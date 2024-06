El presidente del Congreso Iván Name aseguró que actos de violencia en el pacífico “van a ahuyentar la COP16″

Iván Name, presidente del Senado, asegura que situación de orden público peligraría la conferencia en Cali, a realizarse en octubre.

El recrudecimiento de la violencia en el suroccidente colombiano ha generado todo tipo de reacciones en el Congreso.

Una de ellas fue la del presidente del Senado, Iván Name, quien señaló que de seguir los ataques a las poblaciones del Valle y Cauca, estaría en riesgo la realización de la COP16, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad que se llevará a cabo en el mes de octubre, en la ciudad de Cali.

“Jamundí y Cali están conurbadas por las organizaciones criminales. Y ahorita viene la conferencia de la COP16 en octubre. Al final, van a terminar ahuyentando a todos los que van a ir a la COP16”, expresó el presidente del legislativo, quien lamentó el ataque sufrido por Sigifredo Márquez, padre de la vicepresidenta Francia Márquez en Jamundí, el fin de semana pasado.

De igual manera, el congresista le pidió a su compañero de bancada y representante del Valle, Duvalier Sánchez, para que “vaya a Jamundí y verá que lo pueden matar”, e invitó a los senadores para que estén siempre al servicio del país y no repetir los errores del pasado.

“Nosotros no vamos a erradicar la guerra con la guerra. Yo quisiera decirles a los senadores que todos nos vamos a ir, como los que estaban antes en este recinto, ¿será responsable que sigamos en unos debates que no nos conducen a las razones o los orígenes de la guerra? ¿Por qué no entendemos cuál es el origen de la guerra? (...) La muerte no se va a acabar, aunque sesionamos allá o con que tengamos debates de la oposición contra el Gobierno y al revés”, dijo Name.

Recordó su encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano, donde le mencionó la continuidad de la guerra en el territorio colombiano. “Yo le decía a él, Santo Padre, nuestro país lleva dos siglos en guerra, es el único país de América que tiene esa característica. ¿Será que sociológicamente, como han dicho algunos, somos violentos? No, lo que es violento es la institucionalidad nuestra”, afirmó.

El presidente del Senado, Iván Name, dijo que no es cierto que haya querido engabetar la reforma pensional en la conciliación - crédito Senado de la República y Presidencia de la República.

Igualmente, lanzó nuevas críticas contra el presidente Gustavo Petro frente al comentario del mandatario, en la que señaló que Name “no iba a agendar la reforma pensional” si tendría que ir a la conciliación del proyecto en ambas cámaras.

“A mí se me acusa de tantas cosas que ya no sé cuál diariamente más se van a inventar. Por ejemplo, se inventaron que la Reforma Pensional no la trajeron acá (al Senado) que porque Name hundía la conciliación. No hay camino a la paz para erradicar la guerra si no vamos a los orígenes que es el atraso y la pobreza, y eso no lo permite el actual modelo centrista (...) este cansado senador lo montaron en un crucifico y no sé si puedan desenclavarme”, expresó el presidente del Senado.

Finalmente, el presidente del Senado instó a los congresistas a “convocar a un momento de reflexión, porque tuvimos generaciones anteriores, y tendremos a los que vienen después. Tengamos la suficiente responsabilidad, para con nosotros mismos. Nosotros, si no cambiamos el modelo geopolítico, seguiremos en la misma discusión. La guerra nuestra no viene desde el narcotráfico, eso llegó después de las guerras, desde las botas libertadoras, del modelo centrista, porque no hay un Estado que controle el territorio”

“Los españoles pasaron 30 años de ser un país paria para Europa, reinstalaron el modelo de las regiones autonómicas, y se convirtieron en una de las potencias del viejo continente. Nosotros tenemos que salir del atraso y la pobreza para salir de la guerra, y el modelo geopolítico centralista de hoy es el origen y la causa de ella (...) hay que mantener la ilusión de superar a las anteriores generaciones que no pudieron realizar el sueño de hacer la paz y lo que recibimos de ella, pero necesitamos cambiar, si no entregamos la misma guerra que hoy nos duele”, puntualizó.