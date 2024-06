Joven denunció estar siendo acosada por su expareja: al parecer, le escribe por Nequi y la sigue a todas partes

La Secretaría de la Mujer se puso en contacto con la joven para darle acompañamiento - crédito mar.otaxx/Instagram

Una joven colombiana, identificada como Mariana, denunció estar siendo víctima de presunto acoso por parte de quien sería su expareja sentimental. A través de redes sociales, la ciudadana aseguró que el hombre con el que mantuvo una relación no ha respetado su decisión de dar por terminado el noviazgo y, desde entonces, habría estado hostigándola.

“Vengo a hacer una denuncia pública hacia mi expareja, Adrián Sandoval Roncancio, pareja con la cual duré 10 meses aproximadamente, y con la cual terminé hace más de tres meses. Esta denuncia la hago, sobre todo porque ya es una situación que se me salió de las manos”, precisó la joven.

Según detalló en su denuncia, el sujeto en cuestión la estaría siguiendo constantemente a sitios que ella suele frecuentar, como la universidad, el gimnasio y el trabajo. “Básicamente, desde que terminamos no quiso aceptar esta decisión”, aseguró la ciudadana.

La joven aseguró que su expareja no ha respetado su decisión de terminar con él - crédito Jesús Aviles / Infobae y mar.otaxx/Instagram

En sus redes proporcionó varias capturas de pantalla que evidenciarían la persecución y acoso de la que estaría siendo víctima. De acuerdo con el material publicado por la joven, el señalado agresor le escribiría de manera constante por correo electrónico y por la plataforma Nequi.

“Se le acabó el hp jueguito conmigo. Me mamé de que sea malparida conmigo. De que me trate como una puta basura. Haga lo que se le dé la puya gana. Pero antes de irme de su puta vida se va a acordar de mí. Mañana nos vemos, feliz noche”, dice uno de los mensajes que, presuntamente, corresponderían al hombre en cuestión.

Estos son los presuntos mensajes que estaría enviando la expareja de la joven para acosarla - crédito mar.otaxx/Instagram

En otros textos, el señalado acosador asegura que llegará hasta el trabajo de la joven, porque, desde su perspectiva, “las cosas no van a quedar así”. Incluso, indica que la joven, si lo desea, puede dar a conocer el caso a las autoridades y a su mamá. “Que yo humillada la que me metió hoy (sic). Me hizo esperar y ya no estaba. Póngame demanda lo que sea. Tómele captura o lo que Ud se le dé la gana. Muéstrele a su mamá. Ya se sabe que eso es lo que va a hacer”, se lee en el correo electrónico.

De acuerdo con las capturas de pantalla, su expareja también la habría amenazado con impedir que otras relaciones posteriores que llegue a tener con otras personas no prosperen. “Donde me dé cuenta de que tiene otro o esté con otro, lo mano a joder. Le voy a hacer la puta vida imposible. Se acabó el Adrián que era amable. Cariñoso. Le cumplía toso los caprichos y era tierno con Ud.”, habría asegurado el exnovio de la joven.

En los mensajes que presuntamente envió a través de Nequi, con un saldo de un peso, se refirió a una situación en la que, al parecer, agredió verbalmente a la joven. “Sé que me amas y no voy a justificar lo que hice ayer. Estuvo muy mal, me dejé llevar de la rabia. Te traté mal y te amenaze (sic)”, se lee en el texto.

Estos son los presuntos mensajes que estaría enviando la expareja de la joven para acosarla - crédito mar.otaxx/Instagram

Mensajes de este tipo con constantes, de acuerdo con el material compartido por la denunciante. De hecho, su madre, Liliana Lozano Alamar, también solicitó ayuda a través de X (antes Twitter), mencionando a la Fiscalía General de la Nación. “Mi hija está sufriendo de acoso, su exnovio la persigue y amenaza, ha hecho la denuncia desde hace 1 mes y @FiscaliaCol no hace nada. ¿Qué están esperando? ¿Que mi hija sea una cifra? #acoso #ayuda”, escribió la mujer. La Secretaría de la Mujer de Bogotá se puso en contacto con la joven, que aseguró estar siendo víctima de acoso, según informaron en la red social.

Madre de la joven que denunció acoso solicitó ayuda por medio de redes sociales - crédito @lililozan/X

El medio de comunicación Publimetro se puso en contacto con el señalado acosador para conocer su versión con respecto a la denuncia. La respuesta fue la siguiente: “La versión de los hechos ya ha sido y solo será informada a las autoridades correspondientes, y junto con el material probatorio adecuado; solo se actuará bajo el marco legal”.