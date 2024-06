Marcela Reyes mostró su apoyo y su cariño a Yina Calderón: “Yo la amo, es única”

Marcela Reyes resaltó lo increíble que le parece la personalidad de Yina Calderón -crédito @marcelareyes/Instagram

La DJ paisa Marcela Reyes utilizó sus redes sociales para expresar su admiración por la influenciadora Yina Calderón.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, que cuenta con más de tres millones de seguidores, Reyes compartió en un video elogios sobre la personalidad de la empresaria.

El miércoles 5 de junio, Calderón asistió a los premios de música popular Premios Mi Bar El Magazine, oportunidad en la que Reyes pudo observar su comportamiento y decidió comentarlo en sus redes. En uno de los videos compartidos, Reyes señala: “Estaba viendo las historias de Yina. Yo la amo, o sea, miren cómo estaba de linda anoche”. En otra parte del video, se puede ver a Calderón cantando desde el interior de un auto, lo que provocó otra reacción por parte de Reyes: “Amo a Yina”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La DJ paisa evidenció su admiración por la personalidad de Yina Calderón, mostrando videos y comentarios positivos sobre la influenciadora -crédito @lamovidacol/Instagram

La relación entre estas dos figuras públicas ha sido motivo de atención en la plataforma social.

Marcela Reyes, que recientemente celebró su fiesta de cumpleaños, había estado envuelta en un escándalo en el cual varios internautas se mostraron molestos con la actitud de Yina Calderón y su hermana Juliana durante la celebración.

En ese momento la policía tuvo que intervenir en la fiesta debido al comportamiento de las hermanas Calderón. Sin embargo, después de lo ocurrido Marcela declaró que no existe ningún problema entre ellas y que continúan teniendo una “excelente relación”.

“Claro que sí, de hecho, hoy hablamos, hoy nos hablamos por teléfono, duramos un rato como decimos todos: chupando galón por llamada. Y, bueno, el hecho que de que ustedes no me vean con varias personas con las cuales yo tengo relaciones cordiales, de amistad, también laborales, si no me ven con ellas no es porque ya no me hable, es porque tanto esas personas o yo mantenemos muy ocupados”, aclaró la DJ después de la discusión que tuvieron las hermanas Calderón con otras invitadas de la fiesta.

Marcela Reyes respondió si continúa siendo amiga de Yina Calderón -crédito redes sociales

Asimismo, para desmentir cualquier rumor de conflicto, la misma Yina Calderón publicó en sus redes que no había tenido ningún tipo de problema con Marcela: “Se ha portado muy bien conmigo, muy linda con nosotros. Cuando hubo el conflicto con mi hermana, con nosotras, ella ya se había ido. Entonces no creo que ella se vaya a poner a opinar sobre algo que ella no ha visto y nosotras de alguna manera siempre fuimos respetuosas en la fiesta de Marcela. Entonces no, ella no me ha dicho nada,” afirmó.

La buena relación entre las DJ de guaracha se evidenció aún más con la reciente reacción de la empresaria paisa a las historias de la huilense durante el evento de música popular. En el video publicado por Reyes, se puede ver cómo destaca la decisión de Yina de dejar de consumir bebidas alcohólicas, a pesar de que tiempo después se mostró un poco trasnochada: “Entonces dice: yo ya no veo… Tres Doritos después (aparece cantando desde el interior de un carro) Ay, no, o sea, miren (...) eso es lo que hace que yo la ame, es única”.

La DJ se refirió a lo ocurrido durante la fiesta de cumpleaños de su colega - crédito @yinalcalderonoficial/Instagram

¿Cuál fue la pelea que protagonizaron las hermanas Calderón en la fiesta de Marcela Reyes?

En la fiesta de la DJ colombiana, la hermana de Yina Calderón, Juliana, en el baño del lugar que se estaba celebrando el evento discutió con la influencer Sofía Avendaño. “Estaba mi hermana en el baño, cuando una persona, que no vamos a decir el nombre, es un hombre, entró (...) el trans fue a entrar a un baño y le pegó a mi hermana porque no me quiere a mí”, contó en su momento la empresaria huilense.

Invitas de la fiesta de cumpleaños de Marcela Reyes -crédito @marcelareyes/Instagram