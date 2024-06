Carla Giraldo aseguró que ‘MasterChef Celebrity’ sacó su lado más oscuro: “Fue horrible leer todo el odio de la gente”

Carla Giraldo aceptó que en 'MasterChef Celebrity' se le fue la mano - crédito cortesía Canal RCN

Carla Giraldo finalmente habló de su comportamiento en el reality MasterChef Celebrity Colombia, concurso culinario que ganó en 2021 y que le mereció criticas por su mala actitud durante su participación.

“Yo creo que el juego sacó cosas muy feas de mí, pero no se puede hacer nada”, comentó la artista.

La actriz y presentadora nacida en Medellín reconoció que se dejó llevar por su personalidad competitiva en el concurso culinario y se fijó una meta que al final consiguió, pues se alzó con el premio: “Yo fui con el pensamiento claro de sacarlos a todos y así pasó, gané”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Una de las temporadas más polémicas de MasterChef Celebrity Colombia y que hasta la fecha se recuerda, fue en la que participó y ganó Carla Giraldo; la actriz y presentadora, junto a Marbelle, Viña Machado y Catalina Maya, conformaron el controversial grupo de ‘las 4 babys’, las participantes que se encargaron de ponerle picante a la competencia culinaria en su versión 2021. No obstante, la paisa fue la más juzgada por el público. “Los insultos en redes no tenían límite, pero yo fui feliz y me divertí”, aseguró.

Carla Giraldo recordó su paso por 'MasterChef Celebrity' y habló de su comportamiento en la temporada que ganó - crédito @NoticiasRCN/X

A Carla los espectadores del concurso de cocina la tildaron desde antipática hasta complicada, pues durante su participación no le personaron ni uno solo de sus comentarios y cada comportamiento se convirtió en tendencia. “Fue horrible llegar a casa y leer todo el odio de la gente”, añadió en entrevista con José Manuel Acevedo para Noticias RCN.

En su momento la actriz de 37 años de edad que hizo parte de Las muñecas de mafia 2, Loquito por ti y La ley del corazón atribuyó la poca aceptación que tuvo en la cocina de MasterChef Celebrity a su personalidad sin filtro. “Yo tengo un humor muy noventero, muy ácido, muy machista”, comentó, agregando se había imaginado que el público se iba a divertir con ella. “No pensé que la gente me fuera a leer así, la juventud cambió su discurso y lenguaje”.

“Se llevó el premio por favoritismo, no por buena”, “además de que le hizo la vida imposible a Liss Pereira”, “que vieja tan fea, esta en los huesos”, “se sabía que esa temporada estaba arreglada”, comentaron algunos que recuerdan su paso por MasterChef, juego que la actriz afirmó que ganó gracias a sus postres.

Carla Giraldo estuvo en 'Masterchef Celebrity' y ganó el premio mayor - crédito @masterchefcelebrityco/IG

25 años de carrera

La actual presentadora de La casa de los famosos Colombia también recorrió sus primeros pasos en la televisión colombiana y contó cómo logró quedarse con ese primer personaje que marcó su carrera actoral.

Carla Giraldo recorrió sus primeros pasos en la televisión colombiana - crédito @NoticiasRCN/X

En 1999 Jhon Bolívar director de casting del Canal RCN en ese entonces vio en Carla Giraldo a la actriz perfecta que encajaba con la historia que se instauró en los corazones de sus espectadores. Así fue como la también empresaria saltó de detrás de las cámaras a las pantallas.

“Yo venía todos los días al canal porque acompañaba a mi mamá en su trabajo de maquilladora, además porque ella quería que yo entrara a la televisión. Un día me llevaron al estudio más chiquito que tienen aquí y me dijeron que era perfecta para esta novela que para su tiempo era bastante avanzada, ya eso hoy no se puede mostrar, es un escándalo total”.

Lo que Carla no se imaginó, es que su audición sería directamente con el protagonista del proyecto que estaba elegido. “Casi muero cuando llamaron a Marcelo Cezán, era la estrella más grande de ese entonces, súper exitoso en Venezuela, yo me moría por él, era mi amor platónico, la di toda en esa prueba y quedé”, relató la presentadora sobre sus inicios en la televisión los cuales fueron por la puerta grande como protagonista de la etapa infantil de este icónico personaje que luego interpretó Manuela González.

Carla Giraldo desempolvó foto de su personaje de Lolita en 1999 - crédito @carlagiraldo/Instagram