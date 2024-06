Paloma Valencia se va en contra de Petro por sus viajes a Europa mientras el Cauca tiene problemas de orden público

La senadora Paloma Valencia resaltó la responsabilidad del Gobierno en buscar acuerdos y criticó la imposición de posturas - crédito Jesús Aviles/Infobae

Recientemente, la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático se pronunció sobre la crisis de orden público en el Cauca, en el marco de un debate de control político al Gobierno.

Valencia presentó un video que muestra la violencia en el departamento y el suroccidente del país. Criticó al presidente Gustavo Petro por estar fuera del país mientras el Cauca enfrenta una guerra que afecta gravemente a sus habitantes.

“La situación del Cauca es verdaderamente dramática... El presidente Petro se la pasa viajando en Europa y dice que no puede hablar de las guerras, le queremos contar que en el Cauca hay una guerra que se está llevando vidas y el provenir de los caucanos que viven un sentimiento de miedo”, precisó la senadora, citada por el medio de comunicación colombiano Revista Semana.

Valencia también destacó el aumento de la capacidad criminal de las disidencias de las Farc durante la administración de Petro y del ministro de Defensa, Iván Velásquez, mencionando el uso de drones cargados con explosivos como una nueva táctica terrorista.

“No se le olvide que, cuando empezó sus ceses al fuego, se advirtió que estaban tomando control de muchas regiones de Colombia. Ahí está el informe de la Defensoría, donde muestran, por ejemplo, que solo las disidencias pasaron de 230 municipios a 299″, indicó.

Valencia afirmó que la falta de atención a la seguridad está resultando en asesinatos de colombianos y responsabilizó al presidente por estas muertes, señalando que ha impedido a las fuerzas armadas llevar a cabo operaciones necesarias. “

Su descuido por la seguridad no está llevando a que asesinen colombianos y esas muertes son su responsabilidad, como los asesinatos de los soldados y los policías porque usted no ha permitido que la superioridad de nuestras fuerzas, que la da la Fuerza Aérea a través de los bombardeos se puedan ejecutar. Usted le está cediendo el territorio a los violentos y no le venga a decir a Colombia que los está derrotando, porque están en todo su poder”, señaló la Valencia, citada por ese medio de comunicación.

En el debate también se mencionó un nuevo “manual de convivencia” de las disidencias de las Farc para controlar territorios en Colombia, especialmente en el departamento de Caquetá. Este documento, de seis páginas y con el sello de la estructura Jorge Suárez Briceño, impone reglas estrictas a los ciudadanos para el “buen vivir”.

El manual dicta normas para establecimientos que venden licor, establece control sobre las trabajadoras sexuales y define sanciones para quienes no cumplan con estas reglas.

El primer capítulo del manual aborda las restricciones para los establecimientos de licor, como no vender a menores de 16 años, cerrar a las 2:00 a.m. y moderar el ruido, con multas por incumplimiento.

Las trabajadoras sexuales deben ser controladas por las juntas de acción comunal y portar un carné de control médico, además de estar sujetas a otras restricciones.

“Quedan prohibidos los exhibicionismos delante de la población, así como les queda prohibido desplazarse por el territorio o fuera de su lugar de trabajo. De lo contrario, serán multadas y sancionadas”, se lee en el artículo de las disidencias.