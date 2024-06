Galán “regañó” a Fecode por bloqueos en Bogotá y los maestros le recordaron que su hermano también participó en una marcha

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, criticó las marchas de Fecode. La agremiación respondió mencionando la ausencia de estas críticas en eventos similares - crédito Colprensa y REUTERS/Luisa Gonzalez

El 17 de junio se llevaron a cabo marchas en Bogotá y otras ciudades del país convocadas por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), en las que expresaron su desacuerdo con la ley estatutaria de educación.

Sin embargo, las manifestaciones causaron graves problemas de movilidad en Bogotá, por lo que el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, aseguró en su cuenta X que “las marchas en Bogotá no pueden, por ningún motivo, afectar los derechos de quienes deciden no manifestarse”.

Esas declaraciones del alcalde generaron que Fecode le recordara cuando su hermano, Juan Manuel Galán, participó en una marcha en abril, pero que en ese momento no mencionó que “los derechos de los ciudadanos que no se manifiestan”.

En su mensaje el líder de la administración pública de Bogotá señaló que el bloqueo de los carriles exclusivos del sistema de transporte público perjudica a miles de ciudadanos que necesitan trasladarse a sus hogares o trabajos. Además, hizo un llamado a los maestros para que contribuyan a proteger los derechos de quienes no participan en las manifestaciones.

“Las marchas en Bogotá no pueden, por ningún motivo, afectar los derechos de quienes deciden no manifestarse. Bloquear los carriles exclusivos del sistema de transporte público afecta a cientos de miles de ciudadanos que necesitan desplazarse a su casa o su trabajo. Hacemos un llamado a los maestros que hoy se manifiestan a que nos ayuden a proteger los derechos de los ciudadanos que no lo hacen”, expresó el alcalde capitalino por medio de su cuenta de X.

Fecode por su parte, en la primera parte de su mensaje respondió al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmando que las marchas en la ciudad fueron pacíficas, organizadas, masivas y dinámicas. La agremiación aclaró que no realizan acciones contrarias a la paz y sugirieron que cualquier altercado pudo haber sido causado por personas ajenas al magisterio y a la movilización. Además dijeron que los docentes rechazan cualquier acto de violencia.

Igualmente comentaron en dicha publicación que: “Es curioso que al señor Alcalde de Bogotá sólo le importan los ciudadanos “que necesitan desplazarse a su casa o su trabajo” cuando las manifestaciones son por causas sociales, porque cuando hasta su hermano participó en una en abril pasado mantuvo silencio y no se acordó de los derechos de los ciudadanos que no se manifiestan”.

Y es que, en su momento, el exsenador y hermano del alcalde de Bogotá, Juan Manuel Galán en su cuenta de X hizo una invitación a participar en las marchas del 21 de abril. Manifestaciones que tenían como objetivo mostrar inconformidad con respecto al Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

“Desde mi condición de ciudadano, los invito a que marchemos juntos, como colombianos, el próximo domingo 21 de abril en defensa del derecho fundamental a la salud y de nuestra democracia institucional”, comentó en su cuenta de X Juan Manuel Galán.

También, la organización sindical invitó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a respaldar la lucha en defensa de la educación pública, rechazando cualquier intento de privatización tanto en la capital como en el resto del país.

“Invitamos al alcalde @CarlosFGalan a apoyar la lucha en defensa de la educación pública. No a la privatización ni en la Capital ni en el resto del país”, dijeron.

Posteriormente a las marchas antes mencionadas, la Junta Directiva Nacional de Fecode se reunió y acordó, de manera unánime, mantener su demanda para que se retire el proyecto de ley estatutaria de educación. Además, evaluó positivamente la masiva movilización en la Toma de Bogotá y las diversas acciones realizadas en todo el país durante la jornada de Paro Nacional de hoy. “El paro continuará hasta alcanzar el objetivo,” afirmó la federación.

Por su parte las autoridades distritales informaron que las manifestaciones del gremio docente en las calles de la capital afectaron a más de 100.000 personas. Indicaron también que más de 100 rutas de TransMilenio experimentaron retrasos durante el día. Además, reportaron varias riñas entre manifestantes y funcionarios locales, las cuales resultaron en un herido por un corte con arma blanca.