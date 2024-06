Amiga de mujer decapitada en Atlántico reveló detalles del presunto asesino: “Tenía una mirada como extraña”

Liliana Rosa Pertuz Castro, de 27 años de edad, tenía cinco hijos - crédito Colprensa

El cuerpo de Liliana Rosa Pertuz Castro, de 27 años de edad, fue encontrado por las autoridades en el municipio de Santo Tomás (Atlántico) el 14 de junio de 2024. La mujer fue hallada decapitada en una vivienda del barrio Buena Esperanza, ubicado en el sector de la Ciénaga; sus extremidades estaban amarradas y, al parecer, había sido atada a una silla. El señalado responsable de este crimen es David Zamora, un joven de 24 años conocido en la zona como El Chamo, el cual la víctima conocía y que fue capturado por la Policía Nacional en el lugar de los hechos.

“Lamentamos el caso presentado en el municipio de Santo Tomás, en el cual pierde la vida una mujer. En desarrollo de este caso, la ciudadanía informa a la Policía Nacional y al llegar la patrulla de vigilancia al sector, encuentra a un hombre, el cual sería el presunto victimario causante de este hecho. Las circunstancias que rodean este hecho se encuentran en este momento en investigación por parte de nuestra Policía Judicial”, informó el comandante de la Policía del Atlántico, coronel John Urrea, citado por El Heraldo.

De acuerdo con el medio mencionado, la mujer había sido citada en la vivienda donde, presuntamente, El Chamo la retuvo y la asesinó. Una amiga de la víctima, identificada como Nubia Helena Pedrozo Quintero, dio detalles de la cercanía que aparentemente tenía Liliana Rosa Pertuz y el sujeto en cuestión. Según detalló, no era claro si ellos llegaron a tener una relación sentimental. Sin embargo, aseguró que el señalado asesino sí estaba interesado en ella.

“Él (Zamora) estaba enamorado de ella, yo no sé si tenían una relación. Pero él siempre pasaba metido en su casa, además que tenía una mirada como extraña, como si se drogara”, detalló la allegada de la víctima a El Heraldo. No obstante, a pesar del supuesto interés que el hombre tenía en la ciudadana, su amiga afirmó que en varias oportunidades se sobrepasó con ella. “Decía que gustaba de mí e intentaba tocarme, pero yo le ponía freno”, aseveró la amiga de Liliana Rosa Pertuz.

La conducta aparentemente extraña que la allegada identificó en el hombre quedó evidenciada un día en el que tanto ella como su amiga se toparon con él. Un sábado, a la media noche, se dirigieron a la tienda para comprar algunas cosas y de regreso, se encontraron con el sujeto; estaba armado, y escondido detrás de una puerta. “Sacó una pistola y nos apuntó como si nos fuera a disparar”, detalló Pedrozo Quintero.

El día del asesinato, habían mantenido una conversación. La víctima le pidió que fuera hasta su casa, pero, debido a que se sentía mal por cuenta de un dolor de muela, no fue inmediatamente. Liliana Rosa Pertuz le había solicitado que llegara a las 5:00 p. m., pero llegó a las 6:00 p. m., cuando ella ya no estaba. Había ido a encontrarse con El Chamo. “La empecé a escribir (Facebook) y ella no me respondió más”, contó.

De acuerdo con los testimonios de los vecinos del barrio, citados por el medio Voz de Oriente, la mujer llegó a la casa del presunto asesino, donde la recibieron dos hombres más, conocidos como El Gordo y El Flaco. Al entrar, los ciudadanos escucharon que estaban discutiendo, pero no supieron con claridad cuál era el motivo. “Estaban peleándose, pero no se entendía nada porque había música alta”, relató uno de los testigos al informativo.

Entonces, decidieron poner aviso a las autoridades. Los uniformados llegaron y encontraron el cuerpo de la víctima con múltiples heridas y al sujeto, armado. Según El Heraldo, la mujer tenía cinco hijos, de entre 2 y 14 años.