Esposa del mercenario colombiano capturado en Rusia pide ayuda al Estado: “Estamos viviendo una angustia muy dura”

Luego de que el Ministerio de Defensa de Rusia informara que había sido capturado Miguel Ángel Cárdenas Montilla, un mercenario colombiano que estaba combatiendo por Ucrania, los familiares del expolicía caleño han pedido al Gobierno nacional intervenir para que sea devuelto al país.

De acuerdo con el testimonio de Cárdenas, se entregó a las autoridades rusas con la intención de no terminar como los demás compatriotas con los que se unió al ejército ucraniano, recordando que desde que comenzó el conflicto en este lugar se ha registrado la muerte de 51 combatientes colombianos.

“Ucrania nos mintió, porque nos dijo que íbamos solamente a cuidar y terminamos ahí acribillándonos”, indicó el colombiano en un fragmento del video compartido por Sputnik.

En diálogo con CNN, Yuri Cárdenas, hermana del expolicía, reveló que su hermano no viajo solo, asegurando que al menos nueve colombianos más se habrían unido al ejército ucraniano bajo promesas de tener salarios altos sin tener que combatir en el conflicto.

“Ellos se fueron diez personas, de esas diez personas solo quedó vivo mi hermano y eso porque él se rindió, se quitó el uniforme, se quitó todo y dijo que él se rendía, que él se entregaba porque quería volver a Colombia con su familia y sus hijos”, declaró la hermana de Miguel Ángel.

De la misma forma, la esposa del colombiano, que optó por no revelar su identidad, indicó que habían recibido una llamada en la que les indicaron que no asesinaría a Miguel Ángel debido a que su caso había sido expuesto a nivel mundial.

“El comandante me llamó por medio de un compañero a avisarme, porque yo no había visto absolutamente nada en redes sociales, me dijo que agradeciera que estaba con vida, que esperara que ellos iban a tratar de que lo devolvieran, qué tranquila, que ellos no le iban a hacer nada porque ya estaba a nivel mundial por redes sociales”.

Sobre las imágenes expuestas del expolicía, su pareja indicó que evidencia que tiene molestias por los golpes que le han propinado.

“Cuando me envío el video lo vi demasiado mal, su carita se la dañaron, vi que tenía lastimado el brazo porque alzar el documento que le piden mostrar, yo lo conozco y sé cuándo tiene un dolor”, aseguró la esposa de Miguel Ángel Cárdenas a CNN.

Sobre qué hacía Cárdenas en Ucrania, su esposa indicó que había sido convencido por amigos que luego viajaron con él, ya que les indicaron que podrían ganar grandes cantidades de dinero a cambio de cuidar bases.

“Lo iluminaron con que allá eran mejores los pagos, un compañero le decía que lo que aquí se ganaba en un año, allá se lo ganaba en un mes, que si salían misiones le pagaban más”.

Debido a que el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que “El Gobierno de Colombia no promueve ni facilita la vinculación de ciudadanos colombianos al ejército de Ucrania. Estas decisiones de tipo personal son completamente voluntarias e individuales”, los familiares de Cárdenas piden que el Estado intervenga en la situación de su ser querido, ya que temen que no exista ningún tipo de comunicación con el objetivo de que el colombiano vuelva al país.

Como argumento para señalar que Cárdenas es una víctima, su hermana aseguró que ninguna de las promesas que le hicieron fue cumplida, asegurando que no ha recibido pago alguno desde que viajó a Ucrania.

“A ellos los utilizaron como carnada, nunca hubo un pago, nunca hubo nada, nunca mi hermano recibió pago de nada… No sabemos nada, no sabemos si el video en realidad es que esté vivo, pero por favor que digan algo, estamos viviendo una angustia muy dura”, puntualizó Yuri Cárdenas.