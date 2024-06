Concejal de Bogotá se mostró orgulloso de las declaraciones de Mbappé contra la derecha de su país: “Crack”

El francés sorprendió en rueda de prensa al hablar de política - crédito EFE

A pesar de que se tiene la creencia popular de que los deportistas no deben opinar de aspectos políticos por la influencia que pueda tener su postura, el delantero francés, Kylian Mbappe, rompió este paradigma en rueda de prensa antes del juego en el que enfrentará a Austria por la Eurocopa.

Debido a la crisis política que múltiples analistas han afirmado que se puede registrar en Francia tras las elecciones legislativas que anunció su presidente Emmanuel Macron, uno de los temas más preguntados al cuerpo técnico de la selección de este país y los futbolistas fue su postura sobre ello.

A pesar de que varios de sus compañeros optaron por no responder preguntas de esta índole, Mbappé sorprendió al pedirle a los jóvenes de su país a votar el 30 de junio y 7 de julio para evitar la llegada del partido Agrupación Nacional (RN).

“Llamo a los jóvenes a ir a votar. Vemos que los extremismos están a las puertas del poder, tenemos la ocasión de decidir el futuro de nuestro país. No me gustan los extremismos ni las ideas que dividen”, indicó el francés.

Mbappé abrió la puerta sobre una posibilidad de renunciar a la selección francesa - crédito Reuters

El aspecto que más llamó la atención de las declaraciones de Mbappé es que el delantero indicó que dependiendo de los resultados de las elecciones, esto definirá su futuro en la selección francesa.

“Tenemos que identificarnos con los valores de tolerancia, diversidad y respeto. Espero que aún estemos orgullosos de llevar esta camiseta el 7 de julio. La situación es más importante que el partido de mañana. No tengo ganas de representar un país cuyos valores no me corresponden”, declaró el atacante del Real Madrid.

Además del impacto que generó la declaración de Mbappé en Europa, en Colombia también fueron referenciadas las palabras del francés por el concejal de Bogotá por el Partido Verde, Julián Triana, que halagó la postura del futbolista y afirmó que es “menos tibio” que varios colegas suyos.

“Mbappé terminó siendo menos tibio que la mayoría de políticos colombianos. Invita a los jóvenes a votar en contra de la extrema derecha. Dice que quiere defender la camiseta de un país en donde se identifiquen con la diversidad, la tolerancia y el respeto. ¡Crack!”, escribió Triana en su cuenta de X.

El concejal de Bogotá se refirió a las declaraciones de Mbappé - crédito @trianajuli/X

En los comentarios de la publicación de Triana, varios usuarios indicaron que Mbappé había pedido no votar por los extremos que son malos, afirmando que en Colombia se tendría que tener una postura similar para terminar con la polarización.

“Invita a votar en contra de todos los extremos que dividen”, “No dijo derecha ni izquierda, dijo extremos y eso es lo que también nos tiene mal a los colombianos” o “Habla de “los extremos”, uno de ellos en Colombia representado por el gobierno que apoyas”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

¿Por qué se habla de crisis en Francia?

Luego de las elecciones al Parlamento Europeo, en las que RN obtuvo el 31,37% en Francia, Macron anunció las elecciones legislativas que tienen en vilo a la nación europea debido a la polarización que existe en la previa sobre los posibles resultados.

En la previa de los comicios del 30 de junio y 7 de julio, las encuestas afirman que RN lidera con una intención de voto del 30%, lo que en caso de registrarse haría que Macron tenga que terminar su mandato que va hasta 2027, con el poder legislativo en su contra.

Por fuera de Francia, el arquero de España, Unai Simón, también se pronunció sobre las declaraciones de Mbappé, indicando en rueda de prensa que ese tipo de temas no son ideales para los futbolistas.

“Tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos opinar o hacer esas cosas porque yo aquí soy jugador, me dedico al fútbol y soy profesional del balón. Lo único que debería hablar en estos momentos es de temas deportivos y temas políticos, dejarlos a otras personas o entidades”, indicó el español.