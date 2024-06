¿Paul McCartney regresa a Colombia?, periodista radial se refirió a gestión de un empresario: “Ya pasó una vez”

Paul McCartney se presentó en el estadio El Campín en 2012, y aunque se esperaba que repitieran en 2023, esto finalmente no sucedió - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

Mientras la agenda de conciertos en Colombia sigue sumando incorporaciones, en las últimas horas volvió a surgir un viejo anhelo de los amantes de la música en vivo, alrededor de la posibilidad de que se concrete el regreso de Paul McCartney al país tras su presentación en 2012 en el estadio El Campín de Bogotá. Esta vez, como parte de su Got Back Tour, la primera gira que realiza tras la pandemia de covid-19

En su cuenta de X, el periodista y locutor Gustavo Gómez se refirió a la posibilidad de que el inglés vuelva a Colombia. Aunque no ocultó sus ganas de dar la primicia tal y como hizo en el transcurso del día jueves 6 de junio con Falcao García y lo que llamó “unas fructíferas conversaciones” con Gustavo Serpa, presidente de Millonarios para concretar su llegada al fútbol colombiano; en el caso del ex-Beatle se mostró más cauteloso.

“Les conté hoy lo de Falcao. Me encantaría hacer lo mismo con lo de @PaulMcCartney, pero no lo haré por una sencilla razon: Macca y sus representantes, cuando se hacen anuncios sin que haya firma de contrato, se molestan y cancelan. Ya pasó una vez. Pero sí, es cierto que un empresario colombiano, con discreción y tacto, trabaja en traerlo. Cuando sea el momento nos contarán. No me interesa esta chiva, si el costo es que no venga. Me interesa es que se presente de nuevo en Colombia. Fin del comunicado”, escribió.

El periodista se refirió a la posibilidad de que el británico regrese a Colombia en 2024 - crédito @gusgomez1701/X

En su trino, Gómez hace referencia a lo ocurrido en 2023, cuando la Alcaldía de Bogotá anunció anticipadamente que McCartney visitaría Colombia, pero días después Barry Marshall, encargado del agendamiento de sus conciertos, desmintió esa información en diálogo con W Radio, en el que aseguró que nadie se había puesto en contacto con él para negociar el regreso del artista al país.

Cabe recordar que esa no fue la única visita frustrada de McCartney al país. Ya en 2017 se agendó una presentación del inglés en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, misma que debió ser cancelada ante la baja venta de entradas, en parte motivada por la competencia que tuvo dicho concierto con la primera visita de U2 al país por los mismos días, que tuvo lugar el 7 de octubre, apenas unos 20 días antes de la presentación del compositor de Hey Jude y Let It Be.

Lo cierto es que, de confirmarse el regreso del cantante al país – y de confirmarse a Bogotá como su sede –, sería uno de los últimos conciertos que albergaría el estadio El Campín antes del inicio de su ambiciosa remodelación y ampliación.

Así fue la primera vez de Paul McCartney en Bogotá

Paul McCartney durante su concierto en el estadio El Campín en Bogotá - crédito Colprensa

A pesar de la cancelación del concierto de 2017 en Medellín, el paso del británico por la capital del país en 2012 dejó un recuerdo imborrable tanto en los asistentes como en la historia de los eventos en vivo. En esa oportunidad, Macca aterrizó en suelo colombiano, elegido como una de las paradas de su On The Run Tour. Ante unos 30 mil espectadores que agotaron la boletería apenas unas horas después de ponerse a la venta, tocó éxitos de toda su carrera, incluyendo temas de The Beatles, Wings y en solitario.

Una de las incorporaciones más sorprendentes para la ocasión fue la de Hope Of Deliverance, sencillo de su álbum Off The Ground de 1993, que alcanzó bastante rotación en su día en la radio colombiana. Aunque no es una canción que interprete muy seguido en sus presentaciones, al saber de lo conocida que era entre los colombianos la interpretó especialmente para la ocasión.

El fenómeno de tener una figura de su calibre en territorio nacional llegó al punto que la Alcaldía de Bogotá –entonces a cargo de Gustavo Petro – transmitió parte del concierto en vivo a través de Canal Capital.