluctuar en cualquier momento en la etapa 2 y 3, dependiendo de la oferta y la demanda del mercado”, lo que deja abierta la posibilidad de que se aplique la tarifa dinámica para estas dos fases de la venta de boletería. Por otra parte, tanto el show de Paul Van Dyk como el de ZHU son exclusivos para mayores de 18 años.