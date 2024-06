El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se fue con toda contra Gustavo Petro: “Un esnob izquierdista”

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, criticó a su homólogo colombiano Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República de Colombia

Nuevamente un presidente latinoamericano profiere críticas en contra del jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro. Esta vez fue Daniel Noboa, de Ecuador, quien calificó negativamente la postura del mandatario e, incluso, sus resultados en el Gobierno.

El mandatario ecuatoriano fue protagonista de un reportaje de Jon Lee Anderson para The New Yorker en el que se expuso su propuesta de Gobierno en medio del deterioro de la seguridad en el país, que ha sido retado por las organizaciones narcotraficantes en medio de una escalada violenta.

En el texto se señala que el presidente Noboa ha buscado evadir las categorías ideológicas para ubicarse en el centro, en medio de un panorama latinoamericano con populismos de izquierda y derecha, así como presidentes de la ola progresista.

El presidente de Ecuador Daniel Noboa aseguró que Gustavo Petro es inteligente, pero no ha logrado hacer nada - crédito Karen Toro/REUTERS

De hecho, en el reportaje, Noboa señala que el homólogo latinoamericano con el que más se identifica es con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, uno de los líderes tradicionales de la izquierda, a quien dice haber seguido y admirado desde hace décadas.

En el mismo sentido profirió varias críticas a otros presidentes del continente, como el presidente Petro, de Colombia, con quien ha tenido que dialogar debido a la situación de seguridad en Ecuador. Aunque lo reconoce como una persona inteligente, aseguró que no ha tenido logros en su Gobierno y lo describió como una persona con la que es difícil sostener una conversación.

Noboa calificó a Petro como un “snob de izquierda”, es decir una persona apegada a su ideología. Aseguró además que el mandatario colombiano tiene la costumbre de dar conferencias en lugar de sostener conversaciones, por el hábito de extenderse en sus deliberaciones.

“Es inteligente, pero no logra hacer nada”, agregó el presidente ecuatoriano sobre Petro, un comentario similar al que hizo el presidente de Argentina.

El presidente Noboa también lanzó duras críticas contra sus homólogos de Argentina y El Salvador, Javier Milei y Nayib Bukele, respectivamente, y ha remarcado las diferencias de su política gubernamental con la de ellos. Según Noboa, Milei no ha demostrado méritos significativos desde que asumió la presidencia.

Indicó que “no sé por qué él piensa que es tan genial. No ha logrado nada desde que asumió la Presidencia. Parece lleno de sí mismo, lo que es muy argentino, por cierto”.

En cuanto a Bukele, el mandatario ecuatoriano lo calificó de “arrogante” y afirmó que su lucha contra las bandas criminales y la militarización de las cárceles son medidas que buscan consolidar su poder y enriquecer a su familia. Noboa, haciendo alusión a las comparaciones que se han hecho entre su propia política y la de Bukele, destacó que su plan de gobierno es más amplio y no se centra únicamente en la seguridad y la lucha contra el crimen organizado.

“El tipo es arrogante y solo busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia”, afirmó el mandatario ecuatoriano sobre el salvadoreño, de quien ha intentado desmarcarse a raíz de las políticas de ‘mano dura’ que ha tomado contra las bandas criminales en su país. Sostiene que su política no es comparable porque es democrático, además tiene a todos los poderes públicos a su respaldo.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuestionó duramente a Nayib Bukele - crédito EFE/Presidencia De Ecuador

Noboa también se burló de la autodenominación de Bukele como “el dictador más ‘cool’ del mundo mundial”. “Sí, pero de un país del tamaño de Guayas (provincia ecuatoriana cuya capital es Guayaquil)”, apuntó Noboa.

Respecto a Gabriel Boric, presidente de Chile, Noboa comentó que “parece todo correcto con él”, pero lamentó, en declaraciones recogidas por The New Yorker, que Boric esté limitado por sus socios de izquierda extrema. Aseguró que este problema no afecta su administración.

El mandatario ecuatoriano considera que la democracia en el continente, debido a la situación de inseguridad, está en riesgo. Según él la mayoría de los latinoamericanos preferirían las dictaduras si pueden liberar a los países de las bandas delincuenciales.