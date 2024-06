Karen Sevillano hizo planes con el premio de ‘La casa de los famosos’: en esto se va a gastar el dinero

Karen Sevillano reveló en que se gastará el dinero que ganó en el programa del Canal RCN - crédito Canal RCN La casa de los famosos

La final de La casa de los famosos Colombia se desarrolló en una ceremonia llena de emociones donde se dieron a conocer los resultados de la votación final del público.

Los finalistas Karen Sevillano, Julián Trujillo, Sebastián González y Miguel Melfi, después de semanas de convivencia y desafíos, esperaron con sentimientos encontrados la decisión de los televidentes del programa.

Karen Sevillano logró ser la ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia´- crédito ViX

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La ganadora Karen Sevillano, con un porcentaje de 51,27%, se anunció tras un momento de nerviosismo junto a Julián Trujillo, que recibió el 38,39% de las votaciones, quedándose con el segundo lugar en la competencia.

Los finalistas del programa ya se estaban preparando para el último capítulo de la competencia ya que las celebridades revivieron todos los desafíos que enfrentaron en la competencia.

La influencer caleña hizo planes con el dinero de la final de ‘La casa de los famosos Colombia’ -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Asimismo, durante una de las últimas visitas del programa, el actor Emmanuel Restrepo, bajo su personaje de Carmelo de la serie Rigo, estuvo en el reality llevando una maleta con el dinero que se llevaría el ganador. Los participantes que presenciaron este acto hablaron de lo que harían con el dinero, entre esos Karen Sevillano.

“Le doy un fajito a mi papá para que monte el segundo piso, con otros cuatro fajos monto la empresa, me quedan 10 fajos. Con otro me voy de viaje con mi familia y la de Neider, los hermanos de él y su mamá. Con otro, voy a operar a mi mamá de las tetas y la lipo (…) a Claudia, mi hermana, también le hago las tetas, a mi hermana Paula le hago la bichectomía, lipo, senos y rinoplastia, yo voy a operar a mi mamá y a mis hermanas, si yo me opero, las mías también”, comenzó diciendo la creadora de contenido durante una conversación con Alfredo Redes en el programa.

Karen Sevillano confesó que invertirá el dinero que ganó en ‘La casa de los famosos Colombia’ -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

La influencer caleña ganó $400 millones después de estar cuatro meses encerrada bajo el mismo techo con otras celebridades. Los planes de Sevillano parecen ser claros, desea invertir y ayudar a sus seres queridos con el premio millonario: “Le daré a mi hermana Paula medio fajo para que monte empresa, para que también se vuelva una empresaria. Con $150 millones compro la mitad de un apartamento y el resto la quedo pagando(...) cojo otros $50 milloncitos y vendo la camioneta para comprarme otra más modeluda, yo me quiero cambiar a una Toyota o un BMW y el resto lo invierto en la bolsa”, agregó la empresaria.

Sevillano solo hizo cuentas con el premio final, sin embargo, durante los meses que estuvo en el programa transmitido por el Canal RCN y la app de ViX, se conoce que recibió un dinero mensualmente. De acuerdo con información revelada en el medio Pulzo, la influencer estuvo ganando aproximadamente $15 millones a la semana, lo que le daría un total de $240 millones al salir de la competencia.

La creadora de contenido ganó el programa del Canal RCN- crédito ViX

Los fanáticos de la creadora de contenido mostraron su felicidad y apoyo por la victoria de la caleña en el reality: “Se lo merece la mejor @karensevillano”; “❤️ LA VERDADERA REINA”; “Karen siempre la mejor ❤️”; “Ganó la que dio contenido de principio a fin”; “Ganó la autenticidad, sin máscaras, sin lloriqueo, ni hipocresías. Ya q no fue Melfi, me alegra que haya sido Karen👏👏”; “Ella ganó el amor de todos pero nos enseñó que si se puede tener un hombre que la luche por uno 🔥😍”; “Siempre fue la ganadora, el alma de esa casa ardidos 🔥”; “Bien ganado, si mi linda y al que no le guste, pues a llorar a otro lado”; “GANÓ LA REINA👑 KAREN SEVILLANO❤️ ORGULLO CALEÑO ‼️”, son algunos comentarios en las redes sociales.